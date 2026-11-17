Elon Musk îl va însoți pe Trump în ChinaPublicat acum cateva secunde
Elon Musk îl va însoți pe Donald Trump în China, au confirmat oficiali de la Casa Albă. Președintele american se află în prezent la bordul Air Force One, în drum spre Manila, unde va participa la summitul ASEAN, urmând apoi să plece la Shenzhen, pentru summitul APEC.
Motivul prezenței lui Musk nu a fost explicat. Însă, șeful Tesla și SpaceX a cheltuit 500 de milioane de dolari pentru a sprijini candidați republicani care au pierdut alegerile intermediare din SUA, desfășurate luna aceasta.
Trump a plecat în AsiaPublicat acum 57 minute
La două summituri ale liderilor, organizate la Manila și Shenzhen, președintele american, Donald Trump, va încerca să contracareze percepția că influența sa pe plan intern este în scădere. Războiul din Iran, precum și eforturile lui Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, vor influența probabil discuțiile din Asia, unde prețurile combustibililor au crescut puternic din cauza conflictelor.
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Întâlnire trilaterală istorică: Vizita sa include o reuniune fără precedent cu liderii autoritari ai Chinei și Rusiei, în cadrul căreia Trump a declarat că va discuta despre războiul din Ucraina. Președintele american a mai spus că „s-ar putea întâlni” și cu Kim Jong-un, dacă liderul nord-coreean va veni săptămâna aceasta în China.
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Scandalul din industria semiconductorilor: Trump a declarat că „s-ar putea” să discute despre presupusa relație extraconjugală a fondatorului Nvidia, Jensen Huang, cu o femeie suspectată că ar avea legături cu serviciile de informații chineze, în cadrul unei întâlniri bilaterale separate cu Xi Jinping.
Așteptări care trebuie „temperate”Publicat acum 59 minute
Numeroși lideri, printre care și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și-au exprimat speranța că discuțiile trilaterale vor fi folosite pentru a negocia reducerea arsenalelor nucleare ale celor trei mari puteri nucleare ale lumii.
Într-o convorbire telefonică purtată săptămâna aceasta, șeful diplomației chineze, Wang Yi, și secretarul de stat american, Marco Rubio, „au convenit asupra importanței unor discuții substanțiale la nivelul liderilor pentru promovarea unor obiective precum pacea și denuclearizarea”, potrivit Departamentului de Stat al SUA.
China a fost ultima dintre cele trei puteri care a confirmat organizarea reuniunii trilaterale, iar comunicatul său nu a precizat subiectele concrete de pe agenda discuțiilor.
„Consolidarea comunicării dintre China, Rusia și Statele Unite, gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor sunt în interesul tuturor celor trei țări”, a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului chinez de externe, Mao Ning.
La rândul său, Kremlinul a transmis că „importanța și simbolismul acestei întâlniri sunt greu de supraestimat”.
Guterres a declarat că, dacă cei trei lideri „își asumă cu adevărat angajamentul unei denuclearizări semnificative, aceasta va fi o realizare extraordinară pentru întreaga lume”.
Experții spun că așteptările trebuie temperate
Numeroși analiști au avertizat că așteptările privind un progres major ar trebui temperate.
Xi se va bucura de prestigiul adus Chinei de rolul său de organizator al reuniunii și de țară care stabilește agenda discuțiilor, a scris Ryan Hass, de la Brookings Institution.
Totuși, „simbolismul s-ar putea dovedi mai durabil decât rezultatele concrete ale acestei întâlniri”, a adăugat el.
Cei trei lideri vor participa la discuții având priorități foarte diferite, a declarat, pentru The Guardian, Xiaoyu Pu, de la Universitatea din Nevada.
China a respins, anterior, încercările de a fi atrasă în negocieri privind armamentul nuclear alături de Rusia și Statele Unite, care dețin arsenale mult mai mari.
Trump a declarat, însă, că dorește să discute despre denuclearizare, dar și despre războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.
China, unul dintre principalii parteneri economici ai regimului iranian, a încercat să medieze conflictul și susține că evitarea reluării ostilităților reprezintă „o prioritate absolută”.
Posibile întâlniri și cu Kim Jong UnPublicat acum 1 ora si 1 minut
Trump a declarat, de asemenea, că s-ar putea întâlni la Shenzhen cu dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, ceea ce ar reprezenta prima lor întâlnire din al doilea mandat al președintelui american.
„S-ar putea să ne întâlnim și cu Kim Jong-un”, a spus Trump. „Așa că ar fi bine. Avem șansa să realizăm multe lucruri”. Întrebat dacă Kim va fi prezent, Trump a răspuns că acesta „ar putea veni”. „Nu știu. Depinde de președintele Xi”, a declarat el.
Separat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ar fi declarat, luni, că Putin s-ar întâlni și cu Kim Jong-un, dacă liderul nord-coreean ar fi invitat.
„Desigur, dacă va fi prezent la summitul APEC”, a spus Peskov, citat de Interfax.
Declarațiile au fost făcute în timp ce Putin primea la Kremlin o delegație a Partidului Muncitorilor din Coreea, partidul unic de la Phenian.
Trump, înaintea întâlnirii cu Putin și Xi: „Ucraina pierde Ucraina”. Putin „ar putea acționa mult mai dur”Publicat acum 1 ora si 10 minute
Donald Trump a declarat că va discuta cu Vladimir Putin despre Ucraina, înaintea întâlnirii cu liderul rus și cu Xi Jinping, în China. Președintele american a susținut că „Ucraina pierde” și că Putin „dă înapoi treptat” în privința Kievului, dar a spus și că Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună.
„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina”. Anterior, Casa Albă informase că Trump nu intenționează să discute cu Putin despre Ucraina la summitul APEC și susținuse că principalele subiecte ale discuțiilor ar trebui să fie încheierea războiului purtat de SUA împotriva Iranului, precum și dezarmarea nucleară a celor trei mari puteri nucleare.
Ulterior, însă, după cum a relatat Financial Times, s-a aflat că liderii celor trei state nu au stabilit subiectele întâlnirii, astfel că aceasta va avea loc fără o agendă convenită în prealabil.
Discuții despre Ialta 2.0
Inițial, potrivit surselor WSJ, Putin intenționa să folosească summitul de la Shenzhen drept o „a doua Conferință de la Ialta”, pentru a ajunge la un acord cu Xi și Trump privind împărțirea lumii în sfere de influență și, în special, pentru a obține pacea în Ucraina în condițiile impuse de Rusia.
Într-o notă similară au fost formulate și propunerile transmise de emisarii Rusiei omologilor occidentali în cadrul negocierilor multilaterale de la Abu Dhabi. Acestea prevedeau retragerea NATO la granițele din 1997 și împărțirea Europei în sfere de influență americană și rusă.
În același timp, în ciuda declarațiilor lui Trump, forțele ucrainene au obținut câștiguri teritoriale pe front în această toamnă. Potrivit ISW, armata rusă a abandonat în septembrie și octombrie aproximativ 240 de kilometri pătrați din teritoriile cucerite anterior și nu a reușit să avanseze în direcția aglomerării urbane Sloviansk-Kramatorsk.
Pierderile armatei ruse în octombrie au fost de aproximativ 54.000 de militari uciși și răniți, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, depășind de peste două ori cifra menționată de președintele SUA.
Ce urmărește Vladimir Putin
Rusia vrea în prezent ca NATO să-și retragă forțele de pe flancul estic, din Polonia și statele baltice. Pretenția acesteia aduce problema securității europene în centrul negocierilor privind Ucraina și dezvăluie, totodată, obiectivul real din spatele declarațiilor publice ale liderului de la Kremlin.
Putin a insistat în permanență că așa-numitele „cauze profunde" ale războiului, inclusiv extinderea NATO și păstrarea Kievului în sfera sa de influență, trebuie soluționate înainte ca Rusia să înceteze luptele.
Cu două luni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, la începutul anului 2022, Kremlinul a somat NATO să-și retragă trupele în pozițiile pe care le ocupa în 1997, înainte ca alianța militară occidentală să înceapă un amplu proces de extindere spre est.
În cadrul negocierilor desfășurate în această săptămână cu emisarii președintelui Trump, rușii și-au reluat această poziție, în unele cazuri, aproape cuvânt cu cuvânt, după aproape cinci ani de război și sute de mii de morți.
Posibile subiecte de discuții ale liderilorPublicat acum 1 ora si 13 minute
Din partea regimului chinez, gazda acestei reuniuni, a venit informația că cei trei lideri vor aborda tema „păcii mondiale”. Cei trei lideri vor aborda „teme aprofundate despre păstrarea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, ceea ce va avea o importanță istorică”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe chinez, Mao Ning.
„O comunicare mai strânsă între China, Rusia și SUA, alături de gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor, servește intereselor tuturor celor trei țări”, a adăugat ea.
De asemenea, aceasta răspunde așteptărilor comunității internaționale și contribuie la „stabilizarea situației globale și la promovarea dialogului și cooperării”, a mai spus Mao Ning, fără să dea detalii despre temele de pe agenda reuniunii tripartite.
Kremlinul și Casa Albă confirmaseră deja această întâlnire tripartită, înaintea Chinei, luni dimineața. Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, care include 21 de țări membre, va începe miercuri.
Potrivit oficialilor americani, Donald Trump vrea să abordeze problema reducerii numărului de arme nucleare în lume și războiul din Iran. Războiul din Ucraina ar putea fi o temă.
Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, declarase că, la întâlnirea sa recentă cu Xi Jinping, dictatorul chinez a manifestat o oarecare „iritare” față de ideea ca discuțiile trilaterale să abordeze războiul din Ucraina.
„El a declarat în mod explicit că este vorba despre un conflict european în care europenii trebuie să fie de asemenea prezenți la masa negocierilor”, a declarat președintele german.
În materie de dezarmare nucleară, China insistă de mult timp ca SUA și Rusia să-și reducă propriile arsenale nucleare înainte ca și ea să accepte să procedeze într-o manieră similară.
Prima întâlnire „trilaterală” a liderilor SUA, Chinei și RusieiPublicat acum 1 ora si 18 minute
Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni, joi, la Shenzhen, la summitul APEC, fără o agendă convenită dinainte. Este un gest neobișnuit pentru liderul chinez, care cere de obicei ca discuțiile cu alți șefi de stat să fie pregătite în detaliu.
Trump vrea să vorbească despre controlul armelor nucleare, a declarat un oficial american pentru FT. Președintele SUA nu speră la un acord, ci doar la începutul unui dialog între cele trei mari puteri nucleare.
Americanii știu că tema este incomodă pentru China, dar crede că a venit vremea ca și a doua mare putere mondială să se așeze la masa discuțiilor.
Întâlnirea dintre Putin și Trump ar putea îngrijora Ucraina și țările occidentale. Dictatorul rus ar avea ocazia să influențeze condițiile unui acord de pace fără ca Ucraina să fie de față.
Pregătirile nu au mers ușor. Potrivit Wall Street Journal, Statele Unite și China s-au contrazis asupra formatului.
China voia ca fiecare lider să citească o declarație pregătită din timp, cu foarte puțin loc pentru discuții. Americanii au cerut un format mai liber, în care cei trei să poată vorbi deschis.
Întâlnirea a fost propusă de Putin. Conform WSJ, el spera să obțină la Shenzhen încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale. Americanii au anunțat, însă, că vor discuta despre dezarmarea nucleară și despre conflictul cu Iranul, nu despre Ucraina. După acest anunț, Kremlinul a cerut ca negocierile de la Shenzhen să nu fie numite „o nouă Ialta“.