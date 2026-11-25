CCR ar putea lua o decizie pe Legea plajelor de la Marea Neagră. Nicușor Dan: Statul nu poate da gratuit plaja primăriilor

1 minut de citit Publicat la 07:05 25 Noi 2026 Modificat la 07:11 25 Noi 2026

Plaja din stațiunea Neptun de pe litoralul românesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Curtea Constituțională a României ar putea decide miercuri dacă legea care schimbă regulile de folosire a plajelor de la Marea Neagră respectă Constituția, după ce președintele Nicușor Dan a contestat-o la sfârșitul anului 2025, notează Agerpres.

Șeful statului a trimis sesizarea în noiembrie anul trecut. Ea privește legea care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului 19/2006, actul care stabilește cum este folosită plaja Mării Negre și cum sunt controlate activitățile de pe ea.

Legea contestată ar permite ca proprietarul plajelor să dea gratuit primăriilor din localitățile de pe litoral, la cererea acestora, până la 20% din suprafața plajelor turistice aflate pe teritoriul lor. Aceste porțiuni ar urma să devină plaje publice.

Nicușor Dan arată în sesizare că proprietarul plajelor este, de fapt, statul, pentru că faleza și plaja mării se află pe lista bunurilor din domeniul public al statului.

Președintele mai atrage atenția că autoritățile locale nu au dreptul să primească astfel de terenuri, deoarece nu sunt instituții de utilitate publică, adică genul de instituții cărora Constituția le permite să primească gratuit bunuri ale statului.

Din acest motiv, șeful statului consideră că prevederea prin care primăriile de pe litoral ar primi gratuit până la 20% din plajele turistice încalcă articolul 136, alineatul 4, teza finală din Constituție. Acest text arată în ce condiții pot fi folosite bunurile care aparțin domeniului public.