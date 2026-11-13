Alertă de securitate fără precedent în Dublin, unde are loc summitul Consiliului European. La reuniune participă și Nicușor Dan

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Alertă de securitate fără precedent în capitala Irlandei. Dublinul se transformă într-o adevărată fortăreață, de teama unor posibile acțiuni de sabotaj sau atacuri hibride atribuite Rusiei, în timpul summitului european.

Peste 5.000 de polițiști, inclusiv o mie de agenți înarmați, au fost mobilizați în cea mai amplă operațiune de securitate de acest fel din istoria țării.

Armata este în stare de pregătire, spațiul aerian este supravegheat pentru detectarea dronelor, iar unitățile speciale patrulează pe străzi și pe apă.

Tensiunea este amplificată de o grevă generală care amenință să paralizeze capitala.