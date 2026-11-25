Au închiriat un apartament în Alba Iulia de pe Booking și au furat aproape tot din el. În schimb, au lăsat un buchet de trandafiri

1 minut de citit Publicat la 15:18 25 Noi 2026 Modificat la 15:45 25 Noi 2026

Doi tineri care au închiriat pentru 2 nopți o cameră în Alba Iulia au furat toate electronicele, dar au lăsat un buchet de trandafiri FOTO: Antena 3 CNN

Șoc pentru un proprietar din Alba Iulia. Doi turiști i-au jefuit apartamentul închiriat prin intermediul unei platforme online. După ce au stat 2 zile, aceștia au plecat cu un televizor, dar și cu alte electrocasnice și chiar cu produsele de igienă. În schimb, i-au lăsat pe pat un buchet de trandafiri.

Bărbatul a reclamat furtul la poliție.

Apartamentul a fost închiriat pentru 2 zile de doi tineri veniți din Sibiu. Închirierea s-a făcut prin intermediul Booking, potrivit Ziarul Unirea.

După terminarea termenului de închiriere, chiriașii nu au plecat cu mâna goală. Au luat cu ei televizorul, aparatul de cafea, prosoape și diverse obiecte din bucătărie. Pentru cele două zile de închiriere a apartamentului din Alba Iulia, cei doi tineri au creat o pagubă mare proprietarului.

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață”, a declarat proprietarul pentru sursa citată. El a continuat prin a enumera lucrurile care au fost făcute nevăzute din apartament: un televizor, un aparat de cafea, prosoape, linguri, oale, șampon, printre altele. „Tot ce au prins la mână au luat”, a mai explicat bărbatul.

În mod surprinzător, chiriașii au lăsat în urmă și un semn de mulțumire - un buchet de trandafiri așezat pe pat. Acum, tinerii sunt căutați de poliție, după ce proprietarul a decis să le facă plângere.