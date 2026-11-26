2 minute de citit Publicat la 11:55 26 Noi 2026 Modificat la 11:57 26 Noi 2026

Trafic în București pe timp de iarnă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Vremea va continua să se răcească în România în următoarele zile, iar ploile se vor extinde treptat în cea mai mare parte a țării. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat joi, la Antena 3 CNN, că în București ar putea să apară și primele ninsori în acest weekend. „Sâmbătă, precipitațiile vor începe sub formă de ploaie, dar se vor transforma în ninsoare în cursul după-amiezii și în noaptea de sâmbătă spre duminică”, a precizat aceasta.

Potrivit șefei ANM, începând din această noapte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei va ninge.

La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini de peste 1.400 de metri stratul de zăpadă va ajunge la 10-15 centimetri.

„Într-adevăr, de astăzi precipitațiile vor fi în extindere în cea mai mare parte a țării. La început, în partea de vest și sud vest a țării, acolo unde cantitățile de apă cumulate vor înregistra valori de 15-30 de litri pe metru pătrat, apoi în extindere, în cea mai mare parte a țării. Vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În această noapte, în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei, cu strat de zăpadă cu grosimi de până la 2 sau 7 cm, iar la munte predominant vor fi ninsorile. La altitudini mai mari de 1400 de metri, stadiu de zăpadă de 10-15 centimetri, posibil în vestul Carpaților Meridionali, în jurul a 25 de centimetri.

Tot la altitudini mari, de peste 1.400 de metri, vorbim și de rafale de vânt de 90-110 kilometri pe oră, care vor viscoli ninsoarea. În ceea ce privește regimul termic, astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade Celsius, cu 6-7 grade în Capitală. Minimele vor coborî spre -2 grade la nivel național, iar în această noapte vor ajunge la 7-8 grade în Capitală și la 1-3 grade în restul țării”, a explicat șefa ANM.

În Capitală, temperaturile maxime vor ajunge joi la 6-7 grade Celsius, însă vremea se va răci treptat spre finalul săptămânii și la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit șefei ANM, în weekend sunt anunțate ninsori.

„Însă, pe măsură ce înaintăm spre finalul săptămânii și mai ales debutul săptămânii viitoare, temperaturile vor fi în scădere, vremea devenind deosebit de rece pentru final de toamnă în zona țării noastre și un debut de iarnă, pentru că minimele vor atinge valori de minus 14, posibil minus 15 grade în depresiuni, până la minus 2 grade în zona litoralului.

Chiar și în Capitală, la mijlocul săptămânii viitoare e posibil să ne apropiem de pragul de ger sub minus 10 grade Celsius și nu excludem ca la acest final de săptămână, sâmbătă, în Capitală, să avem primele ninsori. Având în vedere că precipitațiile, la început sub formă de ploaie, pe parcursul după-amiezii de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, să se transforme în ninsori și posibil să depună și strat de zăpadă”, a încheiat Elena Mateescu.