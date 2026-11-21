Misterul deceselor din Istanbul. O tânără din Canada a murit, iar autoritățile au dat vina pe toxiinfecție. O anchetă arată altceva

6 minute de citit Publicat la 11:30 21 Noi 2026 Modificat la 11:30 21 Noi 2026

Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani din Montreal, a murit la Istanbul pe 17 iunie 2025, după ce i s-a făcut rău în camera de hotel. Autopsia din Turcia a indicat o intoxicație alimentară, dar familia pune la îndoială această explicație.. FOTO: Getty Images

Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani din Montreal, a murit la Istanbul pe 17 iunie 2025, după ce i s-a făcut rău în camera de hotel. Autopsia din Turcia a indicat o intoxicație alimentară, dar familia pune la îndoială această explicație. O anchetă CBC/Radio-Canada sugerează că tânăra ar fi putut fi expusă la fosfină, un gaz toxic eliberat de un pesticid agricol.

Bérengère tocmai absolvise facultatea de medicină și plecase într-o excursie cu câteva prietene, scrie cbc.ca. "Nu fusese niciodată în Turcia", spune sora ei, Éléonore Deveaux-Cattino. "Credea că e o țară superbă, plină de viață."

După ce au vizitat Cappadocia, Bérengère și una dintre prietenele ei au plecat la Istanbul, cu două zile înainte de sfârșitul excursiei. S-au cazat în camera 108 a hotelului Seven Days și au ieșit să vadă orașul. Au gustat mâncare stradală, au mâncat tocăniță de pui și au încheiat masa cu ceai turcesc și baclava. A doua zi dimineață, amândurora li s-a făcut rău.

"Lucrurile nu merg bine"

Prietena lui Bérengère, pe care jurnaliștii o numesc Laurie pentru a-i proteja identitatea, își amintește că tânăra a început să vomite la câteva minute după ce s-a trezit.

"Apoi am început și eu să mă simt rău" povestește Laurie. "Dintr-odată, alergam pe rând la baie să vomităm, până când ne-am dat seama că, orice ar fi fost, nu avea să treacă de la sine."

Au sunat la recepție, iar o ambulanță le-a dus la spital. De acolo, Laurie a sunat-o pe Éléonore, care se afla la Montreal.

"M-am gândit: «Nu e normal. Ceva nu e în regulă. O să fie o veste proastă»”, își amintește Éléonore. "Mi-a zis: «Élo, suntem la spital la Istanbul și lucrurile nu merg bine. Mi s-a spus să contactez familia.»"

Éléonore și tatăl ei, Henri Cattino, au luat primul zbor pe care l-au găsit. În timp ce aștepta legătura la Paris, Éléonore a sunat la ambasadă.

"Am spus: «Vă rog, puteți să-mi spuneți dacă sora mea a murit?»", povestește ea. "Iar ea mi-a răspuns: «Îmi pare foarte rău, Éléonore, dar sora dumneavoastră a murit.»"

Patru oameni au murit într-un hotel din apropiere

Familia a repatriat trupul lui Bérengère și a cerut o nouă examinare la biroul de medicină legală din Quebec. A înmormântat-o fără să știe ce îi provocase moartea.

În noiembrie 2025, o sursă diplomatică le-a semnalat jurnaliștilor un alt caz. "O familie de patru persoane tocmai a murit la Istanbul. Uitați-vă la acest reportaj."

Cei patru membri ai familiei Böcek veniseră din Hamburg și se cazaseră la câteva străzi de hotelul Seven Days. Toți s-au îmbolnăvit și au murit la câteva zile unul după altul. Anchetatorii au suspectat inițial o intoxicație alimentară. Ulterior, autoritățile au stabilit că familia fusese intoxicată cu fosfină în urma unei dezinsecții în camera vecină.

Fosfina este gazul eliberat de fosfura de aluminiu, un pesticid agricol foarte toxic, pe care specialiștii în dezinsecție îl numesc "bomba". În Turcia, utilizarea lui în zonele urbane este ilegală. Birkan Cihan, specialist în dezinsecție din Istanbul, spune că unii proprietari de locuințe și hoteluri îl întreabă dacă poate trata ploșnițele cu „gaz”.

"Le spunem că vecinii lor ar putea muri din cauza asta, și ei la fel. Dar ne răspund: «N-avem de ales, e singurul lucru care funcționează»", spune Cihan.

Jurnaliștii au găsit cazuri similare și în afara Turciei. În 2012, două surori din Quebec, Audrey și Noémi Bélanger, au murit în Thailanda din cauza unei intoxicații cu fosfină.

De ce este pusă la îndoială concluzia autopsiei

Familia a primit raportul de autopsie din Turcia chiar înainte de Crăciunul din 2025. Documentul indica o intoxicație alimentară. Familia a trimis raportul medicilor legiști din Quebec.

"Medicul legist de aici a făcut câteva teste și nu a putut confirma că intoxicația alimentară a fost cauza decesului, pentru că de obicei există semne de iritație intestinală", spune Éléonore. "În cazul surorii mele nu au existat."

Un alt specialist din Quebec, consultat de CBC/Radio-Canada, a pus și el la îndoială concluzia. "Două femei tinere și sănătoase care ajung la spital cu intoxicație alimentară, bine, accept asta. Dar să moară atât de repede, fără diaree cu sânge sau alte complicații, n-are niciun sens"

Împreună cu jurnalista turcă Ayse Adanali, CBC/Radio-Canada a documentat aproape 30 de cazuri de intoxicație cu fosfină în Turcia din 2023, dintre care 12 s-au soldat cu decese. Printre victime se numără două adolescente olandeze găsite moarte într-un hotel din Istanbul și un băiat turc de trei ani, intoxicat după o dezinsecție în apartamentul vecin. Majoritatea victimelor au fost femei și copii. În cele mai multe cazuri, prima explicație a fost o intoxicație alimentară.

Medicul legist turc Şebnem Korur Fincancı a citit raportul de autopsie și a ajuns la o altă concluzie. "Nu este o intoxicație alimentară", a spus ea. "Nu cred că este o intoxicație alimentară, pentru că nu există diaree, doar vărsături."

În opinia ei, felul în care s-a agravat starea tinerei susține o altă ipoteză. "Mai degrabă este vorba de o otrăvire cu pesticid."

Fincancı a observat că raportul menționează acidoză metabolică, o tulburare care crește aciditatea din organism și pe care a întâlnit-o și la victimele intoxicației cu fosfină.

"Există acidoză metabolică, iar asta indică și ea intoxicația cu pesticid", a spus ea. "Este una dintre principalele constatări în astfel de cazuri."

Medicul crede că numărul intoxicațiilor cu fosfină ar putea fi mai mare decât cel raportat. "Cu toate aceste diagnostice greșite, trebuie să luăm situația în serios."

Ce au aflat jurnaliștii despre camera vecină

În recenziile hotelului Seven Days, jurnaliștii au găsit mărturia unui turist care susținea că fusese mușcat de aproximativ 150 de ori în timpul șederii. Acesta le-a confirmat că stătuse în camera 107, lângă cea în care Bérengère și Laurie s-au cazat zece zile mai târziu. Ferestrele celor două camere dau una spre cealaltă.

Jurnaliștii l-au întrebat pe managerul hotelului, Bahattin Demir, dacă o dezinsecție în camera 107 ar fi putut provoca moartea tinerei.

"Nu cred, pentru că dacă era acel produs, sunt sigur că toată lumea ar fi avut problema asta", a răspuns el.

Demir a spus că hotelul face lunar tratamente de dezinsecție și i-a îndrumat pe jurnaliști către firma Wolves. O persoană care a sunat în numele echipei s-a prezentat drept proprietara unui apartament cu ploșnițe. Angajatul care i-a răspuns a descris tratamentul fără să numească substanța. "Timp de 72 de ore nu intră nimeni, ușile sunt încuiate și nu pătrunde nimic viu."

Când jurnaliștii au cerut un interviu, un angajat al firmei a negat că aceasta folosește fosfură de aluminiu. Spitalul și centrul unde s-a făcut autopsia nu au răspuns solicitărilor, iar poliția turistică a refuzat un interviu.

Laurie le-a spus jurnaliștilor că, în noaptea în care li s-a făcut rău, cele două au dormit cu fereastra închisă și aerul condiționat pornit. Întrebată dacă reziduurile de fosfină se pot acumula în aparatele de aer condiționat, Fincancı a răspuns: "Desigur". Ancheta nu a stabilit dacă în camera vecină s-a făcut o dezinsecție după plecarea turistului sau dacă Bérengère a fost expusă la fosfină.

"Voi vorbi eu pentru ea"

Procesul în cazul familiei Böcek a început în iunie 2026. Proprietarii firmei de dezinsecție au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare, iar proprietarul hotelului și angajații au primit pedepse între 12 și 13 ani.

Înainte de verdict, Yilmaz Böcek, bunicul copiilor, a spus că nicio pedeapsă nu îi poate aduce înapoi pe cei dragi. "Cei care s-au dus nu se mai întorc niciodată."

Éléonore vrea să afle ce s-a întâmplat și să păstreze vie memoria surorii sale.

"Sora mea e mai mică decât mine. Nu mi-am imaginat niciodată o viață fără ea. Eram noi două împotriva lumii... acum sunt singură. Dar sunt încăpățânată. Și pentru că ea nu mai poate vorbi, voi vorbi eu pentru ea. N-o să las niciodată să plece", spune ea.