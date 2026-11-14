NYT publică cerințele lui Putin. Rusia vrea sfere de influență în Europa ca în Războiul Rece și retragerea NATO la pozițiile din 1997

6 minute de citit Publicat la 13:32 14 Noi 2026 Modificat la 13:32 14 Noi 2026

Discuții la Moscova între Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner

Cu două luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la începutul anului 2022, Moscova a somat NATO să-și retragă trupele în pozițiile pe care le ocupa în 1997, înainte ca alianța militară occidentală să înceapă un amplu proces de extindere spre est. În cadrul negocierilor desfășurate în această săptămână cu emisarii președintelui Trump, rușii și-au reluat această poziție — în unele cazuri, aproape cuvânt cu cuvânt — după aproape cinci ani de război și sute de mii de morți, relatează The New York Times (NYT).

Poziția inflexibilă a Moscovei este expusă într-un document pe care oficialii ruși l-au distribuit în această săptămână, potrivit unei copii obținute de ziarul american de la o persoană implicată în negocieri.

Autenticitatea documentului a fost confirmată de o altă persoană familiarizată cu discuțiile. Situația probează faptul că președintele rus Vladimir Putin este dispus la puține concesii în privința obiectivelor sale fundamentale, în pofida celor peste 20 de luni de eforturi diplomatice derulate de administrația Trump pentru încheierea conflictului.

Putin vrea să obțină retragerea NATO și condiția de stat vasal pentru Ucraina pentru a înceta luptele

Prin urmare, Rusia vrea în prezent ca NATO să-și retragă forțele de pe flancul estic, din Polonia și statele baltice. Pretenția Moscovei aduce problema securității europene în centrul negocierilor privind Ucraina și dezvăluie, totodată, obiectivul real din spatele declarațiilor publice ale liderului de la Kremlin. Putin a insistat în permanență că așa-numitele "cauze profunde" ale războiului — inclusiv extinderea NATO și păstrarea Kievului în sfera sa de influență — trebuie soluționate înainte ca Moscova să înceteze luptele.

Documentul citat de NYT mai demonstrează că stimulentele economice oferite lui Putin de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, nu au reușit până acum să determine concesii din partea Moscovei. Criticii atitudinii permisive a administrației Trump față de Moscova avertizează că Statele Unite au ajuns în poziția să faciliteze efortul de lungă durată al lui Putin de a restabili o sferă de influență de tip sovietic, întinsă din Europa până în Asia Centrală.

Inflexibilitatea Rusiei la negocieri vine în contextul în care Putin urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu Trump și cu omologul chinez Xi Jinping la Shenzhen, în China, cu ocazia reuniunii anuale a economiilor din regiunea Asia-Pacific. Va fi a doua întâlnire dintre cei doi lideri în cel de-al doilea mandat al lui Trump.

Războiul Rece și blocul sovietic, "modele" adoptate de Rusia la negocieri

Documentul rus este datat 10 noiembrie. Oficialii Moscovei participanți la discuții au lăsat să se înțeleagă că Putin ar putea manifesta, totuși, o anumită flexibilitate, potrivit celor două persoane implicate în negocieri, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Cu toate acestea, oficialii ruși au transmis clar, la Abu Dhabi, că văd în Războiul Rece și în alianța condusă atunci de Uniunea Sovietică, cunoscută sub numele de Pactul de la Varșovia, un model pentru felul în care ar putea arăta Europa după încheierea războiului din Ucraina.

În deceniile care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial, Europa a devenit principalul teatru al confruntării dintre superputerile nucleare, continentul fiind permanent sub amenințarea unui război de anihilare.

La Abu Dhabi, rușii au susținut că sferele de influență ale Statelor Unite și Uniunii Sovietice din timpul Războiului Rece și canalele de comunicare și înțelegerile care au însoțit această împărțire au redus, în realitate, riscul unui conflict.

Rămâne de văzut în ce măsură va reuși Moscova să impună acest argument.

Potrivit unui oficial SUA citat de NYT, Witkoff și Kushner le-au spus rușilor că multe lucruri s-au schimbat din decembrie 2021, când Moscova a cerut un nou tratat care ar fi pus capăt majorității activităților militare ale NATO în Europa Centrală și de Est.

Americanii i-au îndemnat pe ruși să privească spre viitor, a declarat oficialul american, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului. Potrivit acestuia, emisarii lui Trump sunt deschiși la noi propuneri din partea Moscovei, cu condiția ca acestea să includă măsuri concrete prin care Rusia să contribuie la reducerea tensiunilor.

Un purtător de cuvânt al lui Putin a refuzat să comenteze.

Putin le-a spus lui Witkoff și Kushner că "retragerea NATO reflectă viziunea Moscovei asupra unei noi arhitecturi de securitate"

După întâlnirea de la Abu Dhabi, Kushner și Witkoff au călătorit la Moscova, unde s-au întâlnit joi cu Putin.

În partea televizată a întrevederii, Kushner i-a spus lui președintelui că Rusia, Ucraina, Europa și Statele Unite au făcut deja progrese în privința problemelor legate de "securitatea pe termen lung".

Ulterior însă, Putin le-a transmis americanilor că propunerea Rusiei din 2021 privind retragerea NATO reflectă în continuare "viziunea (Moscovei) asupra pilonilor unei arhitecturi de securitate indivizibile", a declarat, după întâlnire, Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus.

De la Moscova, emisarii americani au plecat în aceeași zi spre Dublin, unde i-au transmis lui Volodimir Zelenski cele discutate la Kremlin. Kushner a declarat apoi că un acord referitor la Ucraina nu poate fi încheiat "fără ca europenii să fie la masa negocierilor".

Un document fără antet, nesemnat, conține poziția Rusiei față de Ucraina, Europa și NATO

Documentul din această săptămână, care detaliază poziția Rusiei, nu poartă antet și nu este semnat, remară NYT. În limbaj diplomatic, este un așa-numit "non-paper", adică un document neoficial menit să prezinte poziția uneia dintre părți.

Reluând cererile formulate de Rusia în decembrie 2021, documentul afirmă că statele membre NATO trebuie să excludă orice extindere viitoare a alianței, precum și "orice activitate militară în Ucraina și în alte zone din Europa de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală".

Potrivit NYT, documentul mai arată că, de fapt, liderul rus și-a înăsprit și mai mult unele dintre poziții. În 2021, Rusia cerea NATO să renunțe la acordurile de "partajare nucleară", care le-au permis multă vreme aliaților europeni ai Statelor Unite să beneficieze de protecția armelor nucleare ale SUA. Acum, Rusia vrea și ca Franța și Marea Britanie să excludă posibilitatea de a-și folosi armele nucleare pentru a proteja alte țări europene. Acest concept a fost dezbătut intens în Europa în ultimul an, în parte din cauza îngrijorărilor legate de disponibilitatea reală a lui Donald Trump de a veni în ajutorul NATO.

Rusia urmărește, în plus, să blocheze ajutorul acordat Ucrainei, documentul "non-paper" cerând încetarea furnizării către Kiev a oricărui tip de arme, echipamente și produse militare occidentale. Rusia ar accepta aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană numai dacă aceasta nu ar participa la politica de apărare comună a blocului, se spune în document.

Europenii resping șantajul Rusiei

În ultimele zile, pe măsură ce informațiile despre pozițiile intransigente ale Rusiei au început să se răspândească după discuțiile de la Abu Dhabi, mai mulți lideri europeni s-au grăbit să le respingă, considerându-le inacceptabile din start.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat joi că "acceptarea condițiilor Rusiei ar reprezenta o amenințare directă la adresa securității Poloniei".

"Este limpede că ele sunt inacceptabile nu doar pentru Ucraina, ci, mai presus de toate, pentru Europa și, cu siguranță, pentru țări precum Polonia", a declarat Tusk la Dublin.

Șeful forțelor NATO din Europa a participat la discuțiile de la Abu Dhabi

La discuțiile de la Abu Dhabi a participat și generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa. Acesta, potrivit NYT, a avut un schimb de replici animat cu oficialii ruși în timpul negocierilor, cerându-le să-și explice preocupările legate de situația din Europa.

Căpitanul Arlo Abrahamson, purtătorul de cuvânt al generalului Grynkewich, a declarat că acesta a participat la discuții în calitatea sa de șef al Comandamentului European al SUA, pentru a oferi consiliere militară conducerii americane. El a refuzat să facă alte comentarii.