Tere a ajuns singura locuitoare a unui sat abandonat din Spania. A aprins cuptorul bunicii după 45 de ani

1 minut de citit Publicat la 09:41 25 Noi 2026 Modificat la 09:41 25 Noi 2026

Tere a făcut pâinea după rețeta bunicii. Foto: captură video YouTube - Hilux Aventura

Într-un sat din regiunea Asturias, în nordul Spaniei, a mai rămas o singură locuitoare. Casele sunt goale, străzile aproape pustii, iar singura gospodărie în care încă se vede fum ieșind din horn este cea a lui Tere, ultima femeie care mai locuiește acolo, relatează Diario del Viajero.

Familia ei a părăsit satul în 1991, însă Tere a fost atașată de locul în care a copilărit, motiv pentru care a ales să rămână acolo.

Recent, aceasta a reușit să repornească unul dintre cele mai importante lucruri din gospodărie: cuptorul vechi în care bunica ei cocea pâine, dar care nu mai fusese folosit de aproape 45 de ani.

Ea a mărturisit că bunica sa a fost cea care a învățat-o să coacă pâine. Când nu stătea lângă cuptor, aceasta își ajuta bunica la treburile din gospodărie.

Tere și-a mai amintit că, în trecut, brutarii nu ajungeau în sat, așa că fiecare familie trebuia să-și pregătească singură pâinea. Bunica ei cocea în fiecare sâmbătă, pentru ca pâinea să ajungă pentru toate zilele săptămânii.

Acum, după atâția ani, a vrut să readucă la viață obiceiul pe care îl păstrează încă în amintire.

„Ne simțim din nou copii”

Fratele său, Javier, a fost cel care a ajutat-o la repornirea cuptorului.

În timp ce el s-a ocupat de foc, Tere a pregătit aluatul în același mod în care a învățat-o și bunica sa.

Pe lângă pâinea făcută după rețeta bunicii, Tere a pregătit în cuptor și alte mâncăruri tradiționale din regiunea Asturias.

Printre acestea se numără bollos prenaos, chifle umplute cu chorizo, un cârnat tradițional spaniol. Înainte de a fi puse la copt, acestea sunt așezate pe frunze de varză, după obiceiul păstrat din vremurile bunicii sale.

La sfârșitul zilei, Tere și fratele ei au pregătit și frisuelos, un desert tradițional din Asturias, asemănător clătitelor, făcut din făină, lapte și ouă.

Fratele ei, Javier, a descris emoția reîntoarcerii la acele vremuri: „Ne simțim din nou copii, iar acesta este cel mai frumos lucru care există”.