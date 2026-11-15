Kremlinul confirmă că Putin se întâlnește cu Trump și Xi în China. Ce se află pe agenda discuțiilor

2 minute de citit Publicat la 08:51 15 Noi 2026 Modificat la 09:01 15 Noi 2026

Kremlinul a confirmat trilaterala Trump - Putin - Xi. Foto: Hepta

Kremlinul a confirmat un summit între președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în data de 19 noiembrie, relatează duminică Agerpres, care citează AFP.

Vehiculat în ultimele săptămâni, acest eveniment a fost anunțat vineri seară de Casa Albă, fără a fi confirmat imediat de celelalte părți.

''S-a ajuns la un acord asupra unei întâlniri trilaterale pe 19 noiembrie între cei trei președinți", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Beijingul nu a confirmat încă organizarea întâlnirii. Potrivit Casei Albe, întâlnirea între cei trei lideri va aborda chestiunea proliferării nucleare și războiul din Orientul Mijlociu, declanșat în februarie de bombardamentele israeliano-americane contra Iranului.

Rusia pune pe masă cererile formulate înaintea invaziei din 2022

Cu două luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la începutul anului 2022, Moscova a somat NATO să-și retragă trupele în pozițiile pe care le ocupa în 1997, înainte ca alianța militară occidentală să înceapă un amplu proces de extindere spre est. În cadrul negocierilor desfășurate în această săptămână cu emisarii președintelui Trump, rușii și-au reluat această poziție — în unele cazuri, aproape cuvânt cu cuvânt — după aproape cinci ani de război și sute de mii de morți, relatează The New York Times (NYT).

Poziția inflexibilă a Moscovei este expusă într-un document pe care oficialii ruși l-au distribuit în această săptămână, potrivit unei copii obținute de ziarul american de la o persoană implicată în negocieri.

Autenticitatea documentului a fost confirmată de o altă persoană familiarizată cu discuțiile. Situația probează faptul că președintele rus Vladimir Putin este dispus la puține concesii în privința obiectivelor sale fundamentale, în pofida celor peste 20 de luni de eforturi diplomatice derulate de administrația Trump pentru încheierea conflictului.

Putin vrea retragerea NATO din estul Europei și condiția de stat vasal pentru Ucraina

Prin urmare, Rusia vrea în prezent ca NATO să-și retragă forțele de pe flancul estic, din Polonia și statele baltice. Pretenția Moscovei aduce problema securității europene în centrul negocierilor privind Ucraina și dezvăluie, totodată, obiectivul real din spatele declarațiilor publice ale liderului de la Kremlin. Putin a insistat în permanență că așa-numitele "cauze profunde" ale războiului — inclusiv extinderea NATO și păstrarea Kievului în sfera sa de influență — trebuie soluționate înainte ca Moscova să înceteze luptele.

Documentul citat de NYT mai demonstrează că stimulentele economice oferite lui Putin de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au reușit până acum să determine concesii din partea Moscovei. Criticii atitudinii permisive a administrației Trump față de Moscova avertizează că Statele Unite au ajuns în poziția să faciliteze efortul de lungă durată al lui Putin de a restabili o sferă de influență de tip sovietic, întinsă din Europa până în Asia Centrală.

Inflexibilitatea Rusiei la negocieri vine în contextul în care Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Trump și cu omologul chinez Xi Jinping la Shenzhen, în China, cu ocazia reuniunii anuale a economiilor din regiunea Asia-Pacific. Va fi a doua întâlnire dintre cei doi lideri în cel de-al doilea mandat al lui Trump.

În schimb, conform aceleiași surse, nu ar urma să se discute despre conflictul din Ucraina, în contextul în care Kievul și aliații săi au insistat că un dialog decisiv privind securitatea Europei nu pot avea loc în absența lor.