Un adolescent român, arestat pentru crimă în Germania. El şi un minor turc, principalii suspecţi în cazul morții unui afacerist german. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un adolescent român de 17 ani este suspectat de omor în Germania. Tânărul a fost arestat alături de un alt minor turc, în vârstă de 16 ani, la mai bine de o lună după ce un afacerist a fost găsit mort în apartamentul său din Frankfurt. Anchetatorii au transmis în comunicatul de presă că victima a avut parte de un sfârșit tragic.

Poliţia şi Parchetul din Frankfurt au emis, marţi, un comunicat de presă în care au anunţat că un cetăţean român, mai exact un tânăr de 17 ani, alături de un alt minor, în vârstă de 16 ani, care are şi cetăţenie germană, dar şi cetăţenie turcă, au fost arestaţi pentru omor. Atenţie, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Victima, în vârstă de 38 de ani, era era un om de afaceri important, care ocupa funcții de director executiv în cadrul mai multor companii din sectorul aviatic și din industria imobiliară.

Anchetatorii au făcut, de asemenea, percheziţii la locuinţele celor doi suspecţi pentru a căuta mai mult probe. Iar în comunicatul de presă se precizează că victima și-a pierdut viața în circumstanțe cumplite. Potrivit oficialilor, afaceristul ar fi fost bătut în mod repetat de cei doi adolescenţi.

Deocamdată, anchetatorii din Germania nu au precizat care a fost mobilul crimei şi dacă cei doi adolescenţi se cunoşteau cu victima. Totodată, nu se ştie dacă cetăţeanul român, în vârstă de 17 ani, era rezident în Germania.