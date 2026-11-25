O brățară de aur, un topor din epoca bronzului și o spadă medievală au fost descoperite într-o comună din Bistrița-Năsăud

1 minut de citit Publicat la 13:32 25 Noi 2026 Modificat la 13:52 25 Noi 2026

Locul unde a fost găsită brățara de aur are „un potențial foarte mare”, susțin specialiștii. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O brățară din aur, posibil de proveniență dacică, un topor din epoca bronzului și o spadă medievală din fier se numără printre descoperirile arheologice recente de pe raza comunei Șieu din județul Bistrița-Năsăud, toate pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați, a anunțat miercuri, în ședința Colegiului prefectural, șeful Direcției Județene pentru Cultură, Levente Legendi, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, descoperirile, pe care le apreciază drept „excepționale”, au fost făcute de doi detectoriști, care au predat artefactele Primăriei comunei Șieu.

Administrația locală, la rândul său, le-a înmânat Direcției pentru Cultură, pentru ca, ulterior, acestea să ajungă în custodia Complexului Muzeal.

„Este vorba despre o brățară de aur, în jur de 47 de grame. Ca și datare, ar fi perioada fierului. Poate fi și de proveniență dacică - încă nu putem spune exact, (...) dar, ca ornament, ca stil de prelucrare a aurului, seamănă cu o brățară dacică.

Avem și o sabie medievală, de secol XIII-XIV, de o singură mână, cu două tăișuri. Se poate observa că sabia nu este ascuțită, deci a fost folosită doar pentru lovire.

Apoi, avem un pumnal, sfârșit de Evul Mediu, început de epocă modernă, și, nu în ultimul rând, un topor înmănușat din epoca bronzului, din bronz. Ce este interesant la această ultimă piesă, decorul este imprimat cu nervuri verticale și orizontale. (...) Sunt piese excepționale”, a afirmat Levente Legendi.

Acesta a adăugat că un arheolog din cadrul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud s-a deplasat deja în locul unde a fost găsită brățara de aur, pentru cercetări, zona putând avea „un potențial foarte mare”, date fiind descoperirile aparținând unor epoci diferite.