Momentul în care un bărbat și un câine sunt înghițiți de ape, pe o plajă din SUA. Fenomenul „King Tides” face ravagii în San Francisco

5 minute de citit Publicat la 14:26 25 Noi 2026 Modificat la 14:27 25 Noi 2026

Un bărbat și câinele lui au fost luați de ape, în SUA. Colaj foto: Capturi video X

Un bărbat și câinele lui stăteau pe o scară, pe plaja Oregonului. Într-o fracțiune de secundă, cei doi au fost înghițiți de Oceanul Pacific. Un val masiv de apă, alimentat de El Niño și de „King Tides”, maree excepțional de mari, a fost surprins în momentul în care a lovit plaja, iar bărbatul și câinele său au fost luați de apă, scrie publicația Surfer. În același timp, San Francisco a doborât un record de inundații în noiembrie, vechi de zeci de ani, când valurile au acoperit, marți, zonele joase din zona Bay Area, potrivit publicației KQED.

„Un videoclip distribuit de Departamentul de Poliție din Cannon Beach arată un bărbat și câinele său fiind măturați de un val puternic în timp ce priveau mareele uriașe în apropierea localității Cannon Beach, din statul Oregon. Poliția a declarat că, din fericire, amândoi au reușit să scape nevătămați”, se arată în descrierea videoclipului.

A video shared by the Cannon Beach Police Department shows a man and his dog being swept into the surf by a powerful wave while watching king tides near Cannon Beach, Oregon. Police said luckily both managed to escape without injury. #LiveonKVAL #LocalNews #OregonCoast https://t.co/Rl7YUkdZFy — KVAL News (@KVALnews) November 24, 2026

Un alt videoclip, filmat tot în Cannon Beach, arată o femeie care alerga, prinsă, de asemenea, de valuri.

Separat, tot pe coasta Oregonului, luna aceasta, un copil și un alt câine a fost scoși în siguranță din ape, după ce un val a lovit persoanele care vizitau plaja în Winchester Bay.

Mareele dominante din Oregon au loc între 23 și 27 noiembrie, în timp ce furtunile din Pacificul de Nord trimit valuri substanțiale spre coasta abruptă și expusă a statului.

„Vrem ca oamenii să fie în siguranță cât timp se află aici, așa că, dacă vor să admire mareele uriașe sau valurile înalte, să o facă de la o înălțime sigură. Se poate întâmpla ca oamenii să ajungă pe plajă și să stea jos pe nisip, fără să-și dea seama că apa se apropie, iar când își dau seama, s-ar putea să fie deja prea târziu”, a spus Cody Heidt, șef adjunct al Serviciul de Pompieri și Salvare din North Lincoln, pentru KGW.

Serviciul Național de Meteorologie avertizează că valurile de tip „sneaker” pot sosi între 10 și 20 de minute distanță de valurire relativ mai mici.

Record de inunțatii în San Francisco din cauza „King Tides”

Separat, San Francisco a doborât un record de inundații în noiembrie, vechi de zeci de ani, când valurile au acoperit, marți, zonele joase din zona Bay Area, potrivit publicației KQED.

„Însă mâine (n.r. - miercuri, 25 noiembrie) se preconizează inundații și mai grave, provocate de cele mai înalte maree ale anului, cum nu s-au mai văzut niciodată în acest oraș”, a declarat primarul din San Francisco, Daniel Lurie.

Combinația dintre „King Tides”, valurile de furtună și creșterea nivelului mării cauzate de El Niño va aduce mareele aproape la un nivel record, a anunțat marți Serviciul Național de Meteorologie.

Oficialii au prognozat că ploile „și o furtună puternică” vor ajunge în San Francisco în jurul orei 19:00, ora locală.

Sebastian Westerink, meteorolog la NWS, a declarat că acestea vor avea un impact „foarte minim” asupra mareelor ​​și nivelurilor apei, deoarece nu vor coincide cu „King Tides”. Localitățile de pe coastă, de-a lungul golfurilor San Francisco și San Pablo, sunt sub avertizare de inundații până joi după-amiază.

După ce ploile abundente au inundat străzile orașului, Lurie a declarat că personalul primăriei a fost prezent „zi și noapte în oraș”, curățând canalele și pregătindu-se pentru închiderea străzilor.

„Îmi doresc ca toată lumea să se bucure de Ziua Recunoștinței, să fie alături de prieteni și de familie, să aibă grijă unii de alții, dar ne așteptăm la mai multe precipitații în lunile următoare. Iar aceste maree extreme vor deveni din ce în ce mai puternice pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii decembrie și de ianuarie.Aceasta va fi situația normală în următoarele câteva luni”, a declarat Lurie.

Nivelul apei din San Francisco a atins 2,5 metri în jurul orei 10:00, a declarat NWS, depășind un record vechi de zeci de ani, din 30 noiembrie 1982, când au fost înregistrați 2,4 metri.

Westerink a declarat că se așteaptă la maree mai înalte decât cele de marți și la valuri mari de-a lungul coastei din cauza unui val de maree, care nu are legătură cu furtuna care se apropie, format în Oceanul Pacific „cu ceva timp în urmă”.

„Impactul va fi cel puțin la fel de puternic ca cel pe care l-am văzut astăzi, dacă nu chiar mai mare în unele locuri, în special în zonele afectate de valuri mari care se sparg”, a spus Westerink.

Aeroportul Internațional San Francisco, care se pregătește să atenueze inundațiile, a declarat că, până acum, nu a fost afectat de maree.

„Avem un plan pregătit pentru a face față oricăror probleme, dar nu a fost nevoie să punem în aplicare astfel de măsuri de urgență”, a declarat purtătorul de cuvânt Doug Yakel într-un comunicat.

Meteorologii și oficialii au avertizat oamenii să evite călătoriile inutile, să nu conducă prin căi navigabile inundate și să stea departe de apă din cauza valurilor care ar putea ajunge până la 9 metri înălțime, a precizat NWS într-o prognoză.

Luni, un înotător din Ocean Beach a dispărut după ce un val l-a tras sub apă, potrivit Gărzii de Coastă a SUA. Lurie a spus că orașul se așteaptă ca valurile înalte să lovească digul de la Ocean Beach.

„Noi vrem în continuare ca oamenii să stea departe de malul apei, mai ales din cauza valurilor care vor fi în același timp cu mareele uriașe”, a spus Lurie.

Doi locuitori din San Francisco, Thelonious și Danielle Quimby, care se plimbau pe plajă marți, au spus că nivelul apei părea mult mai ridicat decât de obicei, dar nu atât de ridicat pe cât prognozele prevăzuseră.

„Mâine o să avem și valuri de 10-15 metri sau cam așa ceva, nu? Așa se spune, așa că bănuiesc că asta o să amplifice situația. Cred că o să arate altfel peste vreo 12 ore”, a spus Thelonious Quimby.

Marți, oficialii au închis drumuri în zona Bay Area din cauza inundațiilor provocate de „King Tides”. În comitatul Marin, Caltrans a închis rampa de legătură de la US 101 spre nord până la ruta statală 1, împreună cu alte drumuri din apropiere. În Emeryville, o bandă spre est a autostrăzii Interstate 80 a fost, de asemenea, închisă din cauza inundațiilor.

Waymo a „întrerupt proactiv” serviciul în zona Bay Area luni, în pregătire pentru condițiile meteorologice care se apropie și pentru „a menține coridoarele de transport libere pentru primii respondenți, echipele de urgență și operațiunile municipale esențiale”.

Marți dimineață, echipajele Districtului de Protecție împotriva Incendiilor din sudul Marin și agențiile partenere au salvat o persoană prinsă în apele revărsate de pe pista de biciclete dintre Sausalito și Mill Valley.

Un alt mijloc de transport, San Francisco Bay Ferry, a declarat că nu se așteaptă la întreruperi majore ale serviciului din cauza vremii. Cu toate acestea, serviciul de feribot Oakland Alameda „va continua să se confrunte cu întreruperi zilnice din cauza mareelor ​​extrem de înalte”.