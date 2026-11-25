Un român de 26 de ani candidează la primăria unui oraș de lângă Milano. „Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân”

1 minut de citit Publicat la 10:21 25 Noi 2026 Modificat la 10:21 25 Noi 2026

În Piața Marconi din centrul orașului, în mijlocul mulțimii, Andrei Lacanu a vorbit despre dorința de a contribui la schimbarea orașului. Foto - Facebook - Andrei Lacanu

Andrei Lacanu, un român în vârstă de 26 de ani, candidează pentru funcția de primar al orașului Abbiategrasso, de lângă Milano. În prezent, este consilier municipal din partea Partidului Democrat (PD) și secretar adjunct al secției locale a partidului, relatează Il Giorno.

Andrei Lacanu s-a mutat de la o vârstă fragedă în Abbiategrasso și este fiul unui cuplu de imigranți români. A absolvit Facultatea de Științe Politice și Relații internaționale la Bologna, iar implicarea sa în politică a început încă din adolescență. În prezent, este consilier municipal din partea Partidului Democrat (PD) și secretar adjunct al organizației locale a formațiunii.

În Piața Marconi din centrul orașului, în mijlocul mulțimii, Andrei Lacanu a vorbit despre dorința de a contribui la schimbarea orașului.

„Abbiategrasso este orașul în care am crescut și unde mi-am pus rădăcinile, și unde acum am decis să mă implic. Aceasta este și casa mea”, a vorbit el de pe o tribună improvizată.

Acesta a vorbit despre familia sa, dar și despre motivul pentru care el a ales să candideze.

„Ei au avut curajul să plece, eu vreau să am curajul să rămân. Nu pot accepta ca atâția băieți și fete să nu reușească să-și găsească un viitor aici, la Abbiategrasso, unde eu, dimpotrivă, mi-am găsit un viitor. Nu vreau să mă resemnez la ideea că acesta este un teritoriu de părăsit atunci când un tânăr intenționează să-și întemeieze o familie.

Tocmai pentru acești tineri am decis să candidez. Ne prezentăm la alegeri”, a mai adăugat el.

El a avut un mesaj și pentru locuitorii din Abbiategrasso, pe care i-a îndemnat să se implice în construirea viitorului comunității.

„Pentru a avea grijă de acest oraș, ne prezentăm la alegeri pentru a crede în viitor. Spun asta la plural pentru că eu candidez la funcția de primar, dar nu pot concura singur pentru acest obiectiv.

Vă rog pe toți să vă simțiți parte din această responsabilitate colectivă, deoarece numai printr-o acțiune colectivă putem oferi speranță și concretitate visurilor și speranțelor fiecăruia”, a mai spus românul.

Abbiategrasso este un oraș de lângă Milano, care are peste 30.000 de locuitori.