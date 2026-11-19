2 minute de citit Publicat la 11:06 19 Noi 2026 Modificat la 11:06 19 Noi 2026

Conferința RO 3.0 din 25 noiembrie 2026 dezbate investițiile energetice, accesul la rețea, stocarea, modernizarea infrastructurii și competitivitatea pieței din România.

Conferința națională RO 3.0 „România conectată la viitor. Infrastructură energetică, investiții și piețe funcționale” va avea loc miercuri, 25 noiembrie 2026, de la ora 09:00 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, “The Mark”, Clădirea Turn, etajul 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Într-un context european și mondial în care securitatea energetică, tranziția către surse cu emisii reduse și competiția pentru investiții devin priorități strategice, accesul la energie sigură și la prețuri competitive este esențial pentru dezvoltarea economică. Europa urmărește reducerea dependențelor externe și modernizarea infrastructurii energetice, în timp ce electrificarea industriei și a transporturilor, alături de dezvoltarea tehnologiilor digitale, aduce noi cerințe pentru producție, rețele și stocare.

Pentru România, accelerarea investițiilor în energie înseamnă mai mult decât construirea unor noi capacități de producție: înseamnă consolidarea securității energetice, reducerea vulnerabilității la fluctuațiile piețelor și susținerea competitivității companiilor. Valorificarea resurselor și a potențialului regenerabil poate atrage investiții industriale, crea locuri de muncă și întări rolul României în regiune.

România are nevoie de investiții care să se transforme mai repede în capacități funcționale, susținute de rețele moderne și soluții de stocare. Accesul la rețea, simplificarea autorizării, finanțarea și predictibilitatea regulilor sunt esențiale pentru realizarea acestora și pentru transformarea potențialului energetic în beneficii pentru economie și consumatori.

Conferința RO 3.0, organizată de Antena 3 CNN, aduce la aceeași masă autorități, producători, operatori de rețea, finanțatori și consumatori industriali, pentru a identifica soluții concrete de accelerare a investițiilor și creștere a competitivității economiei românești, în acord cu prioritățile europene și cu provocările pieței globale de energie.

Subiecte de dezbatere:

· Deblocarea accesului la rețea: capacități rezervate, eliberarea capacităților aferente ATR-urilor care și-au pierdut valabilitatea și transparența capacității disponibile.

· Licitațiile pentru capacitatea de racordare: costuri, calendar și condiții pentru investiții viabile.

· Dezvoltarea și modernizarea rețelelor: investiții anticipative și oportunitățile oferite de cadrul european.

· Stocarea energiei: fiscalitate, autorizare mai rapidă și integrarea bateriilor în sistem.

· Garanții financiare și termene de punere în funcțiune: echilibrul dintre disciplina investițională și protejarea proiectelor serioase.

· Autorizarea și testarea noilor capacități: simplificarea procedurilor și eliminarea întârzierilor.

· Infrastructura și logistica transporturilor agabaritice: blocaje legislative privind exportarea, reguli adaptate și impactul întârzierilor asupra investițiilor.

· Terenuri pentru investiții energetice: reguli de urbanism, proiecte pe terenuri agricole și utilizare duală.

· Garanțiile de origine: pașii către o piață funcțională și conectată la mecanismele europene.

· Contractele PPA și finanțarea proiectelor: mecanisme de garantare și colaborarea cu marii consumatori.

· O piață de energie mai lichidă și competitivă: tranzacții pe termen lung și atractivitatea României în regiune.

· Progresul investițiilor eoliene offshore: implementarea mecanismelor de sprijin, finanțarea etapei de concesionare, asigurarea disponibilității și a conectării la rețea; ținta de 3 GW până în 2035 – realistă?

Transmisia live a conferinței va începe la ora 09:00, miercuri, 25 noiembrie 2026, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, Income Magazine România și Jurnalul, iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.