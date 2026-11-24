Elena Lasconi publicase fotografiile pe Facebook. FOTO: Colaj Facebook/ Elena Lasconi

Cinci bărbaţi au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar în care sunt acuzaţi de trucarea unor imagini cu Nicuşor Dan înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale din 2025, imagini publicate pe o reţea socială de Elena Lasconi, fostă candidată, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, AGERPRES de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, procurorii au dispus trimiterea în judecată a cinci bărbaţi (cu vârstele de 26, 29, 30, 52 şi 53 de ani), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi participaţie improprie în forma instigării la comiterea infracţiunii de comunicare de informaţii false.

Aceştia sunt, potrivit unor surse judiciare, Potecaru Ilie, Bicuţi Gheorghe, Bicuţi Andrei, Cojocaru Mihai şi Dobre Marius.

Ce au aflat procurorii DIICOT

Procurorii notează că, începând cu luna martie 2025, bărbaţii au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul de a realiza, cu ajutorul unor actori (deghizaţi), un material video cu privire la o presupusă întâlnire conspirată dintre doi candidaţi la preşedinţia României şi un general în rezervă.

Conform unor surse judiciare, este vorba despre imaginile publicate de fosta candidată la alegerile prezidenţiale Elena Lasconi, din care ar fi rezultat o presupusă întâlnire dintre Nicuşor Dan, Victor Ponta şi fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea.

"Ulterior, după realizarea materialului video, cunoscând caracterul fals al acestuia, inculpaţii au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să posteze, la data de 01.05.2025, cinci fotografii prelucrate din respectivul material video, fără ca aceasta să cunoască caracterul fals al acestora, pe o reţea de socializare, punând în pericol securitatea naţională, prin influenţarea votului alegătorilor, având în vedere prezentarea către publicul larg, cu puţin timp înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale din luna mai 2025, a unei situaţii necorespunzătoare realităţii cu privire la doi candidaţi la alegerile prezidenţiale", se precizează în comunicat.

Cum ar fi fost fabricat materialul video

Astfel, spun anchetatorii, pe parcursul lunii aprilie 2025, bărbaţii ar fi finanţat şi produs materialul video, iar pentru atingerea scopului comun, dar acţionând pe paliere diferite, sub coordonarea inculpatului în vârstă de 53 de ani, membrii grupului infracţional organizat ar fi închiriat spaţiul în care au realizat filmările, ar fi contractat serviciile unor persoane specializate (actori, costumier, machior), ar fi montat materialul video, ar fi realizat fotografii din acesta şi le-ar fi prelucrat.

"De asemenea, aceştia au făcut eforturi financiare şi logistice pentru ca materialul finit să fie cât mai real posibil, actorii fiind machiaţi în mod profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele reale, au fost folosite acelaşi tip de autoturisme utilizate de persoanele reale, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanţă, cu lumină redusă, iar ulterior editată, prin aplicarea unor imagini ale feţelor persoanelor reale", menţionează procurorii.

Din actele de urmărire penală a rezultat că cei cinci ar fi dorit să obţină un material care să fie credibil, suficient de bine realizat pentru a convinge martora să posteze imaginile ce i-au parvenit prin poşta electronică şi, totodată, ca prin distribuirea acestuia să influenţeze votul alegătorilor.

Martora din dosar la care se face referire ar fi, potrivit surselor judiciare, Elena Lasconi.

Dosarul penal a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Bucureşti.