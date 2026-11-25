"Să iei Chiajna cu problemele fabuloase, mă sperie gândul". Ciucu se opune comasării Bucureștiului cu Ilfov, dar propune altă variantă

1 minut de citit Publicat la 18:12 25 Noi 2026 Modificat la 18:12 25 Noi 2026

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu. FOTO: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, că respinge ideea unei comasări administrative între București și județul Ilfov. Edilul crede că o astfel de fuziune ar transfera problemele grave ale localităților limitrofe în sarcina Bucureştiului. "Mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare", a declarat Ciucu la Digi24.

Ciucu este de părere că împărţirea administrativă ar trebui să rămână cea din prezent, în zona Bucureşti-Ilfov, însă cu o redefinire a atribuțiilor Primăriei Capitalei la nivel metropolitan.

"Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov.

Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu pentru sursa amintită.

Totuşi, edilul îşi doreşte ca Bucureștiul „să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov”.

"Să fie un fel de capitală de județ Bucureștiul și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de de rol important, și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov", a adăugat Ciprian Ciucu.

Reamintim că ministerul Dezvoltării a publicat, vineri, în dezbatere publică, proiectul privind comasarea voluntară a localităților sub 1.500 de locuitori. Potrivit ministrului Alexandru Stoica, localitățile care decid voluntar, prin referendum, să se unească și vor avea cel puțin 2.500 de locuitori vor beneficia de facilități fiscale și investii.