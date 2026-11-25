Alertă în SUA înaintea unei explozii uriașe. Armata va detona 68 de butoaie cu 5 tone de azidă de plumb. NASA trimite aeronave speciale

9 minute de citit Publicat la 10:18 25 Noi 2026 Modificat la 10:18 25 Noi 2026

Armata SUA urmează să detoneze miercuri cele 68 de butoaie de azidă de plumb. FOTO: CNN Newsource/Pentagon

Explozia controlată a aproape cinci tone de explozibili instabili, depozitați de zeci de ani într-o fabrică militară din statul american Iowa, stârnește îngrijorări majore în rândul locuitorilor din zonă, care se tem de contaminarea cu plumb a aerului, apei și solului. Armata SUA urmează să detoneze miercuri cele 68 de butoaie de azidă de plumb, după ce o curte federală de apel a respins solicitarea organizațiilor de mediu de a bloca operațiunea, în timp ce autoritățile susțin că materialul degradat riscă să explodeze spontan, provocând un dezastru și mai mare, potrivit CNN.

NASA a mobilizat mai multe aeronave de cercetare specializate, echipamente de observare din spațiu și personal științific pentru a sprijini operațiunile în curs de la Fabrica de Muniție a Armatei SUA din Middletown.

Agenția spațială americană a trimis la fața locului o aeronavă P-3 Orion și un Gulfstream III, aparținând Centrului de Cercetare Langley din Virginia, precum și o aeronavă B200 operată de o companie contractată de Centrul de Cercetare Ames al NASA.

În plus, agenția utilizează datele furnizate de instrumentul spațial TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution), care monitorizează poluarea atmosferică. NASA precizează că, în colaborare cu celelalte instituții federale, folosește instrumentele științifice avansate și expertiza specialiștilor săi pentru a colecta date despre mediu și atmosferă, care să contribuie la evaluarea situației și la coordonarea răspunsului autorităților. Agenția subliniază că mobilizarea face parte dintr-un efort coordonat la nivelul întregului guvern american și că este pregătită să pună la dispoziție capacitățile sale tehnice și expertiza științifică ori de câte ori i se solicită sprijinul.

As part of a coordinated, whole-of-government effort, NASA has rapidly mobilized specialized research aircraft, space-based observation capabilities, and scientific personnel to support ongoing efforts at the Iowa Army Ammunition Plant in Middletown, Iowa. NASA stands ready to bring its unique capabilities and world-class scientific expertise to bear whenever called upon in service of the nation and the American people. In support of this effort, NASA has deployed a P-3 Orion and Gulfstream III from the agency's Langley Research Center in Virginia and a NASA Ames contracted B200, and is leveraging observations from its space-based Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution (TEMPO) instrument. Working alongside our partners across the federal government, NASA is utilizing its advanced scientific instruments and expertise to collect environmental and atmospheric data to inform the broader federal response. — NASA (@NASA) November 24, 2026

Anunțul Armateu SUA despre explozia controlată

Într-un comunicat transmis luni seară, Armata SUA a anunțat că va continua procedura de îndepărtare controlată a 68 de butoaie de azidă de plumb, în coordonare cu autoritățile statale, locale și federale, care au fost „unanime” în susținerea detonării.

Decizia vine după ce președintele Donald Trump a intervenit pentru a anula hotărârea Armatei de a merge mai departe cu operațiunea, ordonând acesteia să aștepte până când instanța și guvernatorul ales al statului își vor da aprobarea.

„Toate agențiile de specialitate sunt de acord, iar atât actualul guvernator al statului Iowa, cât și cel care urmează să preia funcția spun că decizia le aparține experților”, a scris luni seară, pe platforma X, secretarul interimar al Armatei, Adam Telle. „Continuăm operațiunea de îndepărtare controlată, în deplină coordonare cu toate autoritățile statale, locale și federale, deoarece siguranța cetățenilor din Iowa este pe primul loc.”

Activiștii de mediu, oficialii locali și locuitorii din apropierea orașului Middletown spun însă că sunt copleșiți de îngrijorările privind sănătatea și siguranța, din cauza riscurilor potențiale de expunere la plumb în urma detonării.

Azida de plumb, un material instabil folosit pentru detonarea muniției, a fost depozitată timp îndelungat în spatele porților păzite ale Fabricii de Muniție a Armatei SUA din Iowa, acolo unde câmpurile de porumb plate din sud-estul statului fac loc brusc unei instalații militare de înaltă securitate, care se întinde pe aproximativ 19.000 de acri.

Potrivit Armatei, depozitarea pe termen lung a permis însă materialului să se recristalizeze în interiorul recipientelor, ceea ce îl face vulnerabil la detonarea spontană.

Guvernul federal intenționa să detoneze cele aproape cinci tone de material periculos care conține azidă de plumb, aflate în depozit în incinta fabricii și protejate de straturi de pământ și beton. Autoritățile consideră că detonarea controlată este singura modalitate sigură de a gestiona materialul, deși operațiunea ar putea elibera reziduuri în atmosferă, în apele subterane și în localitățile învecinate.

Guvernatorul ales a spus că locuitorii statului Iowa ar trebui să aibă acces la același nivel de informații pe care l-a primit el în cadrul informărilor oferite de guvernul federal. El a adăugat că a cerut administrației „să împărtășească aceste informații cu publicul cât mai curând posibil”.

Ce se află depozitat în fabrica de muniție

Fabrica de muniție, construită în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a produs timp de peste opt decenii obuze de artilerie și focoase folosind explozibili reali. Instalația ocupă aproape 30 de mile pătrate din zona rurală a comitatului Des Moines, la granița cu Middletown, o localitate cu aproximativ 400 de locuitori.

Nu este însă clar când au descoperit exact oficialii că azida de plumb depozitată la fabrica din Iowa se degradase.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Armata a notificat Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) în jurul datei de 12 martie cu privire la degradarea materialului. Documentele arată însă că, încă din ianuarie, Armata activase un grup de lucru interinstituțional pentru a analiza posibile alternative la detonare.

Fabrica de Muniție a Armatei SUA din Iowa se întinde pe 7.600 de hectare în partea de sud-est a statului.

„Din ianuarie până în aprilie 2026, acest grup de lucru interinstituțional a petrecut numeroase ore efectuând cercetări ample în literatura de specialitate, evaluări tehnice și analize de risc pentru întreaga gamă de alternative posibile de tratare a materialului”, se arată într-o scrisoare din septembrie a Armatei, inclusă în documentele depuse în instanță.

În martie, Armata a atribuit un contract companiei MuniRem Environmental, o firmă din statul Georgia care folosește substanțe chimice pentru neutralizarea muniției fără detonare, potrivit documentelor depuse în instanță. Însă instituția militară a anulat contractul două luni mai târziu, invocând motive de siguranță, și a optat în schimb pentru detonare.

„Această decizie este susținută de consensul tehnic al autorităților militare și federale responsabile de siguranța explozibililor, potrivit căruia aceasta este singura metodă sigură de tratare a materialului”, se arată într-o scrisoare din septembrie, parțial redactată, inclusă în documentele instanței. Scrisoarea este semnată de Amy L. Borman, secretar adjunct al Armatei pentru Mediu, Siguranță și Sănătate Ocupațională.

Valentine Nzengung, director executiv al MuniRem, a declarat pentru CNN că Armata „ne-a spus că a evaluat rapoartele și a ajuns la concluzia că detonarea controlată era cea mai sigură metodă și că acesta era motivul pentru care mergeau mai departe cu detonarea controlată. Nu ne-au oferit prea multe detalii în plus”.

EPA deschide calea pentru detonarea controlată

După ce a notificat EPA cu privire la degradarea azidei de plumb, Armata a solicitat și a primit autorizații de depozitare de urgență, care au permis păstrarea materialului în același loc până la elaborarea unui plan de tratare.

EPA a emis o autorizație care a intrat în vigoare pe 13 noiembrie și care permitea continuarea depozitării, dar care mergea mai departe decât alte autorizații, aprobând o detonare controlată „pentru a gestiona în siguranță pericolul reprezentat de explozibil și pentru a reduce amenințarea iminentă la adresa comunității din jur și a mediului”.

Autorizația stabilește cerințele pe care Armata trebuie să le respecte, inclusiv „colectarea de probe și monitorizarea (înaintea detonării, în timpul detonării și după detonare), notificări publice înainte și după detonare, implementarea măsurilor de curățare și obligațiile de raportare”.

În consecință, Armata a emis un avertisment public prin care anunța că detonările erau programate pentru 20 noiembrie și le cerea locuitorilor să părăsească zona pentru cea mai mare parte a zilei.

Locuitorii din zonă au criticat planurile de detonare, exprimându-și temerile privind siguranța lor și integritatea proprietăților.

Consiliul pentru Mediu din Iowa și organizația Sierra Club au depus o cerere de urgență la Curtea de Apel a Statelor Unite, solicitând suspendarea autorizației EPA cu mai puțin de 20 de ore înainte de detonarea azidei de plumb. Organizațiile au argumentat că operațiunea ar putea expune locuitorii la plumb toxic înainte ca măsurile de protecție și alternativele, precum neutralizarea chimică, să fie analizate.

Locuitorii din Middletown, surprinși aici pe 20 noiembrie, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la siguranță și la lipsa comunicării.

Organizațiile au susținut că autorizația EPA nu oferă protecție adecvată împotriva contaminării cu plumb și nici informații publice, monitorizare și măsuri de curățare suficiente pentru „categoriile vulnerabile ale populației, inclusiv femeile însărcinate și copiii”, precum și pentru „bovine, găini și alte animale”.

În aceeași zi în care a fost depusă cererea, judecătorul a dispus suspendarea autorizației pe durata procedurilor judiciare.

Documentele depuse în instanță arată că Armata a amânat apoi operațiunea pentru 23 noiembrie, înainte de a stabili în cele din urmă data de 24 noiembrie.

Guvernul s-a opus suspendării și spune că va efectua oricum detonarea

În cea mai amplă apărare juridică de până acum, guvernul federal a cerut pe 22 noiembrie curții de apel să ridice suspendarea temporară a autorizației EPA pentru detonare, argumentând că operațiunea ar expune publicul unui pericol și mai mare: o explozie necontrolată.

„Există un risc imediat ca azida de plumb de la instalație să explodeze spontan”, a scris guvernul federal în documentul prin care s-a opus suspendării.

Documentele depuse în instanță arată că azida de plumb degradată și cristalizată va exploda dacă cristalele se sparg, lucru care se poate produce mai ușor la temperaturi de îngheț. Pe măsură ce frigul persistent al iernii se instalează în Iowa, Armata se teme că o explozie periculoasă și necontrolată este iminentă.

„Prin urmare, alegerea nu este între detonare și lipsa detonării. Este vorba despre alegerea dintre o detonare planificată (programată în condiții meteorologice favorabile, precedată de o notificare publică și urmată de monitorizare și curățare) și o explozie neplanificată, care se poate produce în orice moment, fără avertisment și fără măsuri de protecție”, a argumentat guvernul.

Guvernul a recunoscut în documentul depus în instanță că „o detonare controlată va elibera praf de plumb”, dar a susținut că „detonarea controlată este singura modalitate de a minimiza eliberarea acestuia”.

„Reglementările EPA permit acțiunea planificată de Armată fără a fi nevoie de o autorizație”, a transmis administrația într-un document depus în instanță în weekend.

Departamentul de Justiție a explicat că reglementările EPA adoptate în baza Legii privind conservarea și recuperarea resurselor, care impun în mod obișnuit obținerea unei autorizații pentru îndepărtarea materialelor periculoase, prevăd o excepție pentru situații de urgență, care permite Armatei să acționeze fără o astfel de autorizație.

Reglementările federale prevăd că o autorizație nu este necesară atunci când există „o amenințare imediată la adresa sănătății umane, siguranței publice, proprietății sau mediului, cauzată de prezența cunoscută sau suspectată a muniției militare, a altor materiale explozive sau a unui dispozitiv exploziv, astfel cum este stabilită de un specialist în intervenții de urgență în cazul explozibililor sau muniției”.

Într-un mesaj publicat duminică seară, Armata a anunțat că va efectua detonarea miercuri, „pentru a permite condiții meteorologice optime și implementarea tuturor măsurilor de reducere a riscurilor”.

Instituția a adăugat: „Sănătatea și siguranța tuturor americanilor au fost și vor fi întotdeauna prioritatea noastră principală”.