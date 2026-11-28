2 minute de citit Publicat la 13:41 28 Noi 2026 Modificat la 13:46 28 Noi 2026

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a cerut mai multe trupe germania în România. Foto: Agerpres

Ministrul de externe Dan Neculăescu a declarat pentru ziarul german Die Welt că România vrea ca NATO să ia măsuri comune împotriva atacurilor hibride ca răspuns la amenințările venite din partea Rusiei, informează vineri dpa, preluată de Agerpres.

Întrebat dacă Rusia încearcă să transforme Marea Neagră într-o nouă „Strâmtoare Ormuz”, Dan Neculaescu a răspuns: „Da,și asta”, într-un interviu acordat publicației germane Welt.

Într-un comunicat publicat de Ministerul Afacerilor Externe, legat de vizita lui Dan Neculăescu la Berlin, se subliniază că securitatea regiunii Mării Negre „trebuie să rămână prioritară pe agenda NATO și a UE.

„(Ministrul Neculăescu) a pledat pentru consolidarea capacității de descurajare și a posturii de apărare a NATO pe Flancul Estic. Securitatea Mării Negre și a României este esențială pentru stabilitatea întregii Europe. În acest context, a solicitat o prezență germană mai consistentă în România”, se arată în comunicatul MAE.

Atacurile hibride pot lua forma unor operațiuni militare, economice, de informații și propagandă, iar statele adverse își ascund adesea implicarea. Poate fi vorba, de asemenea, de atacuri cibernetice sau campanii de dezinformare menite să influențeze opinia publică, iar toate acestea au fost până acum o problemă națională în cadrul UE și NATO, a declarat Neculăescu pentru publicația germană.

„Avem nevoie cel puțin de o imagine comună a situației și trebuie să căutăm conexiuni în mod sistematic. Sunt aceiași actori în spatele atacurilor din Germania, Estonia sau România?'”, a mai spus ministrul român de externe.

Dan Neculăescu a menționat cele două viziuni existente în prezent. Astfel, există aliați care susțin abordarea de a face din apărare o sarcină operațională pentru NATO, în timp ce alții o resping deoarece văd în ea riscul unei escaladări în relația cu Rusia.

Șeful diplomației române a acuzat Rusia că urmărește controlul exclusiv asupra Mării Negre.

„Nimeni altcineva nu ar trebui să fie acolo. Totuși, suntem acolo: România, Bulgaria, Turcia, Ucraina și alte țări. Avem dreptul să ne apărăm, dar și dreptul la pace”, a subliniat el, remarcând, în același timp, că Marea Neagră devine un punct slab în securitatea europeană. „În nicio altă parte a Europei nu mai întâlnim atât de multe incidente pe care le atribuim Rusiei: atacuri cu drone, mine maritime, atacuri asupra navelor comerciale”, a exemplificat Dan Neculăescu.

Navele comerciale din apropierea coastei României au fost atacate de mai multe ori în ultima perioadă de presupuse drone rusești. În unele cazuri au existat morți sau răniți în aceste atacuri, precum și nave care s-au scufundat, amintește dpa, care menționează, de asemenea, răspunsul NATO, care și-a intensificat patrulele aeriene și maritime.