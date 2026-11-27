Începe iarna cu zăpadă în sudul țării: Noi atenționări meteo de ninsori și viscol, emise de ANMl: Harta județelor vizate de Cod Galben

Modificat la 10:27 27 Noi 2026

Publicat la 10:27 27 Noi 2026

3 minute de citit Publicat la 10:27 27 Noi 2026 Modificat la 10:27 27 Noi 2026

Începe iarna în sudul României, cu prima ninsoare și depuneri de zăpadă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vremea se schimbă radical în România în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 27 noiembrie, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori, viscol, intensificări ale vântului și răcire accentuată, valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00. Meteorologii au emis și mai multe avertizări Cod galben, care vizează regiuni din sudul, sud-estul și sud-vestul țării.

Potrivit ANM, primele ninsori vor afecta jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei, iar din cursul serii de vineri va ninge în cea mai mare parte a Moldovei. În aceste regiuni se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 4-8 centimetri.

Din după-amiaza zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, ninsorile se vor extinde și în regiunile sudice. În Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, izolat urmând să fie depășită grosimea de 15 centimetri.

Ninsorile vor continua și la munte, unde în special în Carpații Meridionali se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Cod galben de vânt puternic și viscol în mai multe județe

ANM anunță intensificări ale vântului începând din noaptea de vineri spre sâmbătă. La început, acestea vor afecta regiunile sud-estice, urmând să se extindă și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură.

Rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h. Temporar, vântul va fi asociat cu ninsoare, iar în zonele afectate se va produce viscol, cu reducerea vizibilității.

Prima avertizare Cod galben este valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 02:00 – 28 noiembrie, ora 15:00.

În acest interval, vântul va avea rafale de 50-70 km/h în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei.

În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Bucureștiul și mai multe județe, sub Cod galben de viscol

O a doua avertizare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 15:00 și va fi valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00.

Meteorologii anunță că vântul va continua să se intensifice în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h.

Avertizarea vizează și județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, precum și municipiul București. De asemenea, fenomenele vor afecta local județele Ialomița și Constanța.

În aceste zone, intensificările vântului vor fi asociate temporar cu ninsoare, iar cantitățile de precipitații vor ajunge la 5-15 l/mp. Izolat, în sudul Munteniei, se pot acumula până la 20 l/mp.

Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri.

Cod galben de ninsori abundente în Oltenia. Strat de zăpadă de peste 25 de centimetri

O altă avertizare Cod galben vizează județele Mehedinți, Dolj și Olt, în același interval, respectiv 28 noiembrie, ora 15:00 – 29 noiembrie, ora 10:00.

În aceste județe va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri. Izolat, grosimea acestuia poate depăși 25 de centimetri, echivalentul unor cantități de apă de 20-35 l/mp.

Temporar, vântul va avea rafale de 45-50 km/h, va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

Temperaturile scad puternic. Minime de -10 grade în unele regiuni

Pe lângă ninsori și viscol, România va fi afectată și de un proces de răcire accentuată a vremii.

Potrivit meteorologilor, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 noiembrie, temperaturile minime vor coborî sub pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării.

Cele mai scăzute valori sunt așteptate în estul Transilvaniei, unde temperaturile vor ajunge în jurul valorii de -10 grade Celsius.

Nici ziua de duminică nu va aduce o încălzire semnificativă. Maximele vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cele mai scăzute valori fiind prognozate în nordul Moldovei și în zonele depresionare, unde se vor înregistra temperaturi de aproximativ -6 grade Celsius.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, perioadă în care sunt așteptate precipitații mixte, polei, ninsori, depuneri de zăpadă, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.