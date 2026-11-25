România a retras cetățenia unui șef de partid din Moldova. „E un semnal pentru toți”

1 minut de citit Publicat la 08:54 25 Noi 2026 Modificat la 08:55 25 Noi 2026

Șefa partidului pro-rus „Moldova Mare”, Victoria Furtună. Foto: Facebook - Victoria Furtună

Șefa partidului pro-rus „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a rămas fără cetățenia română. Decizia a fost anunțată, marți, de deputatul PNL Alexandrin Moiseev. Acesta a publicat un document în care este explicat faptul că Victoria Furtună a rămas fără cetățenie pentru că „avea legături cu entități teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori este implicată, în orice mod, în pregătirea sau săvârșirea unui act de terorism sau a pregătit ori a săvârșit orice alte fapte care, potrivit legii, constituie amenințări la adresa securității naționale a României”, potrivit Deschide.md.

Alexandrin Moiseev susține că acest demers trebuie făcut și a susținut aplicarea legii până la capăt.

„Vreau să fie foarte clar: cetățenia română nu este un simplu document de călătorie, un instrument de conveniență sau un privilegiu de care cineva se poate folosi fără să respecte legea și statul român. România nu poate oferi drepturile cetățeniei sale fără să își apere, în același timp, interesele și securitatea națională.

Acest caz trebuie să fie un semnal pentru toți cei care consideră că pot obține cetățenia română, iar ulterior pot ignora obligațiile legale care vin la pachet cu ea. Nu contează numele, funcția sau influența unei persoane. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Nu este o chestiune de origine, etnie sau opinii politice. Este o chestiune de respect față de România și față de legea română”, a explicat Alexandrin Moiseev.

El a mai precizat că a sesizat Serviciul Român de Informații.

„În cazul Victoriei Furtună, cetățenia română a fost retrasă în urma procedurii declanșate în baza Legii nr. 21/1991, la sesizarea Serviciului Român de Informații și a mea, în calitate de deputat în Parlamentul României”, a mai transmis Alexandrin Moiseev.

Încă din luna septembrie a acestui an Autoritatea pentru Cetățenie analiza retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună. Ulterior, președinta partidului „Moldova Mare” a reacționat și a respins acuzațiile, precizând că nu a fost informată oficial privind o posibilă retragere a cetățeniei române.

Victoria Furtună era deja inclusă pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în iulie 2025, pentru acțiuni care subminează sau amenință suveranitatea și independența Republicii Moldova.