Iranul anunță că a atacat o bază americană din Bahrein

<1 minut de citit Publicat la 09:55 15 Noi 2026 Modificat la 09:55 15 Noi 2026

Reprezentare digitală a dronelor iraniene Shahed. Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au atacat o bază americană în Bahrein. Foto: Getty Images

Gardienii Revoluției, armata ideologică a Iranului, au anunțat că au atacat cu drone o bază militară americană situată în Bahrein, în cadrul conflictului din Orientul Mijlociu între Teheran și Washington, transmit duminică AFP și Reuters, citate de Agerpres.

''Sistemul radar al apărării aeriene americane a bazei de elicoptere Al-Riffa, din Bahrein, a fost țintit de șase drone aparținând Forței aerospațiale a Gardienilor Revoluției islamice'', a indicat armata ideologică iraniană într-un comunicat difuzat pe Telegram.

Gardienii Revoluției au precizat că atacul este o ripostă la ''acțiunile ostile ale SUA''.

Bahrein, unde se află Flota a V-a a forțelor navale americane, le-a cerut locuitorilor să rămână calmi și să se deplaseze către cel mai apropiat adăpost, potrivit Ministerului de Interne din țară.

Ulterior, forțele de apărare din Bahrain au comunicat că au interceptat atacuri aeriene iraniene înainte ca acestea să ajungă la țintele vizate.

? BREAKING: Bahrain’s Defense Force says its air defense systems intercepted Iranian aerial attacks before they reached their intended targets, accusing Tehran of continuing a “systematic hostile approach through its nefarious attacks.” https://t.co/37aeEDgMEK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 15, 2026

CENTCOM, comandamentul central al armatei americane, nu a comentat imediat în legătură cu anunțul Iranului.