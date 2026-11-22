Un polițist a dispărut după o petrecere la o cabană din Maramureș. Este căutat de 24 de ore

<1 minut de citit Publicat la 19:08 22 Noi 2026 Modificat la 19:08 22 Noi 2026

Polițistul este dispărut de 24 de ore. Foto: Getty Images

Un polițist de la Ordine Publică a dispărut de sâmbătă, după ce a fost la o petrecere la o cabană din localitatea Remecioara din Maramureș. Bărbatul nu a mai fost văzut de 24 de ore. Colegii lui îl caută inclusiv în zona râului Lăpuș, după ce camerele de supraveghere l-au surprins pe polițistul de 45 de ani mergând în acea direcție.

Dispariția polițistului ar fi fost semnalată abia astăzi. El a fost la petrecere la o cabană din localitatea Remecioara, dar a plecat în jurul orei 19:00.

Polițistul și-a lăsat mașina dincolo de râul Lăpuș și a trecut o punte peste apă pentru a ajunge la cabană.

În jurul orei 19.00 a plecat, iar o cameră de supraveghere l-a surprins cum se îndreaptă spre puntea respectivă. Din acel moment i s-a pierdut urma. Telefonul lui este închis.

Duminică, colegii polițistului, luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ Maramureș, pompierii militari cu o barcă pneumatică, salvamontiștii cu o dronă cu termoviziune, dar și voluntari, l-au căutat pe polițist până la lăsarea întunericului.

Căutările au fost sistate ulterior, pentru a nu pune în pericol viețile salvatorilor, și vor fi reluate luni dimineață.