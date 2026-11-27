„Ne confruntăm cu Armaghedonul”. Polonia riscă să plătească milioane de euro la CEDO, după eșecul reformei justiției

2 minute de citit Publicat la 23:12 27 Noi 2026 Modificat la 23:12 27 Noi 2026

Premierul Poloniei, Donald Tusk. Foto: Getty Images

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a reluat procesele împotriva Poloniei, punând astfel o presiune suplimentară asupa premierului Donald Tusk, care încearcă să-și îndeplinească promisiunea făcută de restaurare a independenței instanțelor poloneze, informează Politico.

CEDO are pe rol circa 1.600 de dosare privind reformele în justiție introduse de fostul guvern naționalist Lege și Justiție (PiS), iar actualul guvern al lui Tusk riscă să plătească despăgubiri în valoare de milioane de euro. Dezbaterea dosarelor a fost suspendată în 2023, pentru a da autorităților de la Varșovia timp să restabilească independența justiției din Polonia.

Până acum, promisiunile făcute de Tusk în restabilirea statutului de drept au ajutat la deblocarea a miliarde de euro din fondurile europene, după revenirea sa la putere în 2023.

Eforturile lui Tusk de restabilire a statului de drept au fost însă până acum împiedicate de ultimii președinți ai Poloniei (ambii provenind din PiS), ultimul dintre aceștia fiind și actualul șef de stat, Karol Nawrocki.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a estimat că plățile de despăgubiri ar putea depăși 12 milioane de euro. Suma ar putea crește considerabil, pe măsură ce judecătorii, numiți chiar în baza sistemului contestat în prezent, continuă să judece cazuri, creând noi motive pentru cereri de despăgubire.

„Așadar, ne confruntăm cu un Armaghedon” a spus ministrul polone al Justiției, Waldemar Żurek. El a dat vina pe PiS pentru subminarea sistemului judiciar din Polonia și l-a acuzat pe Nawrocki de împiedicarea eforturilor guvernului Tusk de a remedia această problemă.

Criza constituțională din Polonia datează din 2015. De atunci, niciun guvern nu a reușit să o rezolve

La originea dosarelor aflate pe rolul CEDO și actualei crize din Polonia se află o reformă inițiată în 2017, de către fostul guvern PiS, care a a acordat parlamentarilor un control mai mare asupra numirilor în sistemul judiciar.

Donald Tusk a promis, după revenirea la putere în 2023, să restabilească statul de drept și independența Justiției.

Un vechi conflict politic în legătură cu Tribunalul Constituţional a paralizat efectiv activitatea acestei instituţii. La începutul acestui an, Nawrocki - un aliat al fostului guvern naţionalist al Poloniei - a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei şase judecători nominalizaţi de parlament. Concomitent, președintele Tribunalului Constituțional, Bogdan Swieczkowski a blocat preluarea funcţiei de către judecători aleşi de actuala majoritate parlamentară.

Situația a dus la un conflict între Nawrocki și Tusk, după suspendarea din funcție a președintelui Tribunalului Constituțional.

Disputa privind Tribunalul Constituțional din Polonia a început în 2015, când cele două mari partide, Platforma Civică (PO) și Lege și Justiție (PiS), s-au certat pe numirea a cinci judecători. Conflictul s-a extins apoi la independența justiției, la componența Tribunalului și la valoarea deciziilor sale. După ce a venit la putere, în 2023, coaliția lui Donald Tusk a încercat să anuleze reformele făcute de PiS în justiție.

În 2026, disputa a intrat într-o nouă etapă, după ce președintele Karol Nawrocki a refuzat să primească jurământul mai multor judecători aleși de parlament. Tensiunile au explodat vineri la sediul Tribunalului Constituțional, unde fiecare tabără a susținut că cealaltă nu este legitimă, scrie Euronews care explică acest conflict.