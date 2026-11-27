Aeroportul Otopeni va introduce un nou sistem de verificare a bagajelor. Scanarea se va face automat, pe mai multe niveluri

1 minut de citit Publicat la 10:32 27 Noi 2026 Modificat la 10:32 27 Noi 2026

CNAB menţionează că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 20 de luni şi vor fi etapizate. FOTO: Getty Images

Proiectul de modernizare a sistemului de procesare şi control de securitate al bagajelor la Aeroportul Otopeni, în valoare estimată la 36.8 milioane de euro, a fost lansat în licitaţie, a anunţat vineri Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, investiţia vizează proiectarea şi execuţia lucrărilor, operarea, întreţinerea şi reparaţiile în garanţie şi post-garanţie.

"Se va moderniza integral sistemul de procesare a bagajelor de pe fluxul de plecări din zona terminalului nou, prin integrarea tuturor echipamentelor hardware şi software destinate transportului, scanării, verificării şi controlului de securitate al bagajelor pasagerilor. Sistemul de echipamente şi programe de comandă destinate fluxului bagajelor de cală reprezintă circuitul bagajelor în aeroport, care începe odată cu predarea la ghişeele de check-in, continuă cu scanarea şi transportarea pe benzi în zona de subsol, pentru controale de securitate realizate automatizat pe mai multe niveluri, partea finală fiind direcţionarea prin scanare spre alte zone de benzi în vederea ultimei etape, transportul către aeronave. Prin această investiţie se urmăreşte creşterea capacităţii de procesare a bagajelor de cală, reducerea timpilor de procesare, sporirea fiabilităţii sistemului şi eficientizarea activităţii operaţionale, contribuind astfel la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite pasagerilor", se arată în comunicat.

CNAB menţionează că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de maximum 20 de luni şi vor fi etapizate, astfel încât să permită funcţionarea permanentă a mai multor ghişee check-in, asigurându-se o capacitate de procesare a bagajelor de minimum 50% din capacitatea existentă a sistemului.

De asemenea, în perioada lucrărilor la zona de Plecări Nord, sistemul actual de procesare, transport şi control al bagajelor de cală din zona Plecări Sud va funcţiona permanent la capacitate maximă, pentru menţinerea în condiţii optime a activităţii operaţionale a aeroportului.

Valoarea proiectului este estimată la 36.8 milioane euro, iar finanţarea este asigurată din bugetul CNAB, prin sursele proprii dedicate programului de investiţii şi modernizare a infrastructurii aeroportuare.