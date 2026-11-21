5 minute de citit Publicat la 10:00 21 Noi 2026 Modificat la 10:00 21 Noi 2026

Cu capacitatea sa de a afișa orice, de la steaguri galbene la imagini live, a devenit un element de bază al cursei, cu modalități din ce în ce mai creative de a prezenta informații. Foto: Getty Images

De la portretele gigantice ale piloților la filmările live de la bordul monoposturilor, „Sfera” (n.r. - „The Sphere”) a devenit unul dintre obiectivele definitorii ale Marelui Premiu din Las Vegas. Deschisă cu doar câteva săptămâni înainte ca Formula 1 să revină în oraș în 2023, imensa sală de divertisment a devenit rapid parte a identității cursei, exteriorul său iluminat oferind un fundal spectaculos acțiunii. Însă „Sfera” este mult mai mult decât un ecran publicitar gigantic, scrie Formula 1.

Cu capacitatea sa de a afișa orice, de la steaguri galbene la imagini live, a devenit un element de bază al cursei, cu modalități din ce în ce mai creative de a prezenta informații.

„Sfera” s-a deschis pe 29 septembrie 2023, trupa rock irlandeză U2 începând o rezidență de 40 de concerte la locație. Designul său distinctiv și exteriorul enorm cu LED-uri l-au transformat imediat într-unul dintre cele mai recunoscute repere din Las Vegas.

Având o suprafață exterior de 54.000 de metri pătrați de afișaje LED, este cel mai mare ecran video din lume, iar în interior, o audiență de până la 20.000 de persoane este tratată de un ecran LED învelitor cu rezoluție de 16K.

Formula 1 a revenit la Las Vegas pe 18 noiembrie 2023, când trupa irlandeză de rock U2 a dat startul unei serii de 40 de concerte la această locație. Designul său distinctiv și imensul ecran LED exterior au transformat-o imediat într-unul dintre cele mai ușor de recunoscut repere din Las Vegas.

Cum a inclus Formula 1 Sfera

Încă de la început, „Sfera” se sincroniza cu anunțurile FIA referitoare la circuit, afișând un steag galben uriaș și un mesaj Safety Car sau un steag roșu ondulat în cazul în care sesiunea este întreruptă.

Orbi, fața galbenă gigantică a „Sferei”, a purtat chiar și o cască de curse și părea să urmărească mașinile la ieșirea din virajul 9. Profilurile piloților au fost, de asemenea, vizualizate, ajutând fanii să înțeleagă cum arătau piloții în afara cockpitului și pentru ce echipe pilotau.

Foto: Profimedia Images

De atunci, utilizarea ecranului imens, care măsoară 112 m înălțime și 157 m lățime, a devenit din ce în ce mai creativă. Panourile de bord au fost o caracteristică frecventă în timpul evenimentului din 2025, arătând mașinile parcurgând acest traseu rapid de 6,201 km.

„Sfera a devenit un partener excelent, așa că avem o mulțime de conversații și întâlniri avansate pentru a organiza diferitele tipuri de conținut”, explică Austin Brown, vicepreședinte de marketing la Marele Premiu din Las Vegas.

„Avem conținut despre parteneriate, precum și steaguri în carouri, steaguri galbene și roșii, și apoi avem câteva sărbători pe podium, deci este o combinație între echipa de transmisie a F1 care transmite conținut în timp real și echipa Sferei, care este prezentă la fața locului pe toată durata săptămânii.

De fapt, extragem o parte din datele telemetrice din fluxul care ajung la echipa Sferei, astfel încât să putem urmări lucruri precum cel mai rapid tur, în funcție de cum se termină rezultatele cursei, putem posta acel conținut live pe Sferă. Așadar, pre-construim o mare parte din conținutul legat de piloți sau echipe și unele dintre aceste momente despre care știm că ar putea avea loc pe pistă, apoi transmitem aceste date sau echipa de transmisie indică conținut live pentru a se alinia cu activitatea de pe pistă pentru transmisie, social media sau experiența la fața locului cu fanii prezenți”, a explicat el.

Unde sportul, divertismentul și tehnologia se îmbină

Marele Premiu din Las Vegas s-a dovedit a fi apogeul ecosistemului de divertisment din F1, cu prezență continuă a vedetelor, spectacole și performanțe de amploare pe tot parcursul weekendului de cursă și, cu siguranță, respectă proverbul „totul este mai mare în Vegas”. Pentru organizatorii cursei, „Sfera” nu avea să facă excepție.

„Rolul Las Vegasului în calendarul F1 este de a promova peisajul sportiv și de divertisment”, spune Brown, descriind „Sfera” ca fiind „o pânză emblematică care reprezintă o victorie masivă pentru toți cei implicați”.

Originar din Las Vegas, Brown adoră să vadă atracțiile turistice prezentate pe „Sferă” și adaugă că vibranța culorilor sale neon se potrivește foarte bine unei curse nocturne.

„Să-i vedem pe mulți dintre piloții de F1 la o asemenea scară pe Sferă este pur și simplu o ocazie foarte distractivă. Am filmat în trecut conținut cu piloții, în care aceștia efectuau diverse acțiuni. Acolo sus există posibilitatea de a afișa atât grafică animată, cât și imagini statice. Să-l vedem pe Lewis Hamilton la scara Sferei este pur și simplu un moment cu adevărat special pe care să-l oferim fanilor. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce fel de conținut va fi produs și difuzat în direct anul acesta”, a spus el.

Experiența Las Vegas în F1

În interiorul „Sferei”, programul este încărcat. După Marele Premiu din Las Vegas din acest an, Backstreet Boys vor susține petrecerea oficială Afterparty. Sunt unul dintre numeroasele grupuri și artiști care au avut concenrte în această locație unică, printre care Metallica și No Doubt, iar altele sunt programate pe parcursul anului 2027, precum John Mayer și P!nk.

Pe lângă membrii regalității pop, există și multe spectacole captivante de urmărit în interior, cum ar fi „Vrăjitorul din Oz”, care vine cu efecte 4D. Spațiul grandios al locației, care poate acoperi întreaga Statuie a Libertății, are 17.385 de locuri și folosește proiecție stereografică și camere personalizate pentru a captura videoclipurile și imaginile ultra-wide pe care le vedeți pe ecranele înconjurătoare.

„Cred că atunci când Liberty Media a achiziționat sportul, iar apoi F1 a căutat noi piețe în 2022, atunci au început cu adevărat să exploreze Vegasul ca piață. Cred că încercau cu adevărat să găsească o platformă pentru a continua să dezvolte sportul către o mulțime de fani neexploatatiți din SUA. Deci, unde să facă asta mai bine decât în ​​capitala mondială a sportului și divertismentului, cu o cursă nocturnă care să prezinte tot ce are orașul de oferit?

Am muncit din greu pentru a încerca să oferim ceea ce orașul oferă în materie de divertisment, mâncare, băuturi și ospitalitate și pentru a transforma toate acestea într-o experiență coerentă, specifică Vegasului”, conchide Brown.

Ceea ce a început ca un fundal atrăgător pentru revenirea F1 la Las Vegas a devenit ceva mult mai mult. Trei ani mai târziu, „Sfera” este ferm consacrată ca parte a experienței Marelui Premiu, aducând acțiunea de pe pistă la o scară nemaiîntâlnită în calendar.