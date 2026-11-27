FBI-ul i-a bătut la ușă, iar Amazon i-a dat soțul în judecată. Cum a ajuns o „girlboss” să lupte cu Jeff Bezos

14 minute de citit Publicat la 23:12 27 Noi 2026 Modificat la 23:12 27 Noi 2026

Amy Nelson. sursa foto: Getty

Amy Nelson era una dintre vedetele epocii „girlboss”: o antreprenoare care atrăsese 30 de milioane de dolari pentru o rețea dedicată femeilor care lucrează și care era prezentată drept dovada că o femeie poate conduce o companie și crește patru copii în același timp. Totul s-a schimbat într-o dimineață din aprilie 2020, când doi agenți FBI i-au bătut la ușă cu o scrisoare care îl numea pe soțul ei, fost angajat Amazon, țintă a unei anchete penale. Au urmat șase ani de luptă cu gigantul lui Jeff Bezos, în care Nelson și-a pierdut economiile, cariera și locul printre elitele progresiste și a devenit o voce anti-oligarhie pe TikTok, curtată de presa de dreapta, scrie The New York Times.

Era 2 aprilie 2020, ora 6:45, iar Nelson era trează de la 5 dimineața. Se pregătea pentru un eveniment online care urma să dureze toată ziua, în timp ce fetițele ei se jucau într-o mică saltea gonflabilă de sărituri, instalată în casă după ce școlile se închiseseră din cauza pandemiei. Era cofondatoare și directoare executivă a Riveter, o rețea pentru femeile care lucrează, și a deschis ușa cu bebelușul în scutece în brațe.

Agenții i-au arătat o scrisoare în care soțul ei, Carleton Nelson, era numit drept ținta unei anchete penale federale privind ceea ce scrisoarea numea „scheme de mită” în tranzacții imobiliare pe care le intermediase pentru fostul său angajator, Amazon.

Scrisoarea preciza că, dacă dorește să negocieze o recunoaștere a vinovăției pentru mai multe acuzații de infracțiuni grave, avocatul lui ar trebui să-i sune.

La doar o oră și jumătate după plecarea agenților, Nelson apărea zâmbitoare și plină de energie într-o înregistrare pe Zoom, deschizând Riveter Community Day Presented by eBay, un maraton digital pe care îl organizase după anularea festivalului South by Southwest.

A intrat fără să clipească în rolul de lider și a vorbit despre Rosie the Riveter, personajul care le simbolizează pe femeile ce au preluat locurile de muncă ale bărbaților în timpul războiului și care inspirase numele companiei sale.

„Ele au construit avioanele, navele, armele, totul, pentru că guvernul le-a cerut asta, pentru că aveam nevoie ca femeile să fie prezente”, a spus ea. Când s-a oprit din vorbit, lumina din ochii ei a părut să se stingă, iar ea a rămas nemișcată, clipind.

De la startup de succes la șase ani de luptă

Nelson fondase Riveter în 2017, ca „un sindicat modern pentru femeile care lucrează”. În doar trei ani, a strâns 30 de milioane de dolari de la investitori, a angajat peste 100 de oameni și a deschis 10 spații de coworking în Statele Unite.

După acea zi din aprilie 2020 însă, avea să-și petreacă următorii șase ani luptând ca soțul ei să nu ajungă la închisoare și înfruntând Amazon, compania care cândva îi acordase atenție startup-ului, dar care acum îl dăduse în judecată pe Carleton, acuzându-l de fraudă.

Deznodământul a venit abia anul acesta. După ani de anchetă federală, Carleton Nelson nu a fost niciodată pus sub acuzare. Întrebată despre caz, Amazon a trimis la o declarație comună negociată în cadrul înțelegerii civile încheiate luna trecută, în care se spune că el „a încălcat Codul de conduită și etică al Amazon, a trădat încrederea pe care Amazon o acordă angajaților săi și a pus în pericol reputația Amazon în comunitățile pe care le deservește”.

Riveter există încă, dar s-a redus practic la Nelson însăși, care și-a refăcut cariera de consultantă pentru femeile care vor să părăsească lumea corporațiilor și să pornească pe cont propriu.

În paralel, a devenit o influenceriță cu 250.000 de urmăritori pe TikTok, unde critică oligarhia, directorii și avocații Amazon, FBI-ul, Departamentul de Justiție, pe Jeff Bezos și pe Lauren Sánchez Bezos, comentează cazuri penale aflate în atenția publicului și face front comun cu unii oameni de dreapta.

Povestea ei a ajuns astfel să spună ceva despre America de după 2020: scepticismul tot mai mare față de industria construită în jurul emancipării femeilor, o realiniere politică haotică și o neîncredere generalizată în puterea corporațiilor și a statului.

O nouă viață în Columbus

Pentru a plăti avocații soțului, familia Nelson și-a vândut casa din Seattle și s-a mutat în Columbus, Ohio, orașul natal al lui Amy. La 46 de ani, ea are energia unei monitoare de tabără, deși entuziasmul ei e acum amestecat cu un cinism lucid.

Lansează două podcasturi, organizează evenimente cu AARP, lucrează pentru o firmă de avocatură specializată în apărarea celor acuzați de criminalitate economică și s-a pregătit luni de zile pentru procesul civil intentat de Amazon, programat pentru noiembrie, în Virginia.

Între timp, își ajută fiicele să-și construiască primul startup, o firmă de pantaloni din material de prosop pentru alți copii care fac înot de performanță. Pe brațul drept, Carleton are tatuat începutul unui citat din Sun Tzu, făcut în timpul luptei cu Amazon: „Fie ca planurile tale să fie întunecate și de nepătruns precum noaptea”.

Amy are pe brațul stâng finalul aceluiași citat, care spune cum trebuie puse în aplicare aceste planuri: „cazi ca un trăsnet”.

Sfârșitul epocii „girlboss”

Prietena ei din copilărie, Lauren Norelli, care a ocupat funcții de conducere și a condus două listări la bursă, s-a gândit la Nelson când The Atlantic a publicat un articol intitulat „The Girlboss Is Dead” („Girlboss-ul a murit”).

Articolul vorbea despre noua modă a femeilor de succes care își ascund ambiția sub imaginea unei „vieți lejere”, ilustrată de influencerițe precum Alix Earle, care spunea recent într-un interviu că nu a mai citit o carte de la „poate Dr. Seuss”.

„E ideea asta că nu vrei să pari că te străduiești din greu pentru ceva, iar viața ta frumoasă se va materializa doar datorită a ceea ce ești. E cel mai rău lucru pe care mi-l pot imagina să-l spun unei adolescente”, a spus Norelli.

Nelson nu a folosit niciodată cuvântul „girlboss” la Riveter, „din simplul motiv că bărbaților nu le spunem boyboss”, a explicat ea. Termenul a ajuns totuși să fie lipit de orice antreprenoare care se ocupa de sprijinirea femeilor. Privind înapoi, Nelson vede perioada de glorie a femeilor fondatoare, cu summiturile și clasamentele ei, ca pe un vis febril.

„Luminile erau puternice, totul era elegant, dar totul părea foarte fragil”, a spus ea.

Riveter se prezenta ca o afacere construită în jurul unei misiuni, ceea ce Nelson vede acum ca pe o contradicție.

„Corporațiile există ca să maximizeze valoarea pentru acționari. Tot restul e de fațadă”, a spus ea.

În acea perioadă, fondatoarele erau transformate în vedete, iar Nelson a primit rolul femeii care putea să strângă bani de la investitori și să crească copii în același timp.

În 2020, o bancă de investiții a ales-o drept personaj principal al unui mini-documentar menit să-i convingă pe investitorii bărbați că femeile fondatoare nu lasă garda jos când devin mame.

„Oamenii credeau că, pentru că alăptam în birou, voi fi drăguță și blândă”, a spus ea.

În spatele imaginii încrezătoare, Nelson spune că s-a simțit mereu judecată.

„Probabil are legătură cu copilăria mea, cu faptul că eram tachinată pentru că eram plinuță”, a explicat ea, adăugând că exista „o ierarhie a fetelor cool”, în care ea, ca mamă în Seattle, nu se afla în vârf.

„Poșeta mea e o poșetă Hunter”, a spus ea. „Poșeta mea e făcută de o firmă de pelerine de ploaie”.

Cum a ajuns Amazon de la partener la adversar

Startup-uri precum Riveter trăiau din cotizațiile membrilor și din vânzarea de bilete, dar și din parteneriatele cu marile companii, care aveau de câștigat din asocierea cu o mișcare de emancipare a femeilor. Pentru Riveter, Amazon era trofeul mult râvnit.

Nelson se mutase în Seattle împreună cu Carleton în 2012, înainte să se căsătorească, după ce el primise un post la Amazon Web Services, unde dezvolta infrastructura pentru centre de date.

Când a fondat Riveter, Nelson i-a scris chiar lui Jeff Bezos, la adresa lui publică de e-mail, și l-a întrebat dacă ar vrea să-i fie mentor.

Un asistent a refuzat în numele lui. Privind acum acel schimb de mesaje, Nelson spune: „Nu știu dacă să-mi iau în râs eul mai tânăr, să plâng sau să vomit”.

Ani la rând, a curtat directorii companiei. A oferit firma ei ca partener pentru spații de lucru, a afișat logo-ul Amazon la evenimentele sale în schimbul unor sponsorizări de câteva mii de dolari, i-a întâlnit pe liderii companiei la conferința Fortune's Most Powerful Women și i-a adus la propriul summit din 2019, la care au participat Stacey Abrams și Lindy West.

A obținut chiar și o vizită la sediul Riveter din partea Melindei Lewison, pe atunci directoare generală a Bezos Expeditions, fondul personal de investiții al lui Jeff Bezos.

În decembrie 2019, altcineva i-a scris lui Bezos pe aceeași adresă. Se prezenta drept „avertizor de integritate”, susținea că exista o schemă de „mită” într-o tranzacție imobiliară în care era implicat Carleton Nelson și preciza că „nu ar refuza o recompensă” pentru aceste informații.

Două luni mai târziu, avocații Amazon le prezentau procurorilor de la Departamentul de Justiție o prezentare PowerPoint de 42 de slide-uri, în care îl acuzau pe Carleton că direcționase contracte ale companiei către un dezvoltator imobiliar în schimbul a milioane de dolari mită.

Carleton a susținut că tocmai se asociase cu câțiva parteneri din domeniul imobiliar ca să-și deschidă propria afacere, una transparentă și aprobată de avocați.

În 2023, doi dintre asociații lui de afaceri au negociat recunoașteri ale vinovăției legate de aceste tranzacții. Un an mai târziu însă, Departamentul de Justiție a anulat acordurile, considerând că „nu sunt în interesul justiției”, și a indicat că renunță la planurile de a mai urmări penal pe cineva.

Conturi confiscate, percheziție și concediere

Amy Nelson nu a fost niciodată vizată de anchetă, dar spune că acuzațiile i-au distrus cariera. La o lună după vizita FBI, în timp ce participa pe Zoom la o întâlnire a Young Presidents' Organization, un club pentru oameni care au fondat sau condus companii mari înainte de 45 de ani, a primit de la bancă o alertă de descoperit de cont.

FBI-ul confiscase toate conturile soțului ei, dar și pe ale ei, inclusiv economiile strânse ca directoare a Riveter.

Două săptămâni mai târziu, agenții au revenit, de data aceasta cu armele scoase, ca să percheziționeze casa.

Din acel moment, Nelson a început să-și trezească fiicele înainte de răsărit și să iasă cu ele în fiecare dimineață în natură, ca, dacă agenții s-ar fi întors să-l aresteze pe Carleton, fetele să nu fie acolo să vadă.

„Crezi că vei fi foarte puternică atunci când ți se întâmplă așa ceva, iar eu m-am prăbușit complet”, a mărturisit ea. „Am trecut de la a funcționa extrem de bine la a tremura necontrolat și a mă ascunde în baie”.

În februarie 2021, reușise totuși să obțină o funcție de conducere la o companie de tehnologie, cu un pachet de remunerare care, spune ea, ajungea la un milion de dolari pe an, bani de care avea nevoie ca să-și întrețină familia și să plătească avocații.

După doar o săptămână, compania a aflat de cazul soțului ei și a concediat-o.

„Asta a fost probabil partea cea mai grea pentru mine”, a spus Carleton. „Nu mi s-a părut corect”.

Arestarea cu care fusese amenințat Carleton nu a mai venit, iar Nelson a înțeles că povestea nu se va încheia curând.

„Mi-am dat seama că, orice aș face, voi fi asociată cu povestea asta și că nu se va termina”, a spus ea. Până atunci, le vorbise despre caz doar prietenilor apropiați și consiliului de administrație. Atunci a început să posteze despre el pe Instagram, apoi pe TikTok.

Când a construit Riveter, „pur și simplu am făcut-o și nu m-am oprit”, spune ea. Din acel moment, „mi-am îndreptat toată energia aceea în lupta împotriva Amazon”.

„Modul girlboss”, întors împotriva Amazon

Nelson și-a folosit în apărarea soțului toate abilitățile de antreprenoare: rezistența, rețeaua de contacte și o încredere aproape nemărginită.

A bănuit că avocații Amazon lucrau cu un contract de muncă greșit al lui Carleton, care intrase la AWS în 2012 cu o libertate largă de a avea și alte activități. A rugat un angajat al companiei să caute în directorul intern și a descoperit un alt Carl Nelson, cu care Amazon îl confundase.

Un purtător de cuvânt al Amazon a confirmat confuzia, dar a spus că aceasta „nu a avut nicio influență asupra modului în care a evoluat cazul”.

După ce judecătorul din dosar a luat mai multe decizii favorabile Amazon, Nelson i-a cerut unui reporter de la Wall Street Journal să verifice dacă acesta deține acțiuni ale companiei. Ziarul a descoperit că soția judecătorului avea o investiție de 22.000 de dolari în Amazon. Judecătorul a numit ideea unui conflict de interese „aproape nebunească”, dar s-a retras din caz. Nelson a petrecut apoi peste doi ani căutând în arhiva unei instanțe din Seattle un caz în care Amazon să fi susținut că nu poate fi dată în judecată pentru încălcarea propriului cod de conduită. L-a găsit în primăvara lui 2023, noaptea, în timp ce copiii dormeau, iar acesta a ajuns să pună sub semnul întrebării chiar temeiul procesului intentat lui Carleton.

„Mă deranjează cu adevărat cât de proști credeau oamenii ăștia că suntem”, a spus ea.

Respinsă de progresiști, adoptată de dreapta

Pe măsură ce posta tot mai mult, conturile ei au devenit un șir nesfârșit de clipuri cu titluri precum „Supraviețuind lui Jeff Bezos” și „Opinie: miliardarii americani pot face orice oricui”.

Postările au atras atenția presei, dar nu a celei care o lăuda cândva pentru că alăpta în sala de ședințe. În 2022, revista libertariană Reason a scris despre confiscarea bunurilor familiei, iar Nelson a ajuns în interviuri cu Glenn Beck și Tucker Carlson. Alex Jones a discutat cazul cu simpatie pe Infowars.

Frustrată că jurnaliștii progresiști nu îi preiau cauza, Nelson a scris pe Facebook: „Mă simt atât de rătăcită politic. Ca și cum oamenii și cauzele pentru care am muncit toată viața îmi întorc spatele.”

Spune că a vorbit public ca să le lase fiicelor mărturia luptei familiei lor, dar expunerea a costat-o. A renunțat la planul de a cumpăra theLi.St, o rețea privată de femei influente, și a ieșit din ea după ce o altă membră a sfătuit-o să nu mai vorbească public despre caz. Directorul unui startup i-a scris ca să-i condamne apariția la Fox, iar o investitoare i-a spus că își retrage publicitatea și că transmite un mesaj cu propriii bani.

Cu timpul, Nelson și-a legat povestea de subiectele virale ale momentului, de la dosarele Epstein și Met Gala până la cei acuzați de atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie și procesul Lindsay Clancy, ca să ajungă la un public tot mai larg de sceptici. Când procuroarea federală Jessica Aber, care îl anchetase cândva pe Carleton, a murit în somn la 43 de ani, Nelson s-a implicat în discuțiile din comentarii cu oameni care puneau la îndoială cauza oficială a morții. În iunie, activismul ei în favoarea celor acuzați de criminalitate economică a dus-o la o strângere de fonduri la care a participat și Enrique Tarrio, fostul lider al Proud Boys.

Avocații Amazon au început să citeze din clipurile ei în documentele depuse la instanță, acuzând că „soția pârâtului Nelson, Amy, a răspândit pe scară largă teorii ale conspirației pe rețelele sociale” și că „a acuzat în mod fals Amazon că îi «vânează» familia”.

„Nu sunt o adeptă a teoriilor conspirației”, a replicat Nelson. „Sunt absolventă a uneia dintre primele cinci facultăți de drept, antreprenoare finanțată din capital de risc și fostă editorialistă Forbes.” A extras apoi din dosar cele mai grave acuzații la adresa ei și le-a postat peste fotografii în care zâmbește alături de Jane Fonda și Kamala Harris.

Ce a rămas după război

La o conferință de afaceri din Columbus, la care discursul principal l-a ținut Monica Lewinsky, Nelson a stat în primul rând, ca spectatoare. Deși este din oraș și are o influență online impresionantă, „nu aș fi invitată să vorbesc la așa ceva”, spune ea. „Nu-mi mai pasă de lucrurile astea”, a adăugat, deși în vocea ei se simțea o urmă de amărăciune.

Acum se reinventează ca consultantă și expertă în comunicare pentru oamenii aflați în criză, în timp ce Carleton a construit afacerea independentă cu imobiliare pentru centre de date pe care o plănuise de la început. Cei doi au ajuns la o înțelegere cu statul și și-au recuperat cea mai mare parte a banilor confiscați. Nelson se întreabă însă ce ar fi putut construi în ultimii șase ani dacă s-ar fi concentrat pe propria carieră, nu pe lupta de a-și ține soțul departe de închisoare.

Povestea ei este unică, dar spune multe despre destrămarea generației de femei fondatoare. Multe afaceri cu profil feminist au implodat sau și-au schimbat forma odată cu noua ordine politică, într-o perioadă în care Mark Zuckerberg vorbește despre aducerea unei „energii masculine” în corporațiile americane, iar Comisia pentru Egalitatea de Șanse în Angajare din administrația Trump dă în judecată un distribuitor Coca-Cola din cauza unei excursii organizate pentru angajatele femei.

„Toate lucrurile pe care credeam că le putem face nu le putem face, așa că nu mai vorbim despre ele”, spune Nelson. În subsolul casei, Carleton i-a amenajat un studio de podcast în care vorbește despre oligarhie și despre cei acuzați de criminalitate economică. Acolo se află o cană pe care scrie: „Am nevoie de teorii ale conspirației noi, toate cele vechi s-au adeverit.”

Chiar înainte de începerea procesului cu Amazon, Nelson a postat pe TikTok un clip în care ține în mână o foaie pe care scrie: „Toate disputele cu fostul angajator al soțului meu au fost soluționate.” Ca parte a acordului, Carleton și-a cerut public scuze. Vechile ei clipuri au început să dispară, iar când urmăritorii o întreabă ce s-a întâmplat, răspunde mereu la fel: „Fac trimitere la declarația mea.”

Înainte ca disputa să fie încheiată însă, Nelson spusese ceva ce acum sună aproape ca o profeție: „Mi-am imaginat mereu că, dacă Amazon va ajunge la o înțelegere în acest caz, prețul va fi tăcerea mea.”