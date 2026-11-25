Un elev de clasa a IX-a din Buzău a fost deja admis la facultate în București. Cum a reușit să își asigure locul la Politehnică

1 minut de citit Publicat la 23:48 25 Noi 2026 Modificat la 23:48 25 Noi 2026

Ianis Stanciu, elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău. Foto: Facebook/Colegiul National B.P. Hasdeu Buzau

Ianis Stanciu, un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, a reușit să își asigure un loc la facultate cu aproape patru ani înainte de terminarea liceului. Adolescentul a câștigat un concurs organizat de Politehnica București, după ce a creat, cu ajutorul inteligenței artificiale, o aplicație care poate contribui la strângerea de fonduri pentru construirea unui cămin studențesc, scrie Agerpres.

Ianis Stanciu este elev în clasa a IX-a D, la profilul matematică-informatică, bilingv engleză, și a participat la concursul AI Powered Business Challenge, organizat de Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Competiția s-a desfășurat pe 21 noiembrie, în cadrul evenimentului Start Your StartUP 2026, și a reunit 94 de echipe.

Participanții au avut la dispoziție doar trei ore pentru a crea o soluție completă, folosind inteligența artificială.

Provocarea a pornit de la o nevoie reală: Fundația HIPOLITECH încearcă să strângă bani pentru construirea unui nou cămin studențesc, prin campania „Un loc în cămin poate schimba un destin!”.

Cum funcționează aplicația creată de elevul din Buzău

Pentru această provocare, Ianis a realizat „Ambasador UPB”, o aplicație web pentru telefoanele mobile, care îi ajută pe studenți, părinți și absolvenți să promoveze campania de strângere de fonduri.

Cei care folosesc aplicația își pot alege profilul, ocazia pentru care vor să transmită un mesaj, canalul de comunicare și tonul dorit.

Pe baza acestor informații, aplicația creează automat un mesaj personalizat și un material vizual, care include un cod QR către pagina oficială a campaniei.

Dintre cele 94 de echipe înscrise în concurs, numai zece au ajuns în finală, iar proiectul lui Ianis a fost desemnat câștigător.

„Soluția propusă de Ianis a fost desemnată câștigătoare, confirmând capacitatea sa de a combina creativitatea, gândirea antreprenorială și tehnologia într-o soluție cu aplicabilitate concretă”, a transmis Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

În urma obținerii locului I, adolescentul a fost admis la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, potrivit anunțului făcut de liceul său.