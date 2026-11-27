În 1990, hoții au dat lovitura cu cel mai mare jaf de opere de artă din istorie. A durat 81 de minute. Cazul este încă nerezolvat

13 minute de citit Publicat la 16:21 27 Noi 2026 Modificat la 16:21 27 Noi 2026

Sala Olandeză din Muzeul Isabella Stewart Gardner, în 1990, după jaf. Rama tabloului de Rembrandt e pe podea, exact unde au lăsat-o hoții. Sursa foto: Getty Images via CNN Newsource

În interiorul celebrului Muzeu Isabella Stewart Gardner din Boston, capodopere semnate de Tițian, Rembrandt și John Singer Sargent îi întâmpină zilnic pe sute de vizitatori. Însă, printre sălile intime ale galeriilor, unele dintre exponate lasă o impresie tulburătoare. Rame aurite, bogat ornamentate, atârnă goale pe pereți, amintind în tăcere căutarea celor 13 opere de artă cu valoare inestimabilă, furate în cel mai mare jaf de artă nerezolvat din lume. Reprezentanții muzeului spun că această căutare nu se va încheia până când fiecare piesă nu va fi recuperată.

„Acesta este un semn de speranță. Credem că operele vor fi din nou aici”, a declarat Anthony Amore, expert în furturi de opere de artă și, în ultimii 21 de ani, director de securitate și investigator-șef la Muzeul Isabella Stewart Gardner, pentru CNN. „Este un memento că acesta este singurul loc în care aceste opere furate își au cu adevărat locul.”

Potrivit lui Geoffrey Kelly, fost investigator al FBI, colecția furată este evaluată în prezent la aproape un miliard de dolari. Acesta a petrecut 22 de ani conducând eforturile FBI de soluționare a cazului, pe care agenția l-a descris drept cea mai mare infracțiune individuală împotriva proprietății din istoria Statelor Unite.

În peste 36 de ani, operele de artă nu au fost niciodată recuperate și nimeni nu a fost pus sub acuzare pentru această infracțiune. Cu toate acestea, cazul rămâne unul dintre cele mai extraordinare mistere nerezolvate, continuă să ocupe un loc important în memoria publicului și reprezintă un model tulburător care încă influențează anchetele moderne, în contextul în care noi furturi de artă, unele deosebit de violente, au ajuns în atenția publicului în întreaga Europă.

„Lumea iubește jafurile de opere de artă, după cum se vede și din ceea ce se întâmplă în ultima vreme în știri, cu jaful de la Luvru și toate aceste furturi recente din muzee care au avut loc în Europa. Oamenii sunt fascinați de ele”, a declarat Kelly, autorul cărții despre ancheta de la Muzeul Gardner, intitulată „Thirteen Perfect Fugitives”.

Un jaf de Ziua Sfântului Patrick, în Boston

În noaptea de 17 martie 1990, Bostonul era cuprins de petrecerile și festivitățile dedicate Zilei Sfântului Patrick, iar forțele de poliție erau răspândite în tot orașul și aveau efective insuficiente pentru a acoperi toate zonele, potrivit lui Kelly.

Cu puțin înainte de ora 1:30, în dimineața zilei de 18 martie, doi bărbați îmbrăcați în uniforme ale Departamentului de Poliție din Boston au ajuns la intrarea destinată angajaților muzeului și au sunat la soneria de noapte, a povestit Kelly. Cei doi i-au spus paznicului de noapte că au venit în urma unui apel privind o tulburare.

În interior, Richard „Rick” Abath s-a confruntat cu o decizie care avea să devină unul dintre cele mai analizate momente din istoria celebrului jaf de artă. Încălcând regulamentul muzeului, Abath a descuiat ușa și i-a lăsat pe cei doi bărbați să intre.

„Stăteau acolo, cu pălăriile, paltoanele și insignele lor, arătau ca niște polițiști, iar eu le-am deschis ușa de acces în muzeu”, i-a declarat Abath CNN într-un interviu exclusiv din 2013.

Odată intrați, bărbații i-au cerut paznicului să-și cheme colegul să li se alăture. Când a sosit și al doilea agent de pază, cei doi pretinși polițiști le-au spus că sunt arestați. Paznicii au fost încătușați, legați cu bandă adezivă și imobilizați în subsolul muzeului.

„După ce a terminat să mă încătușeze, l-a încătușat și pe colegul meu și a spus, într-un mod foarte teatral: «Domnilor, acesta este un jaf»”, și-a amintit Abath.

Departe de a fi polițiști, cei doi bărbați erau infractori.

Aceștia au mers pe coridor până în Sala Olandeză a muzeului, de unde au furat șase opere de artă, printre care trei lucrări de Rembrandt și una de Vermeer.

Unul dintre hoți a rămas în Sala Olandeză și a îndepărtat cu grijă câteva dintre picturi din passe-partout-urile și ramele lor, deși două dintre lucrările lui Rembrandt au fost pur și simplu decupate.

Celălalt hoț a ieșit din sală și a mers pe coridor până în Sala Italiană Veche, trecând apoi prin Sala Rafael. S-a întors de mai multe ori pe același traseu, trecând pe lângă opere de artă celebre, inclusiv două picturi de Rafael. „Acesta este unul dintre marile mistere ale furtului”, a spus Amore.

În cele din urmă, a ajuns în Galeria Scurtă, unde a furat cinci schițe realizate de Degas și un ornament metalic de la vârful unui drapel al Primului Regiment al lui Napoleon.

O pictură în ulei semnată de Édouard Manet a fost furată din Sala Albastră, situată la primul etaj.

Fără să se grăbească, hoții au furat 13 opere de artă de neînlocuit în doar 81 de minute.

În cei aproape 34 de ani care au trecut de la jaf până la moartea sa, în 2024, Abath, care avea 23 de ani la momentul furtului, nu a fost niciodată pus sub acuzare și a susținut în mod constant că nu a fost implicat, deși a fost interogat de numeroase ori de autorități.

Avocatul care l-a reprezentat timp de mulți ani a spus că Abath a deschis ușa în ciuda regulamentului muzeului pentru că a crezut că i se adresau polițiști adevărați.

„Dacă, pe de o parte, am regulamentul muzeului, iar pe de altă parte am ceea ce pare a fi un polițist din Boston care se uită la mine prin geamul ușii și îmi spune să deschid, alegerea este foarte simplă pentru mine”, a declarat George Gormley, care l-a reprezentat pe Abath la numeroase audieri în fața marelui juriu de-a lungul anilor.

Potrivit lui Gormley, acuzațiile l-au urmărit pe Abath toată viața.

„Nu îți mai recapeți niciodată pe deplin reputația”, a spus Gormley. „Era un om bun, care încerca să ducă o viață cinstită, respectând legea, dar a cărui existență a fost într-un fel îngrădită de toate aceste lucruri.”

Indiferent cine s-a aflat în spatele furtului, nimeni nu a ajuns vreodată la închisoare pentru această infracțiune.

Nu a fost un jaf ca la Hollywood

În filmele de succes, jafurile de opere de artă sunt puse la cale de organizații criminale sofisticate, precum în celebrul film Warner Bros. „Șoimul maltez”, sau de hoți eleganți, precum Thomas Crown, un miliardar care fură picturi de neprețuit doar pentru adrenalina provocării, nu pentru bani. Însă, potrivit lui Kelly, autorii jafului de la Muzeul Gardner erau simpli infractori locali, cunoscuți de autorități.

„Făceau parte din gruparea unui bărbat pe nume Carmello Merlino, care conducea o rețea de trafic de droguri în cartierul Dorchester din Boston”, a declarat Kelly. „Erau interlopi locali.”

În februarie 1999, FBI l-a arestat pe Merlino și pe trei dintre asociații săi în urma unei operațiuni complexe sub acoperire, care a implicat un informator din gruparea acestuia, potrivit documentelor judiciare. Operațiunea viza un jaf planificat asupra unui depozit de vehicule blindate din Easton, Massachusetts, de unde infractorii intenționau să fure 50 de milioane de dolari.

Martin Leppo, un cunoscut avocat specializat în drept penal din Massachusetts, i-a reprezentat pe Merlino și pe membrii grupării sale. Acesta le-a declarat realizatorilor serialului documentar „This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist” că agenții federali au folosit operațiunea sub acoperire pentru a pune presiune asupra suspecților, în încercarea de a rezolva cazul Gardner și de a recupera operele de artă furate.

„Au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a face o arestare. Au organizat acea operațiune sub acoperire, iar după ce i-au arestat, le-au spus: «Dați-ne tablourile și sunteți liberi»”, a povestit Leppo.

Merlino a murit în 2005, potrivit evidențelor Biroului Federal al Penitenciarelor din SUA, iar Leppo a murit în 2024.

Kelly consideră că persoanele care au furat tablourile este posibil să fi făcut acest lucru pentru a le folosi ulterior ca mijloc de presiune.

Deși filmele ar putea sugera imaginea unui oligarh bogat, care stă într-o galerie secretă, savurează coniac și este înconjurat de opere de artă furate, Kelly spune că ancheta de la Muzeul Gardner, la fel ca multe altele în care a fost implicat în calitate de membru fondator al Echipei FBI pentru Infracțiuni Împotriva Patrimoniului Artistic, nu confirmă deloc acest scenariu.

Nu există o piață reală pentru vânzarea picturilor celebre furate, a explicat Kelly. Însă, în Bostonul acelei perioade, operele de artă erau folosite drept monedă de schimb de către infractorii care doreau să obțină un fel de garanție că vor scăpa de închisoare.

„Cred că aceasta a fost intenția și în acest caz. Urmau să le păstreze o vreme și poate să le folosească drept mijloc de presiune pentru eventuale infracțiuni pentru care ar fi fost arestați în viitor”, a declarat Kelly.

Amore a exprimat o opinie similară, subliniind că operele de artă furate rareori găsesc cumpărători legitimi.

„Nimeni nu cumpără astfel de lucruri. Ele ajung să fie ascunse pentru o utilizare viitoare, nedefinită. Ar putea fi folosite în mai multe scopuri, inclusiv ca o «carte de ieșire din închisoare» sau drept garanție într-o tranzacție ilegală.”

În 2013, FBI a anunțat că era convins că știa identitatea hoților, care aveau legături cu lumea interlopă locală. Potrivit agenției, operele de artă au fost transportate în Connecticut, după care hoții au încercat să le vândă în Philadelphia, însă ulterior anchetatorii au pierdut urma acestora.

Kelly spune că motivul pentru care FBI și autoritățile locale nu au reușit să facă arestări sau să recupereze operele, deși considerau că știau cine se afla în spatele jafului, a fost atenția mult prea mare pe care o atrăsese cazul.

„Au fost trei, probabil patru persoane implicate în jaf care au fost ucise în decurs de un an și jumătate de la comiterea acestuia”, a afirmat Kelly. „Cred că acest lucru a avut un efect descurajator asupra oricui s-ar fi gândit să vină cu informații.”

În 2015, Peter Kowenhoven, agent special adjunct responsabil al FBI din Boston, a declarat pentru Associated Press că hoții erau morți, dar a refuzat să le dezvăluie identitatea.

Cel mai dificil caz nerezolvat

Kelly a fost repartizat în ancheta jafului de la Muzeul Gardner la 12 ani după comiterea infracțiunii și la șapte ani după expirarea termenului de prescripție, adică perioada în care o persoană putea fi pusă sub acuzare pentru acest jaf.

„Nu mai ai nimic cu care să poți pune presiune asupra cuiva, iar lucrurile devin foarte dificile”, a spus el, adăugând că dosarul ajunsese într-un punct mort.

Misiunea lui Kelly era recuperarea operelor de artă de neprețuit.

În majoritatea cazurilor de furt de opere de artă, obiectele sustrase sunt recuperate la scurt timp după comiterea infracțiunii, potrivit lui Kelly. Pe de altă parte, uneori, operele reapar abia după foarte mulți ani.

„Dacă nu reușești să recuperezi operele în acea perioadă limitată de timp, imediat după producerea jafului, atunci lucrurile devin o chestiune de generații. Recuperarea se va întâmpla pentru că cineva moare, cineva ajunge la închisoare, familiile caută prin lucrurile bunicului după moartea acestuia și găsesc ceva în pod sau deschid o casetă de valori”, a explicat el.

Kelly crede că cele 13 opere de artă se află încă undeva în lume și că, într-o zi, vor fi recuperate.

„Există atât de multe exemple de opere de artă recuperate la zeci de ani sau chiar la secole după ce au fost furate”, a spus el.

Ca exemplu, Kelly a menționat o pictură originală semnată de Leonardo da Vinci, intitulată „Salvator Mundi”, care a dispărut după o licitație din 1763, dar a fost redescoperită de comercianții americani de artă Robert Simon și Alexander Parish după 242 de ani.

Astfel de povești îi dau lui Kelly speranța că și operele furate din Muzeul Gardner vor fi găsite.

„Au fost furate 13 piese și sunt primul care recunoaște că există unele dintre operele din jaful de la Gardner despre care nu am auzit niciodată pe nimeni spunând că le-ar fi văzut... Cu toate acestea, am avut semnalări foarte credibile privind tabloul «Hristos în furtuna de pe Marea Galileei», peisajul marin realizat de Rembrandt.”

Șeful departamentului de securitate și investigații al Muzeului Gardner împărtășește punctul de vedere al lui Kelly.

„De multe ori, publicul și mass-media presupun că, dacă nu au auzit nimic, înseamnă că nu se întâmplă nimic. Realitatea este cu totul diferită”, a declarat Amore. „Nu cred că acest caz este «imposibil de rezolvat». În acest moment, este vorba despre găsirea locului în care se află operele de artă.”

Schimbarea tacticii și a țintelor ar putea îngreuna recuperarea operelor de artă furate

Deoarece capodoperele celebre sunt, în general, imposibil de vândut pe piața liberă, experții consideră că hoții din perioada jafului de la Muzeul Gardner au fost probabil nevoiți să ascundă tablourile intacte, tratându-le drept o monedă de schimb clandestină sau o posibilă garanție pentru a evita pedeapsa în viitor.

Amore spune că cele mai recente furturi de artă de mare amploare sunt și mai îngrijorătoare, deoarece nu mai respectă acest tipar.

„Jaful de la Gardner a implicat o înșelătorie, iar hoții și-au luat timpul necesar. Celelalte jafuri au fost brutale și rapide”, a declarat Amore.

În Europa, „marea majoritate au fost infracțiuni rapide, de tipul intră și fură”, a explicat el.

Kelly a atras atenția asupra creșterii „îngrijorătoare” a furturilor de bijuterii cu o valoare culturală deosebită, inclusiv jaful din 2025 de la celebrul Muzeu Luvru din Paris.

Bărbații au folosit un polizor unghiular, o unealtă electrică portabilă pentru tăiere și șlefuire, pentru a sparge geamul, apoi au pătruns într-una dintre cele mai ornamentate săli ale muzeului și au spart două vitrine, furând nouă piese de bijuterie din perioada napoleoniană. Printre acestea se numărau diademe, coliere și cercei împodobiți cu safire, smaralde și diamante, purtate de reginele Franței în secolul al XIX-lea. Potrivit procurorilor, hoților le-au trebuit doar patru minute pentru a intra și a pleca cu prada.

„Desigur, în cazul Luvrului, au ales să fure bijuterii pentru că, în timp ce nu poți lua un Rembrandt, să-l tai în 100 de bucăți și să vinzi fiecare bucată separat, poți lua o bijuterie de un milion de dolari, o poți dezmembra, poți recroii pietrele prețioase și poți topi monturile... Bineînțeles, dincolo de valoarea monetară, contează și semnificația și importanța culturală a acestor obiecte”, a explicat Kelly.

Potrivit acestuia, infractorii pot obține bani din bijuteriile furate într-un mod în care nu ar putea face acest lucru în cazul picturilor sau sculpturilor celebre.

Un alt factor care îi determină pe hoți să prefere furtul rapid de bijuterii în locul tablourilor furate este un dezavantaj juridic evident, cel puțin în Statele Unite.

„Legislația noastră privind bunurile furate prevede că nu poți dobândi niciodată un titlu de proprietate valabil asupra unui bun furat”, a declarat Kelly. „Victima va avea întotdeauna drepturi mai puternice asupra acelui obiect decât chiar și un cumpărător de bună-credință. Acesta este motivul pentru care FBI continuă să investigheze acest caz.”

Cu puține excepții, nu există un termen-limită pentru dreptul adevăratului proprietar de a revendica o operă de artă furată. Ancheta FBI aflată încă în desfășurare nu mai urmărește neapărat tragerea la răspundere penală a vinovaților, ci recuperarea operelor de artă și readucerea lor acasă, la Muzeul Gardner, a explicat Kelly.

Speranța rămâne pentru întoarcerea operelor de artă furate de la Muzeul Gardner

În ceea ce privește operele de artă de neprețuit dispărute în urma jafului de la Muzeul Gardner, ambii experți intervievați de CNN sunt de acord că aceste capodopere vor fi recuperate într-o bună zi.

„Operele de artă cu valoare ridicată și foarte ușor de recunoscut au o probabilitate mai mare de a fi recuperate decât cele mai puțin cunoscute. Există motive să credem că toate aceste lucrări se vor întoarce, în cele din urmă, la locurile cărora le aparțin. Dar poate fi un proces de lungă durată”, a declarat Amore.

„Anchetatorii și muzeele nu trebuie să renunțe niciodată la capodoperele lor”, a adăugat el.

În ceea ce privește jafurile din Europa, Amore a declarat că polițiștii francezi și italieni sunt „foarte buni în investigarea furturilor de opere de artă” și crede că, în cele din urmă, vor reuși să recupereze o mare parte dintre obiectele furate.

După ce a amintit că unele opere de artă au fost returnate chiar și la sute de ani după dispariție, precum „Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, Kelly a rezumat situația într-o singură idee:

„Sunt undeva acolo. Sunt convins că nu au fost distruse”, a spus el.

Valoarea unora dintre cele mai importante opere de artă din punct de vedere cultural nu este întotdeauna reflectată de prețul lor de piață, a explicat Kelly, care a petrecut peste două decenii căutând capodoperele furate de la Muzeul Gardner. În opinia sa, aceste opere rămân esențiale pentru umanitate.

„Fac parte din istoria noastră comună... Ele reprezintă ceea ce suntem. Ne definesc și sunt extrem de importante.”