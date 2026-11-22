Un bărbat din Dâmbovița, eliberat condiționat după ce și-a ucis partenera, a omorât-o pe femeia care îi îngrijea mama

<1 minut de citit Publicat la 10:00 22 Noi 2026 Modificat la 10:00 22 Noi 2026

Perimetru izolat de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un bărbat de 46 de ani din comuna Văcărești, județul Dâmbovița, a ucis-o cu toporul pe femeia care avea grijă de mama lui, apoi s-a sinucis. El mai fusese condamnat pentru crimă. În 2008 și-a ucis partenera în Spania, iar anul trecut fusese eliberat condiționat.

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Femeia fusese dată dispărută ieri de fiul ei, care le-a indicat polițiștilor locul în care mama lui mergea să îngrijească o bătrână. Acolo, anchetatorii au găsit-o moartă, cu multiple lovituri de topor la cap și pe corp. Arma crimei fusese lăsată lângă victimă.

În aceeași gospodărie, într-o anexă, polițiștii l-au găsit fără viață pe autor, fiul bătrânei.

Ambele trupuri au fost duse la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să stabilească motivul crimei.

În 2008, agresorul, Marian Filimon, a fost condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare pentru uciderea partenerei sale. În 2016 a fost transferat într-un penitenciar din România, iar anul trecut a fost eliberat condiționat.