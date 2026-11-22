Un tezaur celtic de monede de argint vechi de 2.200 de ani a fost descoperit pe un șantier din Ungaria

4 minute de citit Publicat la 20:16 22 Noi 2026 Modificat la 20:16 22 Noi 2026

sursa foto: E-ON Ungaria

Arheologii din Ungaria au descoperit un tezaur format din peste 200 de monede celtice de argint, vechi de mai bine de 2.000 de ani. Este unul dintre cele mai mari tezaure de acest fel găsite în țară în ultimele decenii, scrie Live Science.

Potrivit unui comunicat al companiei energetice E.ON, cercetătorii au scos monedele la iveală în timpul săpăturilor făcute între 2023 și 2025, înaintea construirii unei stații electrice în vestul Ungariei. Tezaurul datează din perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al II-lea î.Hr. și începutul secolului I î.Hr.

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Monedele cântăresc în total aproximativ 2 kilograme. La prețurile de azi, doar valoarea argintului ar depăși 2.000 de dolari, însă raritatea și valoarea istorică fac, practic, ca tezaurul să fie inestimabil, se arată în comunicat.

Terenul pe care s-a făcut descoperirea a aparținut cândva unei ferme, iar în ultimele decenii, la arat, au mai ieșit la suprafață câteva monede izolate, potrivit aceluiași comunicat.

În timpul ultimelor săpături, arheologii au găsit mai întâi câteva monede, apoi au cercetat zona cu detectoare de metale, iar așa au dat de tezaur. Comoara fusese pusă într-un vas mic de ceramică și se afla la aproximativ 40 de centimetri sub pământ.

„Este o raritate în Europa”, a declarat Eszter Kreiter, arheolog la Institutul Național de Arheologie al Ungariei, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit presei locale. Ea a adăugat că ultima descoperire similară din Ungaria a avut loc la sfârșitul anilor '60.

Monede copiate după modelul grecesc

Monedele de argint din tezaur sunt inspirate de tetradrahmele grecești, un tip foarte vechi de monedă mare de argint, apărut la sfârșitul secolului al VI-lea î.Hr.

Copiile celtice ale tetradrahmelor, descoperite acum, aparțin tipului numit „Velem”. Denumirea vine de la Velem-Szent Vid, o așezare celtică fortificată de pe un deal, numită oppidum. Monede asemănătoare au fost găsite și acolo, la aproximativ 15 kilometri spre vest.

Pe una dintre fețele fiecărei monede apare un cap stilizat, care îl reprezintă probabil pe zeul grec Apollo, iar pe cealaltă un călăreț cu coif pe un cal.

Săpăturile au scos la iveală urme care arată că locul a fost locuit timp de peste 7.000 de ani, au scris oficialii în comunicat. Printre artefacte se numără o daltă din piatră șlefuită, veche de aproape 7.000 de ani, folosită la prelucrarea lemnului. A fost găsită și o mărgea de sticlă cu un model de tip „ochi de păun”, care pare să fi făcut parte dintr-o bijuterie din secolul al VI-lea sau al VII-lea î.Hr.

În secolele următoare, pe același loc a fost construită o vilă romană, fără ca tezaurul de argint îngropat să fie atins, a explicat Kreiter la conferința de presă.

Vila a fost demolată de mult, însă săpăturile le-au permis arheologilor să-i reconstituie planul, inclusiv sistemul de încălzire prin pardoseală, a spus ea. Au găsit și o cărămidă din epoca romană pe care se vede urma lăbuței unui câine.

Artefactele descoperite pe acest sit vor fi incluse într-o expoziție de muzeu.

„Periferia celtică”

Potrivit Muzeului Național al Țării Galilor (Museum Wales), celții erau popoare din Epoca Fierului, înrudite între ele în mod vag, care descindeau din vorbitori ai limbii proto-indo-europene.

Apăruți în Europa Centrală, celții au ocupat o mare parte din centrul și vestul Europei, aproximativ între secolul al X-lea și secolul I î.Hr. Galii, un popor celtic, au fost învinși definitiv de romani, conduși de Iulius Cezar, la Alesia, pe teritoriul actual al estului Franței, în anul 52 î.Hr. Și britonii erau celți, deși majoritatea oamenilor de origine celtică nu s-ar fi recunoscut sub acest nume.

Mai multe grupuri etnice moderne, printre care irlandezii nativi și bretonii de pe coasta Franței, își au originile la celți. Regiunile cu rădăcini celtice puternice sunt numite uneori „periferia celtică” a Europei de Vest.

Într-un articol publicat în Journal of Roman Studies, expertul britanic în numismatică Christopher Howgego, curator onorific și profesor emerit de numismatică greacă și romană la Universitatea Oxford, explică de unde au pornit aceste monede.

Triburile celtice din Bazinul Carpatic, pe teritoriul actual al Ungariei și al României, au început să bată propriile monede de argint după ce mercenarii celți le văzuseră în timp ce luptau în armatele elenistice din Grecia și Macedonia.

Potrivit lui Howgego, monedele celtice inspirate de cele grecești includeau adaptări ale portretelor grecești clasice, dar și motive specific celtice. Aceste copii ale tetradrahmelor aveau o valoare foarte mare pentru cei care le produceau, așa că erau rareori folosite la cumpărăturile de zi cu zi. În schimb, erau adesea păstrate ca avere sau îngropate ca ofrande rituale.