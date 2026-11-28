Motivul pentru care tot mai mulți membri ai administrației Trump se mută în baze militare: „Trăiesc deja într-o bulă”

6 minute de citit Publicat la 16:02 28 Noi 2026 Modificat la 16:02 28 Noi 2026

Aproximativ șase membri ai administrației Trump locuiesc în prezent în locuințe militare din Washington DC. FOTO: Whitehouse.gov.

Membrii administrației Trump se mută în locuințe militare fortificate din Washington, de teama amenințărilor la adresa siguranței lor, inclusiv din partea Iranului. Cel puțin șase oficiali de rang înalt locuiesc în prezent în baze militare, o situație neobișnuită în administrațiile americane anterioare, care ridică întrebări despre izolarea liderilor politici de restul societății și despre costurile acestor locuințe, potrivit unei analize CNN.

Cele mai căutate locuințe din Washington în prezent au o vechime de peste un secol și oferă un grad extrem de ridicat de intimitate, se află în spatele unor porți cu acces controlat și sunt, la propriu, izolate prin garduri de restul capitalei americane.

Concepute pentru a găzdui generali și alți oficiali militari de rang înalt, aceste locuințe sunt acum ocupate de mai mulți membri ai Cabinetului președintelui Donald Trump, care spun că se simt mai în siguranță locuind acolo decât oriunde altundeva în oraș.

Aproximativ șase membri ai administrației Trump locuiesc în prezent în locuințe militare din Washington DC, un număr record din punct de vedere istoric, având în vedere că, în timpul administrațiilor prezidențiale anterioare, era neobișnuit ca oficialii civili de rang înalt să locuiască acolo.

Însă, în contextul intensificării violenței politice interne și al apariției unor noi amenințări din partea adversarilor străini, CNN a relatat luna aceasta că Iranul elaborează planuri pentru a-i viza pe oficialii de rang înalt ai lui Trump prin detonarea unei așa-numite bombe murdare sau a unei arme chimice în Washington, experții spun că tendința liderilor de a prefera să locuiască în complexe militare securizate ar putea continua și în viitoarele administrații, fie ele republicane sau democrate.

De ce mutarea este controversată

Ceea ce se pierde însă este tradiția democratică potrivit căreia liderii civili locuiesc în mijlocul populației civile.

În timp ce Trump a încercat să-și lase amprenta asupra Washingtonului, prin desfășurarea trupelor Gărzii Naționale, deoarece a considerat orașul nesigur, renovarea Casei Albe prin construirea unei noi săli de bal de mari dimensiuni și reamenajarea unui teren public de golf, ironia este că administrația sa este mai izolată de oraș decât oricare alta de până acum.

„Când au astfel de funcții, trăiesc deja într-o bulă, deoarece au echipe de securitate și sunt duși în grabă de la un eveniment la altul sau acasă”, a declarat Thomas Kahn, directorul Centrului pentru Studii Congresionale și Prezidențiale de la Universitatea Americană. „Dar acum, într-un mod și mai pronunțat, nici măcar nu mai locuiesc în genul de cartier în care locuiește majoritatea dintre noi.”

„Ceea ce se întâmplă este că acest lucru contribuie la izolarea oficialilor publici sau o accentuează, iar acest lucru este foarte trist”, a adăugat Kahn.

Un oficial de la Casa Albă, care a invocat scăderea criminalității în Washington DC, a declarat că, „deși mulți dintre acești membri ai Cabinetului nu pot locui în oraș din cauza amenințărilor de securitate care îi vizează, ei au contribuit personal la eforturile Administrației” de a face capitala „sigură și frumoasă”.

Cu toate acestea, aceste aranjamente locative au atras atenția unor parlamentari democrați. Pentagonul trebuie să prezinte până în primăvara acestui an un raport Comisiei pentru Serviciile Armate a Camerei Reprezentanților cu privire la persoanele numite în funcții politice care locuiesc în locuințe militare. Raportul trebuie să includă amenințările care justifică mutarea acestora, temeiul legal al acestor aranjamente și costurile chiriilor.

Reprezentantul George Whitesides, din California, care a obținut aprobarea Comisiei pentru Serviciile Armate a Camerei Reprezentanților pentru realizarea raportului, a declarat că este necesară investigarea situației „oficialilor numiți în funcții politice care locuiesc în clădiri destinate militarilor, pentru a ne asigura că plătesc chirii la valoarea justă de piață”.

Scott Bessent, cel mai recent membru al Cabinetului care s-a mutat într-o locuință militară

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, este cel mai recent membru al Cabinetului despre care se știe că s-a mutat într-o locuință militară. El a plecat recent din conacul său din Georgetown și s-a mutat într-o bază militară securizată din Washington.

Într-o apariție la emisiunea Squawk Box de la CNBC, la începutul acestei luni, Bessent a declarat că amenințările iraniene la adresa vieții sale l-au determinat să facă această schimbare. El a condus o campanie de presiune economică asupra Iranului, prin impunerea unor sancțiuni ample.

„La naiba cu conducerea Iranului”, a declarat Bessent. „Nu mă voi lăsa intimidat. Au lansat amenințări cu moartea la adresa mea și a altor membri ai Cabinetului. Nu ne vom lăsa intimidați.”

Procurorul general Todd Blanche a fost, de asemenea, mutat recent într-o bază militară, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, din cauza îngrijorărilor legate de siguranța sa. Predecesoarea sa, Pam Bondi, locuise într-o bază militară anul trecut.

În timp ce unii oficiali s-au mutat în locuințe protejate din cauza amenințărilor externe, alții au fost îngrijorați de violența politică internă, după uciderea activistului conservator Charlie Kirk și creșterea numărului altor amenințări credibile la adresa lor.

Șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și soția sa, Katie, cu care are patru copii, s-au mutat anul trecut din locuința lor din Virginia într-o locuință militară, după ce o femeie a protestat în fața casei lor și a distribuit fluturași pe care era trecută adresa acestora. Oficialul de la Casa Albă a declarat: „Familia Miller s-a mutat din cauza unei campanii elaborate și bine documentate de urmărire, dezvăluire publică a datelor personale (doxing) și amenințări care viza locuința lor”.

Criticile la adresa lui Pete Hegseth

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost criticat anul trecut, după ce parlamentarii au descoperit că armata pregătea cheltuirea a 137.297 de dolari pentru reparații și modernizări la locuința acestuia din Fort McNair.

Oficialii trebuie să plătească pentru aceste locuințe, de regulă, peste 4.500 de dolari pe lună, în funcție de locuință. Tariful se bazează parțial pe un precedent creat de Robert Gates, secretarul Apărării în timpul mandatelor lui George W. Bush și, ulterior, Barack Obama.

Gates a fost primul secretar al Apărării care a locuit într-o locuință militară , o casă istorică, spațioasă, din secolul al XIX-lea, situată pe Navy Hill, lângă Departamentul de Stat.

La acea vreme, legislația federală prevedea că orice civil care închiria o locuință de pe o bază militară trebuia să plătească o chirie egală cu valoarea justă de piață a unei locuințe echivalente din afara bazei, în aceeași zonă. Astfel, chiria lui Gates ajungea la peste 6.500 de dolari pe lună.

În 2008, Pentagonul a susținut modificarea legislației pentru reducerea chiriei, argumentând că locuirea în spații militare economisea bani contribuabililor, deoarece permitea utilizarea securității deja existente pe bazele militare, în locul menținerii și instalării unor sisteme de securitate și a unui personal prezent non-stop la o locuință privată civilă.

Un tarif pentru chirii mult sub prețul pieței

Congresul a fost de acord, iar de atunci Gates și fiecare viitor secretar al Apărării au putut închiria locuințe militare la un tarif cu doar 5% mai mare decât cel plătit de un general sau amiral cu patru stele.

Gates intenționase ca succesorii săi să beneficieze de același aranjament, însă abia în 2017, în timpul primului mandat al lui Trump, un alt membru al Cabinetului s-a mutat în locuințele Marinei. Acesta a fost Jim Mattis, secretarul Apărării la acea vreme.

În 2018, Mike Pompeo, secretarul de Stat al lui Trump în timpul primului său mandat, a solicitat informații despre posibilitatea de a locui în aceeași zonă rezidențială a Marinei, însă Marina a considerat această variantă „problematică”, din cauza unor „probleme de ordin factual, juridic, financiar și etic”, potrivit unui memorandum intern al Marinei, transmis anterior CNN.

Solicitarea a ridicat problema unei posibile „aparențe de comportament necorespunzător [...] legate de situația în care un secretar de Stat civil ar înlocui un membru în uniformă al armatei, într-o piață imobiliară cu locuințe limitate”, întrucât la acea vreme exista „o listă de așteptare pentru locuințe a personalului cu grad de amiral din Marina”, potrivit memorandumului.

În cele din urmă, Pompeo a locuit totuși într-o locuință militară, pe baza Fort Myer din Virginia.

Ceea ce era considerat potențial „problematic” în urmă cu opt ani a devenit acum o tendință, întrucât tot mai mulți oficiali de rang înalt din administrația Trump au optat pentru locuințele securizate în timpul actualului mandat la Casa Albă.

Familia Miller locuiește pe aceeași bază militară Fort McNair cu secretarul de Stat Marco Rubio și Pete Hegseth, fiind vecini în casele cunoscute sub numele de „Generals’ Row” (Aleea Generalilor). Instalația militară, ale cărei locuințe sunt de obicei rezervate generalilor de rang înalt, se află pe o peninsulă la confluența râurilor Potomac și Anacostia.