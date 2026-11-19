Coreea de Nord își extinde instalația de îmbogățire a uraniului de la Yongbyon, avertizează AIEA după ce a văzut imagini din satelit

2 minute de citit Publicat la 10:57 19 Noi 2026 Modificat la 10:57 19 Noi 2026

Coreea de Nord își extinde instalația de îmbogățire a uraniului de la Yongbyon, avertizează AIEA după ce a văzut imagini din satelit. Sursa foto: Hepta

Coreea de Nord își extinde prima instalație de îmbogățire a uraniului din complexul nuclear Yongbyon, a declarat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi. Lucrările reprezintă un nou indiciu că Phenianul își pune în aplicare planurile de consolidare a programului său de înarmare nucleară, scrie Euronews.

Evaluarea lui Grossi vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a exprimat dorința de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong-un în timpul deplasării sale în Asia, unde participă la un summit în China.

"De la jumătatea lunii septembrie 2026, au fost în desfășurare lucrări pentru o nouă extindere a instalației inițiale de îmbogățire de la Yongbyon. Lucrările la exteriorul noii construcții erau finalizate până la sfârșitul lunii octombrie 2026", a declarat Grossi în fața Consiliului Guvernatorilor AIEA. "Extinderea în continuare a programului de îmbogățire a uraniului al RPDC rămâne un motiv de îngrijorare serioasă", a adăugat el.

Inspectorii AIEA nu au mai avut acces la Yongbyon sau la alte obiective din Coreea de Nord din 2009.

Agenția a precizat că monitorizează evoluția programului nuclear nord-coreean cu ajutorul imaginilor din satelit și al informațiilor din surse publice.

Autoritățile nord-coreene au descris complexul Yongbyon drept "inima" programului nuclear al țării.

Armele nucleare pot fi fabricate fie cu uraniu puternic îmbogățit, fie cu plutoniu de calitate militară. Coreea de Nord dispune la Yongbyon de instalații pentru producerea ambelor materiale.

Observatorii spun că Phenianul a făcut demersuri pentru construirea unor instalații suplimentare de îmbogățire a uraniului, atât la Yongbyon, cât și în alte locuri, după ce negocierile dintre Kim Jong-un și Donald Trump privind programul nuclear au eșuat în 2019.

Anul trecut, ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, a declarat că Phenianul opera patru instalații de îmbogățire a uraniului și că toate funcționau zilnic.

După ce Trump și-a exprimat interesul pentru o întâlnire cu Kim, secretarul de stat american Marco Rubio a precizat că, pentru vizita în China, o astfel de întrevedere nu fusese încă programată. El a adăugat că președintele american este pregătit să reia dialogul cu Phenianul. Coreea de Nord nu a răspuns până acum la aceste noi semnale de deschidere din partea lui Trump.

Kim a declarat anterior că ar putea reveni la masa negocierilor dacă Statele Unite renunță la ceea ce el numește "politica ostilă" față de țara sa și respectă statutul pe care Phenianul și-l revendică, acela de stat înarmat nuclear. Potrivit experților, Coreea de Nord urmărește să obțină recunoașterea internațională a acestui statut pentru a putea cere ridicarea sancțiunilor economice impuse de ONU.