3 minute de citit Publicat la 18:44 28 Noi 2026 Modificat la 18:44 28 Noi 2026

Traseul a devenit accesibil unui număr mai mare de vizitatori. Sursă foto: ANtena 3 CNN

Un drum cu o istorie fascinantă, de peste un secol, e redescoperit azi de turiști. Drumul Talienilor traversează Munții Stânișoarei și leagă județele Suceava și Neamț. Construit în timpul regelui Carol I, cu ajutorul meșterilor italieni, traseul păstrează urme ale istoriei, dar și o legătură aparte cu literatura română: pe aici a trecut Vitoria Lipan, în căutarea soțului său, în romanul „Baltagul”. Astăzi, după modernizare, drumul atrage vizitatori în toate anotimpurile.

La 1.200 de metri altitudine, printre pădurile Munților Stânișoarei, un drum cu o istorie de peste un secol atrage tot mai mulți turiști. Este Drumul Talienilor, șoseaua care leagă localitatea Mălini, din județul Suceava, de Borca, din județul Neamț. A fost construit la începutul secolului trecut, în timpul regelui Carol I. Numele vine de la meşterii italieni care au construit drumul. Printre ei, şi cunoscutul neam Pezamosca.

„În primul rând, Drumul Talienilor, în perspectiva mea, are toate elementele să devină un produs turistic complex. Pentru că are peisaje spectaculoase, are o istorie aparte și este drumul pe care l-a parcurs Vitoria Lipan, în romanul Baltagul, atunci când își căuta soțul”, a declarat Robert Șröder, director executiv OMD Bucovina.

Istoria locului nu se oprește însă la literatură. În apropierea drumului pot fi văzute și astăzi cazemate din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Iar în Pasul Stânișoara se află Crucea Talienilor, ridicată în amintirea constructorilor italieni. Tot aici a fost amplasată și o statuie a regelui Carol I, cel de numele căruia este legată construirea șoselei.

„Din momentul în care ajungi aici, în Pasul Stânișoara, în primul rând ai un punct de belvedere, este Crucea Talienilor în spatele meu, statuia lui Carol I, dar și mici puncte de agrement”, a mai declarat Robert Șröder.

Până nu demult, drumul era pietruit, iar traversarea munților putea fi dificilă, mai ales pentru autoturismele obișnuite. După modernizarea sectorului din județul Suceava, traseul a devenit accesibil unui număr mai mare de vizitatori. Peisajele atrag turiști atât vara, cât și iarna, iar unii dintre cei care ajung aici spun că obișnuiau să parcurgă drumul doar cu mașini de teren.

„Când era drumul forestier, ajungeai greu cu mașinile, trebuia să ai 4x4. Acum poți să vii și cu bicicleta, mai ales vara”, spune un turist.

„Ăsta e foarte spectaculos! Să zicem că aproape ca Cheile Bicazului sau alt traseu”, susține un turist din județul Neamț.

La sfârșit de săptămână, Pasul Stânișoara devine un punct de întâlnire pentru turiștii veniți din ambele județe. Unii ajung special pentru priveliști, alții includ Drumul Talienilor într-un circuit prin munții Bucovinei și ai Neamțului.

„Suntem la 1.200 de metri, în Pasul Stânișoara, într-un loc încărcat de istorie. Aici e Drumul Talienilor, aici e drumul pe unde Vitoria Lipan a trecut munții pentru a merge să-și caute soțul, în romanul Baltagul. Aici a fost linia defensivă a armatei în cel de-Al Doilea Război Mondial”, a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.

Autoritățile județene pregătesc și alte amenajări pentru această zonă. În Pasul Stânișoara sunt prevăzute o poartă de intrare în județul Suceava, o parcare și un nou punct de belvedere. Reprezentanții Organizației de Management al Destinației Bucovina consideră că Drumul Talienilor poate fi inclus în circuite turistice alături de Transrarău și alte trasee montane.

„Cred că aceste pasuri și drumuri montane vin să completeze oferta turistică a Bucovinei, pentru că oferă mai mult decât un obiectiv de sine stătător, ci un circuit”, a mai declarat Robert Șröder, director executiv OMD Bucovina.

Modernizarea drumului a făcut mai ușoară traversarea Munților Stânișoarei, iar zona începe să fie descoperită de tot mai mulți vizitatori. Pentru cei care ajung aici, Drumul Talienilor înseamnă astăzi nu doar o legătură între două județe, ci și o călătorie printre locurile care au inspirat literatura și au păstrat urmele istoriei.