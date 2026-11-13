Emisarul american Steve Witkoff: "Putin acceptă Europa la discuțiile de pace în Ucraina." Reacția lui Zelenski

Steve Witkoff spune că Putin a acceptat prezența europenilor la negocierile privind pacea în Ucraina. Foto: Hepta

Vladimir Putin a acceptat participarea reprezentanților europeni la următoarea rundă de discuții de pace în Ucraina, relatează vineri Reuters, citându-l pe emisarul american Steve Witkoff, care a discutat joi la Moscova cu liderul rus. Conform sursei citate, Putin a insistat ca Washingtonul să "colaboreze" cu aliații săi europeni pentru a clarifica dacă aceștia doresc pace sau război în Ucraina.

Reuters notează că decizia de a oferi Europei un loc la masa negocierilor în cadrul următoarei runde de discuții ar putea reprezenta un moment decisiv. Totuși, comentariile lui Putin subliniază cât de dificile pot deveni negocierile, având în vedere divergențele profunde dintre Moscova și capitalele statelor de pe continent cu privire la modul în care ar trebui să se încheie războiul, adaugă agenția internațională de știri.

"Europenii se vor alătura la următoarea reuniune – un moment pe care îl considerăm extrem de important, întrucât ne sunt parteneri și ținem ca ei să ia parte la discuții", a declarat Witkoff pentru televiziunea de stat rusă, după întâlnirea cu Putin la Kremlin. Ulterior, Witkoff și celălalt emisar american, Jared Kushner, s-au deplasat în Irlanda, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, participant la summitul liderilor UE.

Acesta din urmă s-a declarat mulțumit de perspectiva continuării negocierilor și a implicării europenilor în discuții. El și-a exprimat speranța că agenda va include măsuri pentru o încetare a focului și pentru detensionarea conflictului. "Este important ca totul să fie deblocat", a declarat liderul ucrainean după întâlnirea cu emisarii lui Donald Trump, la Dublin.

Liderul de la Kiev semnalase, în aceeași zi, noi tensiuni în relația țării sale cu Washingtonul. El a acuzat faptul că Ucrainei i-a fost limitată, din nou, viteza dispozitivelor pe care sunt amplasate terminale de comunicație prin satelit, ceea ce reduce sau anulează posibilitatea de a folosi drone sau interceptori ghidați prin internetul mobil pe câmpul de luptă.

De asemenea, Zelenski a calificat drept "ciudată" inițiativa Washingtonului, de a discuta cu Rusia despre o nouă ordine de securitate în Europa.

Consilierul lui Putin: De fapt, participarea Europei la discuțiile de pace nu e stabilită

În timpul discuțiilor de la Kremlin, Jared Kushner i-a transmis lui Putin că Washingtonul a observat "o schimbare majoră" la partea europeană și și-a exprimat încrederea că extinderea negocierilor de pace prin includerea Europei nu va împiedica progresul. Putin a replicat că Moscova a fost întotdeauna deschisă la dialog cu UE pe tema Ucrainei, dar a invocat existența unor divergențe serioase, încă nerezolvate.

"În ceea ce îi privește pe europeni, nu ne-am opus niciodată unui dialog cu Europa și nu am întrerupt niciodată acest dialog. Ei sunt cei care au întrerupt dialogul cu Federația Rusă", a susținut Putin. El a avertizat, de asemenea, că ideea europeană de a trimite trupe occidentale în Ucraina, odată ce un acord de pace ar fi încheiat, ar duce la reluarea conflictului, întrucât Rusia ar percepe acest lucru drept o amenințare la adresa propriei securități.

"Ne-am dori foarte mult ca dumneavoastră, domnilor – și administrația SUA, în ansamblu – să colaborați cu aliații europeni, astfel încât aceștia să se poată hotărî, în sfârșit, ce anume doresc: pace sau război în Ucraina", a îndemnat liderul rus.

Într-o conferință de presă după discuțiile emisarilor americani cu liderul de la Kremlin, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, nu a confirmat participarea europenilor la următoarea rundă de negocieri de pace. Consilierul a acuzat faptul că poziția statelor de pe continent față de Ucraina echivalează cu "o rețetă pentru un război fără sfârșit."