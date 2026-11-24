Zece ambasadori au fost puși în jilțuri roșii în fața lui Kim Jong-un la ceremonia scrisorilor de acreditare. Sunt primii în 30 de ani

2 minute de citit Publicat la 15:41 24 Noi 2026 Modificat la 15:46 24 Noi 2026

Kim Jong Un a primit scrisori de acerditare din partea a zece ambasadori. Foto: Profimedia Images

Președintele nord-coreean Kim Jong-un a primit diplomați străini în țara sa, relatează The Telegraph. Ziarul britanic notează că liderul absolut al statului izolat la nivel global a acceptat scrisorile de acreditare de la 10 ambasadori, inclusiv din țări europene.

Un astfel de ceremonial a mai avut loc la Phenian în urmă cu decenii, pe când țara era condusă de fondatorul Coreei de Nord, Kim Ir-sen, bunicul actualului lider.

Țările care au trimis ambasadori la ceremonie sunt Suedia, Republica Cehă, Indonezia, Vietnam, Brazilia, Rusia, India, Filipine, Thailanda și Bangladesh.

Cu ocazia evenimentului, Kim a declarat că este "pregătit să consolideze legăturile de prietenie și cooperare" cu toate statele care respectă suveranitatea Coreei de Nord și au o atitudine "prietenoasă".

Primii ambasadori la Phenian, după 30 de ani

A fost pentru prima dată în ultimii 30 de ani când un lider nord-coreean a primit scrisori de acreditare din partea unor diplomați străini. The Telegraph notează că fiecare ambasador a fost așezat într-un fotoliu roșu. Ulterior, pe măsura desfășurării ceremoniei, ambasadorii s-au ridicat și s-au deplasat spre scena evenimentului.

Fiecare dintre ei i s-a înclinat lui Kim, i-a înmânat scrisorile de acreditare și i-a strâns mâna.

Sora lui Kim, Kim Yo-jong, oficial în cadrul partidului de guvernământ din Coreea de Nord, a urmărit evenimentul de pe margine.

Momentul a avut loc la câteva zile după ce președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit în China, la Shenzen, cu ocazia reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

În ciuda speculațiilor din presa internațională, care a relatat despre demersuri făcute de Washington pentru o întrevedere Trump - Kim, liderul de la Washington și cel de la Phenian nu s-au întâlnit de această dată.

Trump și Kim s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al liderului republican, iar în prezent Phenianul condiționează o nouă întrevedere de încetarea insistențelor Washingtonului privind denuclearizarea țării asiatice.

Ce le-a spus Kim ambasadorilor

În cadrul ceremoniei semnalate de The Telegraph, Kim a susținut un discurs în care a spus că prioritățile regimului său sunt "apărarea suveranității naționale, a intereselor de securitate și a dreptului la dezvoltare, pentru a face față, prin forțe proprii, tendințelor unei situații internaționale critice și în continuă schimbare".

Multe ambasade și-au închis sediile sau și-au redus semnificativ prezența în Coreea de Nord în timpul pandemiei de Covid, perioadă în care Phenianul a impus una dintre cele mai stricte carantine din lume.

Chiar și diplomații ruși - considerați mai apropiați de regim decât reprezentanții altor națiuni - au plecat în masă, invocând lipsa medicamentelor și a bunurilor de primă necesitate. Suedia a devenit prima țară occidentală care și-a redeschis ambasada în 2024, fiind urmată de Polonia. Alte misiuni diplomatice – între care cele ale Marii Britanii și Germaniei – nu s-au redeschis încă.

Alastair Morgan, fost ambasador britanic în Coreea de Nord, spune că motivul pentru care ceremonia a avut loc acum indică, pur și simplu, faptul că s-a strâns, în sfârșit, un grup suficient de mare de diplomați pentru depunerea scrisorilor de acreditare.

El a menționat că inclusiv China, care sprijină regimul de la Phenian, organizează adesea ceremonii în cadrul cărora mai mulți diplomați își prezintă simultan scrisorile de acreditare.