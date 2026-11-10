Donald Trump: Războiul din Iran este încheiat, dar rămânem pregătiţi să intervenim iar

3 minute de citit Publicat la 08:38 10 Noi 2026 Modificat la 09:00 10 Noi 2026

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu, oferit la Casa Albă, că războiul cu Iranul este practic încheiat, dar avertizează că armata americană rămâne pregătită să intervină. Liderul american spune că nu se așteaptă la noi atacuri și insistă că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare. Trump a mai subliniat că Teheranul acceptă această condiţie, chiar dacă reprezentanţii săi nu o vor admite niciodată public.

Trump: Războiul din Iran este încheiat, dar rămânem pregătiţi să intervenim iar

"Am convenit că Iranul nu poate deține arme nucleare. Toată lumea este de acord. Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Acesta este un lucru care nu poate fi negociat. Ei înțeleg asta și acceptă. Nu recunosc că acceptă și vă vor spune că nu sunt de acord, dar acceptă sută la sută, chiar mai mult.

Iar dacă situația din Orientul Mijlociu se va schimba, Statele Unite sunt pe deplin pregătite să intervină, cu cele mai bune echipamente militare construite vreodată. Totuși, nu credem că va exista vreun motiv să le folosim. Din punct de vedere militar, Iranul este practic terminat. Menținem situația actuală, în principal la cererea țărilor vecine. Dar este o țară în declin. Are o inflație de 301% și probleme pe care nici nu vreți să vi le imaginați", a subliniat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a transmis luni că vede un "impuls pozitiv" către un acord de încheiere a războiului cu Iranul, o ţară pe care o consideră "terminată din punct de vedere militar", în urma întâlnirii sale cu prim-ministrul Qatarului, stat mediator în acest conflict, relatează AFP, conform Agerpres.

Negocierile pentru a evita o reluare majoră a ostilităţilor par să se fi intensificat recent. Însă preşedintele SUA, cunoscut pentru declaraţiile sale contradictorii cu privire la Iran, continuă să lase deschisă posibilitatea unei reveniri la atacuri.

Trump l-a primit pe prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, la Casa Albă – prima sa întâlnire cu un oficial străin de la înfrângerea Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

Într-o postare pe reţeaua sa de socializare Truth Social, preşedintele SUA a spus că a fost "o discuţie excelentă" despre Iran. Qatarul acţionează ca mediator în conflictul declanşat de atacurile israeliano-americane de la sfârşitul lunii februarie.

Conform mesajului său, o reluare a atacurilor împotriva Iranului este "improbabilă", dar Statele Unite rămân "gata să intervină".

Liderul american a reiterat această opinie în timpul unei conferinţe de presă de luni: "Iranul este practic terminat din punct de vedere militar. Pur şi simplu menţinem statu-quo-ul."

"Dar dacă trebuie să ne întoarcem, suntem (...) gata să acţionăm", a adăugat el.

Duminică, preşedintele american declarase deja că o reluare a războiului cu Iranul este "foarte improbabilă". "Depinde dacă semnează sau nu un acord foarte solid", a declarat el pentru CNN.

Dar iranienii par să fie pe o altă lungime de undă, comentează AFP.

"Încetaţi să fabricaţi ştiri false despre discuţii imaginare", a scris Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, pe platforma X.

"Războiul din Iran a spulberat deja guvernul american", a adăugat el, referindu-se la dezastrul electoral al Partidului Republican de săptămâna trecută.

Preşedintele american şi, în special, vicepreşedintele său JD Vance au recunoscut că acest conflict, prin creşterea preţurilor petrolului, a contribuit în mare măsură la victoria democraţilor. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, criticat încă de la alegeri din cauza implicării sale în intervenţia americană, urmează să se exprime marţi pe acest subiect.

Potrivit negociatorului şef al Iranului, Washingtonul este atras în continuarea acestui război de către Israel. "Dacă Washingtonul nu îşi abandonează mentalitatea «Israelul pe primul loc», America şi aliaţii săi se îndreaptă direct spre Evul Mediu", a scris Mohammad Bagher Ghalibaf pe X.

Pe teren, în Iran, atacurile, pe care armata americană nu le-a recunoscut public, continuă, potrivit autorităţilor iraniene.

Insula Qeshm, din Strâmtoarea Ormuz, a fost vizată în noaptea de duminică spre luni, a declarat viceguvernatorul provinciei la televiziunea de stat.