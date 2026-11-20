Rusia îi contrazice pe emisarii lui Trump în privința Ucrainei: "Cererea noastră e irevocabilă. Orice soluție creativă e inacceptabilă"

1 minut de citit Publicat la 11:57 20 Noi 2026 Modificat la 11:57 20 Noi 2026

Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a respins vineri ideea acordării unor garanții de securitate pentru Ucraina după modelul NATO. FOTO Getty Images

Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a respins vineri ideea acordării unor garanții de securitate pentru Ucraina după modelul NATO, scrie Reuters. El a declarat că orice formulă prin care Kievul ar dobândi un statut apropiat de cel de membru al Alianței este inacceptabilă pentru Moscova, potrivit presei ruse de stat.

Declarațiile vin la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a spus, după summitul de la Berlin, că dezbaterea privind aderarea Ucrainei la NATO ar trebui redeschisă.

La același eveniment, negociatorul american Jared Kushner a afirmat că el și Steve Witkoff i-au convins pe ruși să accepte, în principiu, ideea ca orice garanție de securitate pentru Ucraina să aibă la bază articolul 5 al Tratatului NATO.

Articolul 5 prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor. Într-un asemenea caz, fiecare aliat are obligația să acorde asistență, luând măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv, dacă este cazul, folosirea forței armate.

"Pentru noi este inacceptabilă chiar și ideea unei formule de «cvasiaderare» a Ucrainei la NATO sau căutarea unei așa-zise «soluții creative» în această privință. Când discutăm despre garanții de securitate, ne gândim în primul rând la securitatea propriei țări", a declarat Riabkov, citat de agenția Interfax.

El fusese întrebat dacă Rusia ar accepta garanții pentru Ucraina după modelul articolului 5.

"În ceea ce privește Ucraina, să recunoască faptul că cererea noastră ca această țară să nu adere la NATO este irevocabilă. Odată ce se va întâmpla acest lucru, cred că problema garanțiilor de securitate va putea fi discutată într-o formă sau alta", a adăugat viceministrul rus.

Riabkov a mai confirmat că se lucrează la organizarea unei posibile vizite la Moscova a unor reprezentanți ai Marii Britanii, Germaniei și Franței.

Președintele rus Vladimir Putin declarase joi că Rusia i-a invitat pe emisarii europeni la Moscova pentru a-și clarifica poziția privind negocierile de pace pentru Ucraina, înainte de stabilirea formatului următoarelor discuții.