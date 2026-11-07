Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre Autodromul Jose Carlos Pace înainte de Marele Premiu al Braziliei

6 minute de citit Publicat la 10:00 07 Noi 2026 Modificat la 10:00 07 Noi 2026

Autodromul Jose Carlos Pace mai este cunoscut și sub numele de Interlagos. Foto: Getty Images

Deși titlul de campion mondial la piloți a fost adjudecat, titlul la constructori încă trebuie decis. Astfel, Formula 1 ajunge în Brazilia pentru Runda 20, pe Autodromul Jose Carlos Pace. Prima cursă în Brazilia a avut loc la Interlagos în 1973, iar primele două ediții au fost câștigate de Emerson Fittipaldi din Sao Paulo, în timp ce un alt localnic, pe nume Carlos Pace, a câștigat în 1975, circuitul fiind numit după el în 1985, scrie Formula 1.

Calificările vor avea loc sâmbătă, de la ora 19:45, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Duminică, de la ora 18:45, are loc Marele Premiu al Braziliei, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Circuitul are o lungime de 4,309 km, cu 15 viraje. Pe parcursul a 71 de tururi, piloții vor parcurge un număr total de 305,879 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit în 2018, de Valtteri Bottas, fiind cronometrat cu 1:10.540.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Braziliei

Brazilia are o istorie bogată în motorsport, așa că nu este de mirare că Formula 1 se desfășoară în această țară de mai bine de 50 de ani, prima etapă a campionatului având loc la Interlagos în 1973. Primele două ediții au fost câștigate de Emerson Fittipaldi, originar chiar din São Paulo, în timp ce un alt pilot local, Carlos Pace, a ieșit victorios în 1975. Circuitul urma să-i poarte numele începând din 1985.

Până atunci, circuitul a alternat între această pistă și cea de la Jacarepagua din Rio de Janeiro, până când s-a stabilit definitiv la Interlagos, în urma unor lucrări majore de renovare prin care pista a fost scurtată și i s-a refăcut suprafața înaintea sezonului din 1990.

De atunci, a devenit un eveniment extrem de așteptat în calendar, fiind locul unor incidente dramatice, al unor curse decisive pentru campionat și al unor reveniri incredibile.

Cum e să pilotezi pe Autodromul Jose Carlos Pace

O serie de factori se combină pentru a face din Autodromul Jose Carlos Pace una dintre cele mai mari provocări ale sezonului: vremea imprevizibilă, traseul cu sens invers și diferențele extreme de altitudine, dar asta nu înseamnă că nu este unul dintre circuitele preferate atât de piloți, cât și de fani.

Pista este, de asemenea, una dintre cele mai scurte din F1, dar oferă numeroase oportunități de depășire, cu anvelopele potrivite, ceea ce poate fi dificil, având în vedere că se știe că condițiile meteorologice se pot schimba imediat din soare ăn ploaie torențială.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault F1, a explicat că „circuitul are un prim viraj dificil. Poți frâna mult mai târziu decât îți imaginezi și poți menține viteza până în vârf. Dar dacă frânezi prea târziu, e ușor să blochezi partea stângă față”.

„Sectorul din mijloc este axat pe fluiditate, virajele sunt dese și rapide. O singură blocare în oricare dintre virajele strânse de dreapta te scoate din linie și te desincronizează pe tot parcursul cursei. E ușor să blochezi și pentru că ești încărcat lateral la intrările de acolo. Este un sector tehnic în care ritmul este totul.

Ultimul viraj este decisiv. Totul ține de viteza de ieșire, care te va propulsa pe linia dreaptă uriașă care urcă înapoi pe deal. Trebuie să găsești echilibrul potrivit între a intra larg în viraj și a lua prea mult bordură, ceea ce poate destabiliza mașina și te poate costa viteza de ieșire.

Per total, este un circuit scurt, dar distractiv de condus. Natura în sens invers și virajele lungi și încărcate pe stânga fac ca acesta să fie puțin mai dificil fizic și pentru piloți. Până la sfârșitul acestei curse s-ar putea să simtă inconfort la nivelul gâtului, care nu este obișnuit să fie atât de încărcat pe acea parte”, explică el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Brazilia, există două zone desemnate: ieșirea din virajul 14 până la virajul 1 și între virajele 3 și 4.

Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Autodromul Jose Carlos Pace, punctul de detectare se află imediat după virajul 12, în timp ce linia de activare urmează la ieșirea din virajul 13.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Braziliei

Traseul este mai cunoscut sub numele de Interlagos, care se traduce prin „între lacuri” și se referă la rezervoarele Guarapiranga și Billings.

La o altitudine de 765 m, Interlagos este unul dintre cele 3 circuite cu cea mai mare altitudine din calendar, alături de Red Bull Ring, la o altitudine aproape identică, și Ciudad de Mexico, aflat la la 2.232 m.

Acesta este, statistic, cel mai bun circuit pentru depășiri din calendar, având cele mai multe depășiri dintre toate evenimentele din 2021 și 2022.

Doar unul dintre ultimele nouă Mari Premii de pe această pistă s-a terminat fără intervenția vreunui Safety Car, Virtual Safety Car sau a steagului roșu (2018)

Pe grila actuală de start, Lewis Hamilton și Max Verstappen sunt la egalitate cu câte trei victorii în Brazilia, Hamilton urmând să-și sărbătorească al 400-lea Mare Premiu în acest weekend.

Mercedes poate deveni campioană la constructori

Echipa Mercedes ar putea să-şi asigure titlul în Campionatul Mondial al constructorilor chiar în acest weekend, la Marele Premiu al Braziliei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Marele Premiu al Braziliei are loc în timpul unor tensiuni tot mai mari între piloţii echipei Ferrari, Lewis Hamilton (locul 3 în clasament) şi Charles Leclerc (locul 5), care au fost la un pas de coliziune în timpul Marelui Premiu al Mexicului.

Scuderia se află la 126 de puncte în spatele echipei Mercedes în Campionatul Mondial al constructorilor, iar echipa germană îşi va adjudeca al nouălea titlu dacă va obţine, duminică, cel puţin trei puncte în plus faţă de Ferrari.

„Tot ce pot promite este că, în restul acestui sezon şi în cel următor, voi da totul pentru a reveni la nivelul de performanţă de care am fost capabil în cea mai mare parte a carierei mele”, a spus britanicul George Russell, în vârstă de 28 de ani.

Cu patru Mari Premii rămase de disputat, Brazilia, Las Vegas, Qatar şi Abu Dhabi, presupunând că etapele din zona Golfului vor avea loc, în funcţie de situaţia din Orientul Mijlociu, Russell se află în prezent în urma compatriotului său Hamilton (locul 3), de şapte ori campion mondial, precum şi a olandezului Max Verstappen, deţinător a patru titluri mondiale, care a reuşit o revenire spectaculoasă în ultimele Mari Premii, urcând pe locul al doilea în clasament.

Russell, care se considera favorit la începutul sezonului, şi-a felicitat coechipierul italian, sperând totodată că „norocul i s-ar putea schimba puţin în bine”, după ce a avut parte de o serie de ghinioane şi probleme tehnice la monopostul său Mercedes.

Italianul Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul al treilea în Marele Premiu al Mexicului, câştigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli, care mai avea nevoie de două puncte pentru a obţine titlul, s-a încoronat campion la vârsta de 20 de ani şi 68 de zile, pe Autodromo Hermanos Rodriguez, la capătul unei curse pe care a încheiat-o după doi foşti campioni mondiali, Verstappen şi britanicul Lewis Hamilton.