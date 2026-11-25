ANM anunță viscol și ninsori în România, joi. Se depune zăpada în mai multe zone. E alertă meteo cod galben de vijelii în 12 județe

Modificat la 10:31 25 Noi 2026

Publicat la 10:31 25 Noi 2026

2 minute de citit Publicat la 10:31 25 Noi 2026 Modificat la 10:31 25 Noi 2026

ANM anunță ninsori și viscol în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 25 noiembrie, o informare meteorologică de precipitații mixte, polei, ninsori și intensificări ale vântului, precum și o atenționare Cod galben de vânt puternic și ninsori viscolite în zonele montane.

Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării începând din noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie.

Potrivit meteorologilor, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 02:00 – 27 noiembrie, ora 10:00.

ANM anunță ploi, lapoviță și ninsoare. Unde se depune strat de zăpadă

În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. În vestul și sud-vestul României se vor acumula, local, cantități de apă de 15-30 l/mp.

Vor predomina ploile, însă vremea va aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni.

La începutul zilei de joi, precipitațiile vor fi mixte în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și în cursul nopții vor afecta jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei.

În aceste zone se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 2 și 7 centimetri.

La munte vor predomina ninsorile, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, unde meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5-10 centimetri, în general.

ANM avertizează și asupra riscului de polei, cu o probabilitate mai ridicată în sud-vestul țării, în centru, în nord-est și în zonele montane.

Viscol la munte. Rafalele vor ajunge la 110 km/h

În noaptea de miercuri spre joi, 25/26 noiembrie, și pe parcursul zilei de joi, 26 noiembrie, vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 40-60 km/h.

În cea mai mare parte a zonei montane, rafalele vor ajunge la 60-80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită.

Cod galben de viscol și ninsori în Carpații Meridionali și Munții Banatului

Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis și o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite.

Avertizarea este valabilă 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00 și vizează Carpații Meridionali și Munții Banatului, în general la altitudini de peste 1.400 de metri, precum și sudul Banatului.

În Carpații Meridionali și Munții Banatului, vântul va avea viteze de 60-70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90-110 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor determina scăderea vizibilității.

Meteorologii anunță ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 de metri. Izolat, cantitățile de apă vor ajunge la 10-20 l/mp.

Stratul de zăpadă depus va avea, în general, 10-15 centimetri, însă în vestul Carpaților Meridionali poate ajunge în jurul valorii de 25 de centimetri.

De asemenea, în sudul Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

Așadar, finalul lunii noiembrie aduce precipitații în cea mai mare parte a țării, iar în zonele montane sunt așteptate ninsori viscolite, rafale puternice de vânt și depuneri consistente de zăpadă.