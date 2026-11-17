Publicat acum 59 minute

Numeroși lideri, printre care și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-au exprimat speranța că discuțiile trilaterale vor fi folosite pentru a negocia reducerea arsenalelor nucleare ale celor trei mari puteri nucleare ale lumii.

Într-o convorbire telefonică purtată săptămâna aceasta, șeful diplomației chineze, Wang Yi, și secretarul de stat american, Marco Rubio, „au convenit asupra importanței unor discuții substanțiale la nivelul liderilor pentru promovarea unor obiective precum pacea și denuclearizarea”, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

China a fost ultima dintre cele trei puteri care a confirmat organizarea reuniunii trilaterale, iar comunicatul său nu a precizat subiectele concrete de pe agenda discuțiilor.

„Consolidarea comunicării dintre China, Rusia și Statele Unite, gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor sunt în interesul tuturor celor trei țări”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului chinez de externe, Mao Ning.

La rândul său, Kremlinul a transmis că „importanța și simbolismul acestei întâlniri sunt greu de supraestimat”.

Guterres a declarat că, dacă cei trei lideri „își asumă cu adevărat angajamentul unei denuclearizări semnificative, aceasta va fi o realizare extraordinară pentru întreaga lume”.

Experții spun că așteptările trebuie temperate

Numeroși analiști au avertizat că așteptările privind un progres major ar trebui temperate.

Xi se va bucura de prestigiul adus Chinei de rolul său de organizator al reuniunii și de țară care stabilește agenda discuțiilor, a scris Ryan Hass, de la Brookings Institution.

Totuși, „simbolismul s-ar putea dovedi mai durabil decât rezultatele concrete ale acestei întâlniri”, a adăugat el.

Cei trei lideri vor participa la discuții având priorități foarte diferite, a declarat, pentru The Guardian, Xiaoyu Pu, de la Universitatea din Nevada.

China a respins, anterior, încercările de a fi atrasă în negocieri privind armamentul nuclear alături de Rusia și Statele Unite, care dețin arsenale mult mai mari.

Trump a declarat, însă, că dorește să discute despre denuclearizare, dar și despre războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

China, unul dintre principalii parteneri economici ai regimului iranian, a încercat să medieze conflictul și susține că evitarea reluării ostilităților reprezintă „o prioritate absolută”.