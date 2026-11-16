Trump spune că s-ar putea întâlni în China cu Kim Jong Un, dar recunoaște că întâlnirea „depinde de președintele chinez Xi”

1 minut de citit Publicat la 18:01 16 Noi 2026 Modificat la 18:02 16 Noi 2026

Donald Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit ultima oară, față în față, în 2019. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că s-ar putea întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în China, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Trump a făcut acest anunţ înainte de a pleca către Asia, unde se va întâlni joi, în oraşul chinez Shenzhen, cu omologii săi rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping.

„Vom fi cu preşedintele Xi, ne vom întâlni şi cu preşedintele Putin şi s-ar putea să ne întâlnim şi cu Kim Jong Un”, le-a declarat Trump jurnaliştilor la Casa Albă.

Întrebat unde ar putea avea loc această întâlnire surpriză cu liderul nord-coreean, preşedintele american a spus că acesta „ar putea veni” în China, dar că „depinde de preşedintele Xi”.

Donald Trump va merge la Manila, unde va participa la summitul naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), înainte de a se îndrepta spre Shenzhen, în China, pentru a fi prezent la summitul APEC, care reuneşte cele 21 de ţări din Asia-Pacific.

Pe marginea acestei reuniuni, Trump urmează să se întâlnească cu preşedinţii chinez şi rus, în cadrul unui summit trilateral fără precedent. Potrivit Casei Albe, cei trei lideri vor discuta chestiuni legate de proliferarea nucleară, precum şi despre războiul din Orientul Mijlociu declanşat în februarie de bombardamentele israeliene şi americane asupra Iranului.