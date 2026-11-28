Brățările dacice de la Sarmizegetusa sunt făcute din aur românesc. Lazăr: „Nicăieri nu există aur nativ cu această componentă”

Brăâară dacică. Foto: Agerpres

Fostul procuror general, Augustin Lazăr, a spus vineri, la Alba Iulia, că brățările dacice de aur recuperate de la Sarmizegetusa Regia, „au o compoziție cu particularități ale exploatărilor miniere din Munții Apuseni”. Practic, brățările conțin aur nativ, din România. „Nicăieri nu există aurul nativ cu această componentă”, a spus el, la o conferință științifică găzduită de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, precizând că expertizele asupra brățărilor s-au făcut „de mulți experți din state europene și din Statele Unite ale Americii”, scrie Agerpres.

„Expertiza nu a fost făcută de un expert, de un singur om”, a spus Augustin Lazăr.

Lazăr a adăugat că brățările recuperate inițial au fost duse la Institutul Național de Fizică Nucleară de la Măgurele, unde specialiștii au studiat compoziția lor, iar aceștia au descoperit că ele sunt făcute din aur nativ care corespunde exploatării aurifere Brad din „Patrulaterul de aur al Apusenilor'”.

„Compoziția în ce consta? Că aurul era câtva la sută, aurul nativ. Argint era între 7 și 14%, pendula după cum erau pepitele din care erau făcute aceste brățări. Apoi au găsit staniu și stibiu, care sunt niște particularități ale exploatărilor miniere din Munții Apuseni, de la noi. Nicăieri nu există aurul nativ cu această componentă”, a explicat Augustin Lazăr.

O altă brățară descoperită după ce a fost pusă la vânzare la bienala din Paris în noiembrie 2006 a fost expertizată în Franța.

„La Luvru, o doamnă expert francez, la cel mai înalt nivel, a confirmat: da, sunt dacice, fac parte din civilizația dacică, sunt făcute din material nativ, metal, aur nativ și cu această compoziție, și fac parte din exploatarea auriferă de la Brad, din România”, a spus Lazăr.

Fostul procuror general a mai vorbit și despre un proiect european, care a inclus și Muzeul Național de Istorie a României, privind analiza tuturor artefactelor din aur în Europa, pentru a se stabili care sunt exploatările aurifere de unde provin acestea.

„Experții noștri de la Muzeul Național de Istorie au prelevat din toate brățările care au fost recuperate și au trimis la Padova, la Paris, la Berlin, unde erau laboratoare cuprinse în acest mare proiect european. Și toți au confirmat că este aur nativ și că este din România, iar stilul de producere, stilul de realizare, este stilul brățărilor dacice de acum două mii de ani”, a spus Lazăr.

Întrebat despre utilitatea brățărilor respective în antichitate, Augustin Lazăr a afirmat că acestea erau însemne de autoritate regală.

„Am citit și eu că cineva și-a dat cu părerea că ar fi niște amplificatoare cuantice. (...). M-a impresionat și pe mine ce creativitate au oamenii. Dar cert este că experții noștri au spus așa: sunt însemne de autoritate regală. Numai familia regală avea voie să aibă aceste bunuri. Și însemne de autoritate militară. Regele era capul oștirii, el comanda oastea și pe aceste brățări erau capete de lup. Exact însemnele de autoritate care apar pe Columna lui Traian. Apar și pe ele”, a spus Lazăr.

Fostul procuror a arătat că se știe că, din situl de la Sarmizegetusa Regia, s-au furat circa 100-120 de kilograme de artefacte și monede de aur, extrase și vândute „care pe unde” de către braconieri, care au profitat de faptul că, la vremea respectivă, „începuseră mineriadele”, iar autoritățile nu erau atente la ce se întâmplă în siturile arheologice.

Acum, potrivit lui Augustin Lazăr, „sunt camere video pe toate drumurile de acces spre Sarmizegetusa Regia, sunt unități de jandarmi montani care au această misiune să patruleze, sunt firme private de pază, s-au luat niște măsuri față de ceea ce a fost acum 20 de ani”.

„Și pentru noi a fost o noutate când au venit prin 2004 doi ofițeri de la IGPR, eram procuror general adjunct la Parchetul Curții de Apel Alba Iulia, și ne-au spus că la Deva sunt niște lucruri care nu sunt chiar în regulă, sunt niște grupuri de așa-zisă poliție particulară, care rupea picioare la comandă și exploatau ființe umane, prostituție etc. Erau foarte libertini în zonă acolo, pentru că poliția era mai relaxată din diverse considerente. (...). Instituțiile statului aveau o oarecare slăbiciune care a permis grupurilor de acolo să prolifereze. Ei bine, la un moment dat, polițistul care venise de la București a zis: 'ăștia au făcut tot felul de fapte de crimă organizată și au furat inclusiv comoara lui Decebal'.

Ei, lasă-mă, părea foarte exagerată afirmația. Chiar comoara lui Decebal să o fure? 'Da, că au multiple abilități, au detectoare'. Era un dosar clasat. Vreo trei ani l-au ținut cei de la București, au dat o soluție că clasează dosarul pentru că este imposibilă dovedirea existenței corpului delict, brățările. Ele erau deja vândute”, a povestit Augustin Lazăr, procurorul care a coordonat mai mulți ani ancheta soldată cu repatrierea a 13 brățări dacice și altor obiecte sustrase de braconieri din siturile arheologice din proximitatea cetății Sarmizegetusa Regia.

Până în prezent, autoritățile române au recuperat 14 brățări, existând indicii și probe concrete cu privire la existența a încă 11 piese, pentru unele dintre artefactele respective existând chiar imagini sau rapoarte de expertiză, fiind puse în urmărire prin Interpol și pe site-ul FBI.

Inițial, s-a crezut că a existat un singur tezaur descoperit și traficat pe piața neagră internațională, constituit din 15 brățări spiralice de aur, pe care braconierii le-au sustras din situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia.