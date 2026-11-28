De la preistorie la Revoluția din 1989: Povestea Muzeului de Istorie din Suceava

2 minute de citit Publicat la 17:17 28 Noi 2026 Modificat la 17:17 28 Noi 2026

Povestea Sucevei poate fi descoperită astăzi la Muzeul de Istorie din Suceava, instituție ale cărei începuturi sunt legate chiar de cercetările arheologice de la Cetatea de Scaun. Foto: Antena 3 CNN

Cum arăta Suceava în vremea marilor domnitori ai Moldovei și ce povești ascund obiectele care au traversat secolele? Muzeul de Istorie din Suceava reconstituie trecutul regiunii, de la preistorie până la Revoluția din 1989. Povestea începe cu descoperirile arheologice de la Cetatea de Scaun și continuă astăzi, modern și interactiv, cu reconstituiri și mărturii despre Ștefan cel Mare și istoria fascinantă a Bucovinei.

Povestea Sucevei poate fi descoperită astăzi la Muzeul de Istorie din Suceava, instituție ale cărei începuturi sunt legate chiar de cercetările arheologice de la Cetatea de Scaun. În 1895, monumentul a intrat într-un program de cercetare, la inițiativa unui arhitect austriac. Obiectele descoperite au stat la baza unei colecții care avea să devină nucleul viitorului muzeu.

„La 4 ianuarie 1900 se înființează și juridic societatea Muzeul, sigur pe baza colecției de obiecte arheologice descoperite la Cetatea de Scaun a Sucevei. Primul sediu al acestui muzeu era stabilit la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, după care muzeul a funcționat în diverse localuri, inclusiv într-un restaurant, într-o cârciumă”, a declarat Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei.

De-a lungul timpului, muzeul a avut mai multe sedii. Clădirea în care funcționează astăzi a fost construită între 1901 și 1903, după planurile arhitectului austriac Iulius Bohner.

Din 1968, imobilul a revenit muzeului, iar expoziția permanentă a trecut prin mai multe reorganizări, ultima fiind realizată între 2014 și 2016. Astăzi, vizitatorii pot parcurge un traseu care începe în preistorie și ajunge până la Revoluția din decembrie 1989.

„Ștefan cel Mare a avut capitala la Suceava, Petru Rareș a avut capitala la Suceava, Alexandru Lăpușneanu este cel care mută capitala la Iași, însă își păstrează totuși Suceava ca principală reședință”, a mai declarat Emil Ursu.

Una dintre atracțiile expoziției este sala dedicată lui Ștefan cel Mare și Sfatului Domnesc. Vizitatorii pot vedea o reconstituire cu personaje în mărime naturală. Patru săli urmăresc istoria provinciei de la anul 1775, când trupele austriece au ocupat această parte a Moldovei, până în 1918, anul Marii Uniri. Pe lângă expoziția permanentă, muzeul găzduiește și expoziții temporare, atât istorice, cât și de artă. Organizatorii încearcă astfel să prezinte publicului perspective diferite asupra trecutului.

„Mi se pare foarte frumos și foarte benefic pentru noi, românii. E ceva impresionant”, spune un vizitator.

Muzeul este și o destinație pentru grupurile de elevi care vor să descopere istoria dincolo de paginile manualelor. O clasă de la Dolhasca a venit în vizită pentru prima dată, iar profesorul care i-a însoțit spune că experiența directă are un rol important în înțelegerea trecutului.

„Am venit cu clasa, da, pentru că istoria nu doar că se predă, ea se trăiește. Și cum poate fi prezentată altfel decât vizitând muzeul?”, a declarat Adrian Dăscălescu, profesor la o școală din Dolhasca.

De la vestigiile arheologice care au stat la baza înființării instituției, până la mărturiile despre domnitorii Moldovei și istoria Bucovinei, muzeul reunește fragmente din trecutul acestei regiuni. O istorie care poate fi descoperită, sală după sală, de generațiile de astăzi.