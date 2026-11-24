George Simion a anunțat că a fost citat la Parchetul General în calitate de suspect. Ar fi vorba de dosarul de instigare la violență

1 minut de citit Publicat la 17:28 24 Noi 2026 Modificat la 17:36 24 Noi 2026

Liderul partidului AUR, George Simion. Foto: Hepta

George Simion, liderul AUR, a anunțat pe rețelele sociale că este chemat joi, 26 noiembrie, la ora 11:00, la Parchetul General în calitate de suspect. Potrivit surselor Antena 3 CNN, George Simion este citat în dosarul de instigare publică, după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj video în care a îndemnat la violență împotriva membrilor Biroului Electoral Central (BEC) care au invalidat candidatura lui Călin Georgescu.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion pe Facebook.

Dosarul a fost deschis după ce Simion a stârnit foarte multe controverse spunând că membrii Biroului Electoral Central, care au decis invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu, „ar trebui jupuiți în piața publică”.

În urma acestei declarații a fost deschis dosar penal pentru instigare.

Ulterior, Simion a revenit în spațiul public și a spus că a fost vorba despre o metaforă și formularea lui făcea referire la a fi jupuiți de privilegii, însă, cu toate acestea, s-a considerat a fi o instigare publică.

Din moment ce Simion susține că a primit o citație pentru a fi audiat în calitate de suspect, înseamnă că procurorii Parchetului General au trecut la urmărirea penală in persona.

Primul comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost emis în 10 martie 2025, cu privire la afirmația făcută de George Simion.