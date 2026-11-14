Summit "fără precedent" Donald Trump - Xi Jinping - Vladimir Putin, săptămâna viitoare. Armele nucleare, pe agendă. Anunțul Casei Albe

1 minut de citit Publicat la 10:21 14 Noi 2026 Modificat la 10:21 14 Noi 2026

Casa Albă a anunțat un summit Donald Trump - Xi Jinping - Vladimir Putin joia viitoare, la Shanghai. Foto: Getty Images / Hepta

Casa Albă a confirmat oficial că un summit "fără precedent" între președinții american, chinez și rus, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin va avea loc joia viitoare în China, având pe agendă, cel mai probabil, războiul din Orientul Mijlociu, dar nu și cel din Ucraina, relatează sâmbătă Agerpres, care citează AFP și DPA.

Reuniunea, care a fost subiect de discuție timp de săptămâni întregi fără a fi confirmată până vineri, se va desfășura în marja summit-ului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Evenimentul marchează o nouă etapă în revenirea lui Vladimir Putin - izolat de statele occidentale de la invadarea Ucrainei în 2022 - pe scena internațională. Summit-ul are loc loc la puțin peste un an de la întâlnirea liderului rus cu Donald Trump în Alaska.

Nici Beijingul, nici Moscova nu au confirmat oficial reuniunea, însă au lăsat să se înțeleagă în ultimele săptămâni că astfel de discuții ar putea avea loc.

Trump intenționează să discute despre armele nucleare la întâlnirea cu Xi și Putin

Posibilele subiecte de discuție dintre liderii celor trei puteri dotate cu arme nucleare sunt numeroase. Este însă puțin probabil ca evenimentul să aducă rezultate concrete, chiar dacă va fi, cu siguranță, prilejul unei fotografii istorice, notează AFP.

"Președintele a precizat clar că intenționează să abordeze, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă", a declarat vineri Olivia Wales, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

"Cred că președintele are intenția de a ridica problema Iranului în timpul reuniunii trilaterale cu Xi Jinping și Vladimir Putin", a spus, la rândul său, un oficial american, sub protecția anonimatului.

Acesta a menționat că Washingtonul urmează o "cale complet separată" de negocieri cu Kievul și Moscova, precizând că Beijingul "nu face parte propriu-zis din acest proces". Prin urmare, nu pare oportună abordarea chestiunii Ucrainei, a acest oficial.