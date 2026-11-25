Voucherele emise de aparatele de reciclare pot fi preschimbate în bilete gratuite cu două călătorii pentru transportul public. Sursă foto: Facebook- Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că cetăţenii care vor recicla 15 ambalaje cu cod de bare vor primi în schimb două călătorii gratuite cu transportul public, notează Agerpres.

„Reciclăm şi circulăm verde şi gratuit! 15 ambalaje cu cod de bare = 2 călătorii gratuite cu transportul public. Primăria Cluj-Napoca a investit în două noi aparate moderne de reciclare cu recompensă, la pieţele Flora şi Zorilor pentru a încuraja în continuare colectarea ambalajelor reciclabile şi grija pentru mediu.

La aceste aparate de reciclare puteţi aduce atât ambalaje din plastic, sticlă şi aluminiu cu sigla SGR (Sistemul de Garanţie-Returnare), cât şi ambalaje vechi, pentru care nu aţi plătit garanţia de 50 de bani. Important este ca acestea să aibă cod de bare. Pentru fiecare 15 ambalaje reciclate primiţi bilet gratuit dus-întors (cu două călătorii) pentru transportul public din municipiu", a transmis Emil Boc.

Cele trei aparate sunt amplasate în trei cartiere ale Clujului, Zorilor, (în Piaţa Zorilor); Gheorgheni (în Piaţa Hermes) şi în Mănăştur (Piaţa Flora).

„În pieţele Zorilor şi Flora am înlocuit vechile echipamente de reciclare cu aparate moderne, similare celor instalate în Piaţa Hermes în anul 2023. Acestea permit colectarea celor trei tipuri de ambalaje - plastic (PET), sticlă şi aluminiu - printr-un singur punct de introducere şi eliberarea unui singur voucher, simplificând astfel procesul de reciclare pentru cetăţeni. Voucherele emise de aparatele de reciclare pot fi preschimbate în bilete gratuite cu două călătorii la ghişeele CTP:

https://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/centre-ticketing Menţinem această posibilitate până la 1 februarie 2027, pentru că mai există încă ambalaje care nu fac parte din Sistemul de Garanţie-Returnare şi dorim să oferim clujenilor posibilitatea de a le recicla şi de a beneficia de gratuitate la transportul public. După această dată, şi aceste aparate vor colecta doar ambalajele cu sigla SGR", mai arată edilul în postarea sa.

Potrivit sursei citate, protejarea mediului se face prin investiţii mari, dar şi prin fiecare gest al nostru, oricât de mărunt. Fiecare acţiune contează şi contribuie la diminuarea poluării şi la un mediu mai curat în oraşul nostru.