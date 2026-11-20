Estonia își va închide granița cu Rusia de la 1 decembrie. Reacția furioasă a Moscovei: „Încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier”

2 minute de citit Publicat la 15:41 20 Noi 2026 Modificat la 15:53 20 Noi 2026

Estonia are în prezent de cinci puncte de trecere a frontierei prin care călătorii pot intra sau ieşi din Rusia. Foto: Getty Images

Estonia îşi va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate începând cu data de 1 decembrie, a anunțat vineri guvernul ţării baltice. După șase luni, autoritățile vor decide dacă vor prelungi sau nu măsura. Decizia a fost aspru criticată de Moscova. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a avut o reacție furioasă, acuzând Estonia că încearcă să ridice o nouă „Cortină de Fier” şi amenințând că vor exista consecinţe, relatează Agerpres.

Estonia a acuzat duminică serviciile de securitate ruse că au pus la cale o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din sectorul apărării. Potrivit autorităților estoniene acesta este al doilea incident de acest fel înregistrat anul acesta.

„Închiderea punctelor de trecere a frontierei nu reprezintă o reacţie la un singur incident, ci constituie un nou pas survenit în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi a frecvenţei tot mai mari a actelor de sabotaj şi a operaţiunilor hibride în Europa”, a declarat vineri, într-un comunicat, ministrul de externe Margus Tsahkna.

Reacția furioasă a Moscovei

Maria Zaharova a criticat dur decizia Estoniei și a amenințat că vor exista consecințe.

„În cazul în care Tallin va merge mai departe cu aceste planuri, ţara noastră va lua măsurile politice şi diplomatice necesare pentru a-şi apăra interesele naţionale.

Astfel de măsuri echivalează cu încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier sub pretextul fals al unei presupuse ameninţări din Est”, a declarat Zaharova în cadrul unei conferinţe de presă la Moscova.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins luni acuzaţia Estoniei, afirmând că aceasta face parte dintr-o serie de acuzaţii false la adresa Moscovei, lansate de diverse ţări europene.

Estonia, stat membru NATO şi UE, care susţine ferm Ucraina, are în prezent de cinci puncte de trecere a frontierei prin care călătorii pot intra sau ieşi din Rusia, potrivit guvernului.

Finlanda, vecinul nordic al Estoniei, şi-a închis punctele de trecere a frontierei cu Rusia în 2023 şi le-a menţinut închise de atunci, în timp ce ţările baltice din sud, Letonia şi Lituania, îşi menţin punctele de trecere deschise.

Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, o moştenire a epocii sovietice.

Punctul de trecere de la Narva, un oraş pe partea estonă a graniţei, cu o populaţie majoritar rusofonă, este utilizat şi de persoane care călătoresc din alte părţi ale Europei pentru a ajunge la Sankt Petersburg, aflat la câteva ore de mers cu maşina.

Potrivit datelor oferite de poliţia estoniană, dintre cele 760.000 de persoane care au trecut frontiera dintre Estonia şi Rusia în acest an, 307.000 au fost cetăţeni ruşi, 175.000 au fost cetăţeni estonieni, iar 54.000 deţineau paşapoarte finlandeze