Educația pentru sănătate începe din copilărie. Elevii din Prahova, premiați în campania "Ora fără diabet"

3 minute de citit Publicat la 10:38 27 Noi 2026 Modificat la 10:44 27 Noi 2026

Educația pentru sănătate începe din copilărie. Elevii din Prahova, premiați în campania "Ora fără diabet". Sursa colaj foto: Getty Images & captură video Antena 3

Elevii din Prahova au demonstrat încă o dată că educația pentru sănătate poate începe de la cele mai fragede vârste. Alte unități de învățământ din județ au fost premiate în cadrul proiectului "Ora fără diabet", după ce au organizat activități prin care copiii au învățat cum pot preveni această afecțiune și de ce este important un stil de viață sănătos și echilibrat. Festivitatea a marcat încheierea campaniei educative.

Prima întâlnire a fost cu elevii Colegiului Național "Nicolae Grigorescu" din Câmpina. "Să facă sport minim 30 de minute, zilnic, să folosească telefonul moderat și responsabil și să aibă o nutriție echilibrată", a spus Sofia Diaconu, elevă.

Iar Tudor Borza, un alt elev de la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" din Câmpina, a povestit: "Am vrut să înțeleagă din poza cu echipa că ne crește spiritul de echipă și din cea cu mine, la regionale, că ne ajută să slăbim". Mona Stercu, elevă, a spus: "Am gătit clătită la cuptor și cu ulei de măsline natural, niște roșii, brânză, dar am pregătit şi un brad de fructe și legume".

"O modalitate atractivă pentru elevi, după numărul mare de lucrări expuse, după varietatea lor", a declarat prof. Roxana Stan, directoarea Colegiului Naţional "Nicolae Grigorescu" din Câmpina.

Lecțiile au ajuns în numeroase școli din Prahova, unde elevii au avut parte de activități interactive și exemple practice menite să transforme informațiile în obiceiuri de zi cu zi.

"S-au format niște rutine foarte importante pentru viața lor, pentru viața de zi cu zi", a subliniat unul dintre dascălii prezenţi la eveniment.

"Acest proiect mi s-a părut foarte interesant și foarte educativ pentru sănătatea noastră", a mărturisit o elevă de la Şcoala Gimnazială Centrală din Câmpina.

La "Ora fără diabet" a fost organizat şi un concurs – "Poza mea câștigătoare a fost cea cu rutina de dinainte de somn", a spus un elev, iar una dintre colegele sale a afirmat: "Poza mea câștigătoare a fost la sportul preferat. Eu practic karate de şase ani".

Una dintre elevele de la Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești a precizat după ce a descoperit că sportul și alimentația echilibrată sunt esențiale pentru prevenirea diabetului la copii: "Mie mi s-a părut că acest proiect a fost foarte educativ pentru copii din acest liceu".

"Este, da, extrem de important să participe la asemenea activități, pentru că nu este nevoie doar de învățătură", a declarat prof. Anca Popa, director adjunct la Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești.

"Toți am avut ocazia, și mă refer chiar și noi, adulții, să învățăm lucruri interesante la această activitate, a menţionat prof. Laura Stoica, directoarea Şcolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Ploieşti, în timpul declaraţiilor.

Pe tot parcursul proiectului "Ora fără diabet", în cadrul fiecărei unități școlare, a fost prezent un specialist din cadrul Professional Farmaline, care le-a oferit participanților sfaturi sănătoase pe care le pot aplica în viața de zi cu zi.

"Pentru noi, farmaciștii, prevenția începe cu o informare corectă și ar trebui să înceapă din copilărie", a afirmat Angela Savu, manager de activitate farmaceutică în cadrul Professional Farmaline.

"Câştigătoare este Alexandra Potec, de la a VII-a A! Felicitări, Alexandra!", a spus unul dintre oficialii prezenţi la "Ora fără diabet", desfăşurată la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din oraşul Mizil.

"Mulțumim că ne-ați ales și cred că copiii au învățat foarte, foarte multe din activitățile desfășurate", a spus prof. Luminița Nițu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Mizil

"Eu m-am gândit că este bine să mâncăm sănătos, pentru că ne ajută mai ales pentru sănătatea noastră", a mărturisit Delia Petre, una dintre eleve.

"Pentru mine a fost emoționantă întâlnirea cu copiii și am avut ocazia să pun în practică ceea ce am învățat de-a lungul anilor", a precizat Denisa Întorcătoru, farmacist-diriginte în cadrul Professional Farmaline.

Campania "Ora fără diabet" este derulată de Antena 3 CNN, în colaborare cu Professional Farmaline, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România și Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B. Astfel de inițiative contribuie la formarea unei educații solide pentru sănătate și la dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie.