CNN: Serviciile americane au informații că Iranul se pregătește să detoneze o „bombă murdară” la Washington DC

7 minute de citit Publicat la 08:59 17 Noi 2026 Modificat la 08:59 17 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Serviciile americane de informații au obținut detalii despre un posibil plan pe care l-ar avea Iranul pentru atacarea capitalei Statelor Unite cu o așa-zisă „bombă murdară” sau cu o armă chimică, principala țintă fiind administrația Trump și membrii săi de rang înalt, relatează CNN. Unii oficiali încă se întreabă dacă Iranul are capacitatea și voința de a executa un stfel de atac, conform a șapte surse din interiorul serviciilor americane, citate anonim de CNN.

Surse familiarizate cu aceste noi informații au descris presupusele planuri drept un efort al Iranului de a-și păstra „opțiunile deschise” și nu neapărat un indiciu că un atac este iminent.

Chiar și așa, detaliile despre planificarea atacului obținute de serviciile de informații americane au fost foarte specifice, incluzând chiar locuri și ținte.

În SUA, obținerea acestor informații a declanșat un efort extins pentru un plan de contigență extins.

Într-un comunicat, o purtătoare de cuvânt de rang secund de la Casa Albă, Lauren Bis, a spus că SUA „monitorizează toate amenințările potențiale și nu numai, doar că la acest moment nu există amenințări credibile la adresa țării”.

Totuși, oficialii americani cred că aceste informații ne arată că Iranul este dispus să escaladeze, mai ales din cauza faptului că se confruntă cu o presiune intensă generată de atacurile americane în desfășurare dar și cu o blocadă economică dură, despre care oficialii SUA susțin că „devastează” țara din Orient.

Informațiile serviciilor arată că regimul de la Teheran plănuiește activ atacuri în interiorul teritoriului american, conform surselor citate, chiar dacă nu există încă dovezi că planul este în derulare.

„E de discutat dacă chiar au oamenii cu care să execute acest plan”, a declarat una dintre surse.

Iranienii ar avea deja materialele pregătite

Negocierile diplomatice pentru încheierea conflictului sunt în desfășurare, chiar dacă s-au confruntat mereu cu blocaje. Donald Trump declara, săptămâna trecută, că războiul se va încheia „destul de repede”.

Dar viteza cu care americanii se grăbesc, pe ascuns, să se apere împotriva acestei potențiale amenințări arată natura instabilă și impredictibilă a unui conflict aproape de nerezolvat.

Demonstrează și riscul ca războiul pornit de Trump să le facă americanilor mai mult rău la ei acasă de cât simpla creștere a prețurilor la benzină.

Două dintre sursele citate au spus că oficialii au fost de acord să se întâlnească de mai multe ori pe parcursul săptămânii trecute pentru a discuta cum să contracareze amenințarea. Planificările ar fi fost „prudente” pentru moment. Tot la acel moment s-a luat și decizia mutării lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, într-un buncăr militar, săptămâna trecută.

Comploturi iraniene împotriva unor actuali și foști oficiali americani de rang înalt, inclusiv un plan de asasinare cu asasin plătit împotriva lui Trump în 2024, sunt în derulare încă din primul mandat al actualului lider de la Casa Albă.

Iranienii s-au concentrat în mare măsură pe oportunități de a ucide oficiali americani în timp ce se aflau în călătorii în străinătate.

Oficialii au avertizat și că SUA sunt incredibil de vulnerabile la un atac cu arme neconvenționale.

Așa-zisele „bombe murdare”, adică bombe convenționale care includ materiale radioactive, sunt relativ ușor de asamblat. Iranul nici nu ar avea nevoie neapărat să aducă ilegal agenți antrenați în țară – ar fi nevoie doar să convingă pe cineva care trăiește deja în America să lanseze atacul.

Serviciile americane au descoperit că Iranul are deja pregătite materialele pentru producerea unei astfel de bombe și le are pregătite chiar pe teritoriu american, conform unei a dintre surse.

Dar, oficialii încă nu s-au pus de acord asupra credibilității informațiilor. În mare, ei cred că ar fi foarte ușor, chiar probabil, pentru Iran să fie pregătit și prepoziționat deja materialele nucleare sau agenții chimici necesari pentru activarea unei „bombe murdare”.

„Având în vedere cât de ușor de penetrat a fost frontiera noastră în mare parte din ultimii zece ani, ar fi fost extrem de ușor ca agenții să fie infiltrați în țară”. Aceștia ar fi putut să obțină și să plaseze în locuri secrete componentele bombei, a declarat una dintre surse. Mulți oficiali din zona de securitate națională cred că materialele nuclare pentru respectiva bombă se află deja pe teritoriul SUA de ani de zile, dacă nu chiar de decenii.

Cu alte cuvinte, capacitatea Iranului de a lansa un astfel de atac nu a crescut, s-au schimbat doar stimulentele care să alimenteze voința regimului de a ataca.

CNN a solicitat comentarii din partea Pentagonului. Oficialii de acolo i-au redirecționat pe jurnaliști către șeful serviciilor de informații la nivel național, care a refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al misiunii iraniene de la ONU a declarat într-un comunicat că Iranul „consideră că folosirea armelor chimice în orice circumstanță este ilegitimă și respinge categoric și inechivoc aceste alegații false și fabricate”. Oficialul iranian nu a exclus explicit posibilitatea folosirii „bombei murdare”.

Teroare, nu precizie

O „bombă murdară” este foarte diferită de o bombă nucleară. Arma atomică se bazează pe fisiune nucleară și este mult mai distructivă pentru că provoacă o reacție exponențială.

„Bombele murdare” pot să disperseze și ele radiație periculoasă care să se răspândească pe kilometri întregi, dar experții spun că victimele unui astfel de atac vor fi făcute mai degrabă de explozie decât de radiația ulterioară.

Deși nu sunt mai greu de asamblat decât orice altă bombă convențională, partea mai dificilă este obținerea materialului radioactiv.

„Orice armă de acest fel este o armă terorii, nu o armă de precizie. E ca un atacator kamikaze care se detonează. Dar aceste arme pot să-i îmbolnăvească pe oameni și să facă unele zone de nelocuit”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu informațiile.

Pentru Statele Unite, una dintre provocări va fi să deconspire complotul cu suficient timp înainte.

O lege importantă pentru supraveghere, care permite autorităților americane să colecteze comunicațiile cetățenilor străini, a expirat în iunie, din cauza unui conflict între Casa Albă și Congres privind numirea lui Bill Pulte, care ocupa atunci funcția de director interimar al Serviciului Național de Informații în administrația Trump.

Autorizațiile de supraveghere aprobate înainte de luna iunie rămân valabile până în martie 2027. Însă, dacă Congresul nu intervine, oficialii responsabili de securitatea națională avertizează că riscă să piardă unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru descoperirea planurilor de atentate teroriste.

Într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută liderilor republicani și democrați ai ambelor camere ale Congresului, procurorul general Todd Blanche, directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, și directorul CIA, John Ratcliffe, au cerut reautorizarea legii.

Aceștia au avertizat că orice întârziere ar „pune în pericol viețile americanilor aflați pe teritoriul țării și ale militarilor noștri desfășurați în străinătate, în contextul amenințărilor sporite prezentate în informarea adresată Grupului celor Opt”.

Parlamentarii din așa-numitul „Grup al celor Opt”, din care fac parte cei patru lideri ai Congresului și liderii republicani și democrați ai comisiilor pentru informații din Camera Reprezentanților și Senat, au primit o informare despre Iran cu câteva zile înainte de trimiterea scrisorii.

Nu este clar dacă informarea a vizat în mod specific amenințarea unui atac cu o „bombă murdară” sau cu arme chimice la Washington.

Autoritățile americane urmăresc îndeaproape și alte informații care sugerează că Iranul ar putea utiliza arme chimice împotriva militarilor americani staționați în Orientul Mijlociu. The New York Times a relatat prima dată despre aceste îngrijorări.

Mai mulți oficiali au declarat categoric că militarii americani nu dispun de echipamente de protecție sau de pregătire adecvate pentru a se apăra împotriva unui asemenea atac.

Aceste îngrijorări au determinat și elaborarea unor planuri de urgență pentru a se asigura că personalul diplomatic și al serviciilor de informații americane din regiune dispune de echipamentele și instruirea necesare pentru a se proteja în cazul unui atac iranian cu arme chimice, a declarat pentru CNN una dintre sursele familiarizate cu informațiile obținute recent de serviciile americane.

Amenințările tot mai numeroase și mai grave apar în timp ce Statele Unite și Iranul continuă confruntarea din Strâmtoarea Ormuz. Negocierile dificile pentru încetarea blocadei americane, redeschiderea strâmtorii și oprirea ostilităților nu au produs până acum rezultate.

Deși o sursă din regiune a insistat că ambele părți doresc să ajungă la un acord, pentru moment niciuna nu pare pregătită să facă concesii semnificative. O sursă regională a declarat că următoarele câteva săptămâni vor fi decisive pentru încheierea oricărui acord, perioadă în care anumite grupări ar putea încerca să saboteze negocierile.

Printre acestea se numără radicalii iranieni sau elementele din cadrul regimului care acționează independent de conducerea centrală, care au avut de câștigat de pe urma războiului și ar putea fi motivate să lanseze un atac pentru a prelungi conflictul, a adăugat sursa.

Unul dintre oficialii americani a precizat că Iranul înțelege riscul represaliilor la care s-ar expune dacă ar utiliza oricare dintre aceste arme, fie în Orientul Mijlociu, fie pe teritoriul Statelor Unite.

Însă, dacă liderii iranieni vor ajunge să considere că însăși supraviețuirea regimului este amenințată, ar putea decide că merită să își asume acest risc.