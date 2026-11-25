România, cu resurse energetice importante, dar cu unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa

2 minute de citit Publicat la 13:26 25 Noi 2026 Modificat la 13:29 25 Noi 2026

România are un potențial important de producție a energiei, însă, în ciuda resurselor disponibile, continuă să se confrunte cu prețuri ridicate. Foto: Getty Images

Într-un moment în care securitatea energetică și prețurile competitive sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei, România trebuie să transforme potențialul sectorului energetic în atu major. Accesul la rețea, stocarea, finanțarea și predictibilitatea pieței sunt esențiale pentru valorificarea resurselor și atragerea investițiilor. Cum poate România să evite crizele, să își valorifice resursele și să câștige rol de jucător regional? Răspunsurile sunt căutate la conferința națională RO 3.0 „România conectată la viitor, infrastructură energetică, investiții și piețe funcționale”.

România are un potențial important de producție a energiei, însă, în ciuda resurselor disponibile, continuă să se confrunte cu prețuri ridicate. Jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu, moderatorul conferinței, a atras atenția asupra problemelor care au afectat sistemul energetic în această vară și asupra nevoii de a lua măsuri pentru valorificarea capacităților existente.

„Este frustrant, și chiar de neînțeles că, la atât de multe resurse pe care le are România și la capacitățile de producție pe care ar putea să le utilizeze, să fie în continuare cu energia cea mai scumpă din Europa.

Mai mult decât atât, o să ne uităm la ce s-a întâmplat în această vară, la faptul că tot ceea ce însemna capacitatea de producție clasică a fost indisponibilă o vreme. Pe de o parte, am avut problema de la Nuclearelectrica, am avut scăderea nivelului din baraje, ca urmare, Hidroelectrica a produs și ea mai puțin. Capacitățile pe cărbune, știm că cele mai multe dintre ele sunt inutilizabile, iar cele pe gaz au avut mari probleme”, a explicat Adrian Ursu.

În aceste condiții, producția din surse regenerabile a avut un rol important în acoperirea necesarului de energie. Moderatorul conferinței a subliniat că România trebuie să facă pași concreți în privința stocării energiei, dar și să corecteze problemele legislative care afectează funcționarea pieței.

„Ne-au salvat eolienele și fotovoltaicele. Însă chiar în această zonă noi aveam de făcut niște pași. Pe de o parte, povestea stocării o știm, am învățat-o de la bulgari, ne doare și ne enervează, de partea cealaltă, tot ce înseamnă legislație”, a declarat jurnalistul.

În acest context, acesta a vorbit despre necesitatea unor modificări legislative care să permită dezvoltarea sectorului energetic și să elimine efectele unor măsuri considerate nefuncționale.

„Din fericire, astăzi, aici vom avea, pe de o parte, reprezentanții a trei ministere de linie din Guvernul României, vor fi trei miniștri importanți la dezbaterea noastră astăzi. De partea cealaltă, de la vârful Parlamentului, oameni, de asemenea, care pot să spună ce trebuie și cât de repede trebuie modificat legislativul”, a mai spus Adrian Ursu.

Pe lângă modificările legislative, moderatorul conferinței a evidențiat importanța deciziilor administrative și a dialogului dintre autorități și companiile care activează în sectorul energetic. Producătorii, furnizorii și distribuitorii trebuie să participe la discuțiile privind funcționarea pieței și măsurile necesare pentru dezvoltarea acesteia.

„Ca urmare, avem nevoie de modificări legislative rapide, decizii administrative eficiente și o colaborare, un dialog deschis cu tot ce înseamnă producători, furnizori, distribuitori de pe această piață. Și vor fi aici prezente și asociațiile acestora și companii importante”, a precizat jurnalistul Antena 3 CNN.

La conferință participă și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în reglementarea și funcționarea sistemului energetic, inclusiv ANRE și Transelectrica. Obiectivul este ca toate părțile implicate să contribuie la identificarea unor soluții concrete pentru problemele pieței.

„ANRE-ul, de asemenea, va fi aici, transportatorul Transelectrica va fi reprezentat în această dezbatere. Ca urmare, toți cei care au răspunsurile vor fi aici”, a conchis Adrian Ursu, moderatorul conferinței.