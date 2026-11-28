„Inclusiv Germania va importa gaz din Marea Neagră”. Un expert în securitate explică de ce e nevoie de NATO pentru a apăra Neptun Deep

Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ, din timpul unui exercițiu naval NATO în Marea Neagră. Foto: Inquam Photos/Bogdan Chesaru

Atacurile asupra navelor din apele teritoriale ale României arată că Rusia este dispusă să pună presiune directă asupra Bucureștiului, spune George Scutaru, directorul New Strategy Center, într-un interviu acordat lui Radu Tudor, la Antena 3 CNN. El susține că NATO ar trebui să discute o misiune în Marea Neagră și că România are nevoie de sprijinul aliaților pentru a proteja proiectul Neptun Deep. Scutaru explică și în ce condiții România ar putea ajunge să aibă graniță directă cu Rusia.

Radu Tudor: Suntem într-un dialog în care analizăm situația foarte complicată de la Marea Neagră. Alături de noi este George Scutaru, CEO New Strategy Center. Bine ați venit la Antena 3 CNN.

George Scutaru: Bună seara, vă salut, bine v-am regăsit din nou.

„Marea Neagră a devenit cel mai periculos loc din lume pentru navigatori”

Radu Tudor: Domnule Scutaru, o situație din ce în ce mai complicată. Dumneavoastră ați realizat un studiu amplu la New Strategy Center, pe câteva zeci de pagini. Ceea ce se întâmplă acum la Marea Neagră reprezintă cea mai mare provocare de securitate și apărare pe întregul flanc estic al NATO, dar am putea spune și din toată Alianța. Din păcate, cresc toate aceste măsuri și atitudini agresive ale Rusiei, inclusiv în apele teritoriale ale României, care sunt și ape NATO. Ce se întâmplă și cum am putea să descurajăm acest comportament foarte periculos al Moscovei?

George Scutaru: Marea Neagră a devenit cel mai periculos loc din lume pentru navigatori, chiar mai periculos decât Golful Persic. Sunt peste 40 de marinari morți și dispăruți și peste 500 de nave lovite de ambii beligeranți. Trebuie să înțelegem că Marea Neagră este un câmp de luptă și, din păcate, a devenit un câmp de luptă chiar și în apele noastre teritoriale.

Noi suntem foarte aproape de punctul în care descurajarea în Marea Neagră poate să eșueze, fiindcă Rusia împinge comportamentul agresiv dincolo de niște limite care păreau de netrecut.

Mă refer la apele teritoriale. Au fost mai multe incidente. Primul, pe 14 octombrie, când au lovit prima dată o navă în apele noastre teritoriale. După care, la o lună, a mai lovit o navă și, a doua zi, încă trei nave.

Dar mai sunt niște lucruri care merită menționate. Navele lovite ultima dată în apele noastre teritoriale aveau ca punct final portul Republicii Moldova, Giurgiulești, portul de la Dunăre. Rusia nu mai atacă doar navele care au ca punct final porturile ucrainene sau care aduc bunuri din porturile ucrainene, în special cereale, spre piața globală. Am avut, de asemenea, nave lovite în zona economică exclusivă care aveau ca destinație porturi românești sau nave încărcate cu cereale spre state din nordul Africii.

România are nevoie de sprijinul aliaților pentru a proteja Neptun Deep

Rusia dă un semnal că este dispusă inclusiv să pună presiune pe România, afectând practic interesele noastre economice. În același timp, în Marea Neagră noi dezvoltăm cel mai mare proiect energetic al României, un proiect important și pentru Uniunea Europeană.

Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale, odată ce vom începe să exploatăm gazul din perimetrul Neptun Deep. Acest perimetru se află în zona economică exclusivă, la 160 de kilometri de țărm, aproape de limitele zonei noastre economice exclusive.

Cu toate eforturile României, în plan militar mă refer, România are nevoie de sprijin din partea aliaților pentru securizarea acestui important perimetru. […] În perimetrul Neptun Deep, în jurul platformei Neptun Alpha, [sunt] diverse capabilități navale, capabilități aeriene de supraveghere.

Dar există un mare deficit de capabilități, mai ales în ceea ce înseamnă capabilitățile ISR — intelligence, surveillance, reconnaissance — între Marea Neagră și Marea Baltică. Există și un deficit de capabilități cinetice pentru protejarea infrastructurii critice pe țărm, dar și pe mare.

Și atunci ar trebui să existe un semn mult mai evident de solidaritate. Au venit ieri, de exemplu, avioanele turcești, care vor face misiuni de poliție aeriană în România. Este un semnal din partea Turciei și ar trebui ca dialogul nostru cu Turcia să fie mult mai consistent.

Scutaru propune o misiune NATO în Marea Neagră

Turcia are până acum această politică de regional ownership, în care dorește să gestioneze situația în Marea Neagră împreună cu Bulgaria și România. Dar se pare că există niște limite ale acestei politici, din moment ce Rusia devine mult mai agresivă și nici pe departe nu se lasă impresionată de inițiative precum cea împotriva minelor. MCM Task Force a fost inițiată de cele trei state. Cred că Turcia are forța necesară, mai ales în plan maritim, să-și asume mai multe responsabilități pentru securitatea în Marea Neagră, desigur, împreună cu România și Bulgaria.

De asemenea, cred că NATO trebuie să discute foarte clar despre o misiune NATO în Marea Neagră. Desigur, rolul Turciei este foarte important, fiindcă știți că au existat diverse reticențe, ba din partea turcilor, ba din partea bulgarilor, față de inițiative care să aducă NATO mai puternic în Marea Neagră.

Dar atât timp cât avem inițiative precum Arctic Sentry sau Baltic Sentry, care sunt menite să descurajeze agresivitatea rusă și să protejeze mai ales infrastructura critică în zona baltică și în zona arctică, eu cred că NATO ar trebui să discute mult mai serios cum să se implice mai mult în Marea Neagră.

„Negocierile de pace sunt, de fapt, o perdea de fum pentru Rusia”

Ar trebui să ne așteptăm din partea Rusiei la un comportament agresiv, fiindcă toate aceste negocieri de pace sunt, de fapt, o perdea de fum pentru Rusia, pentru a-și continua pe perioada de iarnă atacul în forță împotriva Ucrainei.

Toată infrastructura civilă a Ucrainei este supusă atacului, de la podurile de peste Nipru, din Kiev, până la centrele logistice, zonele cu impact asupra energiei Ucrainei, porturile Ucrainei, podurile importante din Ucraina.

Rusia nu dă nici pe departe semnalul că este deschisă la un armistițiu, la o încetare temporară a focului. Următoarele luni cred că vor fi foarte dificile pentru Ucraina, mai ales că sunt luni de iarnă, dar vor fi foarte dificile și pentru țările din flancul estic al NATO.

Vedem ce s-a întâmplat în Polonia, vedem presiunea care este pusă în Marea Neagră asupra României, vedem cum Rusia pune presiune când într-un stat din zona baltică, cum e cazul Poloniei, care s-a trezit cu două rachete intrând în teritoriul ei, când asupra României, în zona economică exclusivă.

„Mi-aș dori semne că NATO apără și fiecare milă maritimă”

NATO trebuie să dea un semnal foarte clar. Dumneavoastră, domnule Radu, v-ați exprimat de atâtea ori că NATO trebuie într-adevăr să arate că este dispusă să apere fiecare inch, fiecare centimetru din teritoriul NATO. Eu mi-aș dori foarte mult să existe semne din partea NATO, foarte robuste, că apără și fiecare milă maritimă din apele NATO, așa cum sunt apele teritoriale ale României.

Eu cred că procesul de escaladare al Rusiei va continua, pentru că Rusia, vedeți, recunoaște un limbaj al forței. Sunt convins că planificatorii militari ruși au fost foarte mirați, surprinși de acțiunea României, prima dată când noi am doborât drone, prima dată când am atacat acea dronă aflată în derivă, care punea în pericol un proiect energetic.

România poate să dea dovadă de hotărâre, dar ne trebuie și capabilități. Unele le avem, altele urmează să vină prin SAFE. Sunt și capabilități care întârzie din cauza faptului că toată industria de apărare mondială este pusă sub presiune. Nu e vina noastră. Noi am semnat niște contracte, uneori au fost făcute și plăți în avans, dar sunt capabilități care întârzie.

Gazele și cerealele din Marea Neagră, o miză pentru Europa și nordul Africii

Aliații noștri trebuie să înțeleagă că este important să începem exploatarea gazului din Marea Neagră. Acest gaz este important pentru România, pentru țări precum Republica Moldova, pentru țările din Balcani. Inclusiv Germania va începe să importe gaz din Marea Neagră anul viitor. Deci ceea ce se întâmplă în Marea Neagră are un impact major asupra securității Europei.

Și un ultim aspect. Discutăm despre securitatea alimentară. O treime din comerțul global cu cereale vine din zona Mării Negre. Sunt țări precum Egiptul, Algeria, Tunisia, care depind covârșitor de livrările de grâu, de livrările de alte cereale care vin din zona Mării Negre.

Dacă această blocadă navală va continua, dacă această escaladare va continua în Marea Neagră, putem să vedem anumite probleme sociale care să apară în țările respective. Ceea ce se întâmplă în Marea Neagră poate fi un factor perturbator inclusiv în Orientul Mijlociu și nordul Africii, cu un impact asupra sudului Europei. Vedem cum Rusia poate transforma alimentele într-o adevărată armă, creând presiune și tulburări sociale în țările din Africa, care pot determina un nou val de migrație către zonele europene prospere.

Atacurile la adresa României și campaniile rusești de influență

Radu Tudor: Domnule Scutaru, vreau să cer și opinia dumneavoastră în legătură cu un alt fenomen pe care Rusia îl provoacă din punct de vedere politic în spațiul european. Vedem al doilea atac la adresa României și a românilor care vine din partea unui lider al unui partid aflat în creștere în Germania, AfD.

Alice Weidel este acuzată de opinii favorabile Rusiei, favorabile lui Putin. În partidul său sunt documentate și câteva manifestări de tip nazist. E un amestec de extremă stângă și extremă dreapta în acest AfD, dar iată că România este luată la țintă. Sunt analiști care spun că este o altă componentă a operațiunilor Rusiei în interiorul spațiului euroatlantic, de data aceasta încercând să destabilizeze relațiile bune, acuzând România și pe români.

George Scutaru: Rusia nu are succese vizibile pe front și atunci încearcă să obțină în plan diplomatic, folosind de multe ori administrația Trump ca factor de presiune, dar folosind și vaste campanii de influențare politică a partidelor din Europa pentru a modifica rezultatele electorale, pentru a influența procesele electorale, alegerile și, implicit, în final, pentru a influența o decizie politică.

Ucraina, cu tot curajul pe care forțele militare ucrainene îl au, depinde foarte mult de ajutorul extern. Asta este marea vulnerabilitate a Ucrainei. Orice guvern sceptic la adresa Ucrainei, orice guvern care ar dori resetarea relațiilor cu Rusia și, practic, i-ar da satisfacție lui Putin, orice guvern care ar diminua ajutorul Ucrainei înseamnă că Ucraina este mai aproape de o situație dificilă pe front.

Vedem ce se întâmplă în Germania, vedem ce se întâmplă în Franța, cu diverse anunțuri privind diminuarea sprijinului pentru Ucraina. Sunt și partide la noi care își exprimă foarte clar punctul de vedere că orice sprijin pentru Ucraina trebuie diminuat, inclusiv pentru Republica Moldova.

În ce condiții ar putea ajunge România să aibă 850 de kilometri de graniță cu Rusia

Am mai spus-o de multe ori. Singura țară care ar avea de pierdut din punct de vedere securitar, dacă frontul ucrainean ar colapsa ca urmare a diminuării ajutorului european, ar fi România. Polonia nu va avea o graniță mai mare cu Rusia decât o are acum, tot cu Kaliningradul va rămâne.

Noi însă putem să ne trezim că avem graniță la gurile Dunării cu Federația Rusă sau, și mai grav, Rusia să aibă posibilitatea să ocupe întreaga Republică Moldova. Și atunci vom avea 850 de kilometri de graniță directă cu Federația Rusă. Cărui politician din România îi convine această situație de securitate?

Noi trebuie să evităm să avem graniță directă cu Rusia. Acesta este principalul motiv pentru care noi trebuie să susținem Ucraina, astfel încât să avem un stat independent, puternic, între noi și Rusia.

Niciodată nu ne-a fost bine de-a lungul istoriei noastre când am fost vecini cu Rusia țaristă sau cu Uniunea Sovietică. Și aș vrea să închei spunând că, în perioada următoare, aceste campanii de influență și războiul cognitiv rus se vor intensifica. Vedem, din păcate, ce se întâmplă și la noi.

Ori de câte ori apare o dronă rusă în teritoriul național, imediat se speculează că e vorba de o dronă ucraineană. Când sunt exerciții NATO în România, când sunt coloane în deplasare cu tehnică de luptă, apare această istorie a intrării iminente a României în război împotriva Rusiei.

Rusia încearcă să distrugă relația dintre cetățean și stat, să sădească neîncredere, practic vulnerabilizând țara. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios la toată această paletă de acțiuni ostile României din partea Federației Ruse, fiindcă Rusia vede România ca pe un stat inamic.

Cererea Rusiei privind retragerea capacităților NATO ar afecta direct România

România joacă un rol foarte important prin proximitatea față de Ucraina, prin rolul pe care îl avem la gurile Dunării, prin ceea ce înseamnă libertatea de navigație în Marea Neagră. Niciodată Rusia, mai ales în această situație, nu se uită cu ochi buni la România. Și cei care cred că se poate negocia cu Rusia și că, dacă ne ducem în genunchi, vom putea obține nu știu ce concesii din partea rușilor, se înșală amarnic.

Rusia are un comportament violent, neoimperial și vă spun un lucru. Singura preocupare a lui Vladimir Putin este locul său în istoria Rusiei. Uitați-vă ce film istoric, plătit de guvernul rus, Vladimir Putin propune rușilor să-l vadă în mod obligatoriu. Este un film despre Petru cel Mare și filmul se numește „Nașterea imperiului”.

Uitați-vă la alte filme care îl glorifică pe Stalin, la modul în care este prezentată ocuparea centrului și estului Europei de către Rusia. Este o reinterpretare a istoriei într-o manieră neoimperială, care arată foarte clar cum vede Putin reîmpărțirea sferelor de influență.

Și să nu uităm, războiul din Ucraina nu este doar despre Ucraina. În momentul de față, rușii pun pe masa negocierilor un subiect, reiau, de fapt, un subiect foarte clar. Retragerea NATO, a capabilităților militare NATO, din statele care au devenit membre ale Alianței după 1997. Asta ar afecta direct și securitatea României.